“Y EN UN MISMO LODO…” por Cristina Morán

Todo transcurre en forma tan vertiginosa que apenas, entre un hecho y otro, tenés un pequeño respiro, algo que te permita reaccionar, para prepararte a recibir el otro mazazo más fuerte que el anterior. Los abusos, las violaciones perpetradas contra niñas y niños por parte de sus padres, abuelos, hermanos son noticia, alarmante y dolorosa, un día sí y otro también. En general salen a la luz por denuncias de madres y de maestras dado que en su mayoría ocurren en el ambiente intrafamiliar, y la maestra, atenta al actuar de la niña que se muestra distinta levanta la sospecha que la lleva a buscar “el o los por qué” del cambio de la alumna de muy corta edad. Entonces aparece el horror sufrido por la niña o el niño que un pervertido los hizo su víctima. En distintos barrios o zonas de Montevideo aumentan los reclamos por más seguridad dado que no solo son los robos en casas y apartamentos sino también el asalto violento en las paradas de ómnibus especialmente a mujeres que esperan su transporte para ir a trabajar, estudiar o para lo que sea. La violencia está instalada y es difícil detenerla, pero no imposible. ¿Qué está pasando en los liceos, que está pasando con las peleas entre estudiantes que toman las calles y la presencia de personajes extraños al centro de enseñanza que intervienen en esos enfrentamientos? Días pasados junto a mi nieta veíamos el informativo y era un crimen, una violación, un intento de secuestro y otro llevado a cabo que aparecían uno tras otro en la pantalla que la nieta me preguntó si era siempre así. “Sí, le respondí, pero puede ser peor”. “Abue, no mires esto”. Y apagó el televisor que, desde luego, volví a encender. Pero esta es la realidad que estamos viviendo. Aparece la cabeza de un hombre dentro de una bolsa y días después un cuerpo, sin cabeza, cercano al lugar del primer hallazgo. Matan a un hombre para robarle 400 pesos y celulares y otros asesinan en Artigas a dos hermanas. Y como si esto no bastara, mueren intoxicadas 70 vacas y las cámaras se regodean mostrando insistentemente esa imagen dolorosa mientras alguien habla explicando lo que ocurrió. Son los “enamorados de la muerte” de siempre. Imposible liberarse de ellos. ¡Por fin, hoy lunes, para mí, claro, una muy buena noticia! Estoy viendo a Luis Suárez inaugurando la ciudad deportiva que hizo realidad también en Canelones. Emotivas sus palabras y rubricado el acto con la presencia del maestro Tabárez. Gracias Suárez. Gracias maestro por tan buena siembra y merecida cosecha. Nuestro presidente, Lacalle Pou, participó de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estados y de Gobierno. Rescaté una parte de su discurso, porque hizo referencia a algo de lo cual los orientales estamos tan orgullosos: la separación de poderes. “Abrogarse la posibilidad de la justicia, imperfecta por ser humana, es muy complejo y no hay sistema mejor, hasta el momento, que la democracia. La Justicia, como tal, solo puede ser asegurada con instituciones fuertes, con separación de poderes y con respeto a los derechos humanos”. Casi en los mismos momentos de tan contundentes palabras con respecto a la democracia y a la separación de poderes, aquí, en el país, en este amado Uruguay que él rige desde hace tres años, distintos integrantes del Poder Legislativo disparaban a mansalva contra el Poder Judicial, acusándolo de esta dividido en bandos, pidiendo, casi exigiendo, la renuncia del Fiscal de Corte doctor Juan Gómez, vertiendo diversas opiniones (no todas dignas de aplausos) sobre las idas y venidas de la Fiscal Fosatti (caso Astesiano, caso Marset (el del pasaporte), caso Leal (testigo-indagado) el abogado del ex del Interior que entró a hacer reclamos apuntando a la mediática Fiscal en un fuego avivado por uno de los “separados poderes”. Presidente, tal vez algo no está funcionando bien o de acuerdo a su pensamiento sobre la democracia plena, o a sus principios, o a lo que nos dice, por ejemplo, en su discurso en Costa Rica. Me quedo pensando Es todo. Hasta la próxima. Que seas feliz.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.