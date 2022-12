Desde aquel ayer a este hoy por Cristina Moran

Hace unos pocos días, hablando con un grupo de gente joven en un momento, inevitablemente, la conversación derivó al reciente campeonato mundial de fútbol y una amiga exclamó: “¿Se dan cuenta? ¡Cristina es la única que vio a Uruguay Campeón del Mundo!” Y tenía razón. De los presentes, solo esta columnista celebró aquel inolvidable Maracanazo de 1950 y el recuerdo fue para uno de los tantos grandes olvidados en el fútbol, o en la ciencia, o en el arte, en la cultural en general: el entonces llamado “entrenador” (hoy DT) Juan López y para no confundirlo con otro lo llamamos, por única vez, con su segundo apellido: Juan López Fontana. Este Juan López (mellizo con otro que trabajaba en el cine Trocadero ubicado en la esquina de 18 de Julio y Yaguarón) fue profesor de Educación Física y Gimnasia y en 1949 lo convocaron para ser el entrenador de la Selección Uruguaya de Fútbol que bajo su dirección llegó a la final enfrentando a Brasil en el estadio levantado para esa final y llamado Maracaná. También fue el DT (1954) de la misma selección en el mundial de Suiza donde obtuvo el cuarto puesto. La historia dice que, en la boca del túnel del campo de juego de Maracaná, dijo a sus jugadores: “El mejor de todos nosotros, somos todos nosotros”. Pasados los años, el histórico capitán celeste, Diego Lugano, previo a la final de Sudáfrica en 2010, hizo conocer a sus compañeros un mensaje de aliento, fe y esperanza. Habían pasado 60 años y la historia, en parte, se repetía. Uruguay fue recibido como campeón a pesar de haber obtenido el cuarto puesto. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces: esta columnista dejó de ser aquella joven que celebraba el triunfo de Uruguay gracias a las transmisiones radiales en las voces de relatores y comentaristas verdaderas “estrellas” de su tiempo. Aquel ayer tuvo lo bueno, lo no tan bueno, lo negativo, lo esperanzador, la llegada de la televisión en 1956 que significó una herida profunda para la radiotelefonía que como el Ave Fénix resurgió de entre las cenizas y hoy, airosa, está celebrando su cumpleaños número 100, y para los cines que de salas para 2000 espectadores (cine Censa) pasó a otras, más chicas, y que no siempre se ven con el aforo total. En el transcurso de aquel ayer tuvimos más de 90 años de gobiernos del partido colorado en un estado democrático hasta que el sistema fue interrumpido por un golpe militar que se hizo realidad cuando, estando ya rodeado el Palacio Legislativo, por tanques de guerra y soldados armados, entraron y se apoderaron del Palacio de las Leyes nuestro mayor símbolo de democracia y libertad. Fueron largos, dolorosos y oscuros años, pero un rayo de luz se filtró con el plebiscito de 1980 cuando el pueblo uruguayo d gritó un NO que repercutió en todo el mundo libre. Retomamos nuestra forma de vida, hubo varias elecciones, por primera vez la izquierda obtuvo el poder y fue gobierno durante 15 años y hoy los distintos partidos y/o coaliciones están preparándose para el próximo año electoral apareciendo también, los nombres de posibles candidatos. Es de esperar que antes de entrar de lleno en campañas pre electorales la Justicia deslice “el último velo” y que cerrado el muy sonado “caso Astesiano” (el Fibra) ex jefe de custodios del presidente Lacalle Pou y como el mismo presidente lo dice, “caiga quien caiga”. Hasta la próxima. Que seas feliz.

