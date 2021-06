Diego Alexandre Así: Arte MADI de exportación por Alejandra Waltes

El movimiento Madí es una corriente artística derivada del arte abstracto. Fue creado a mediados de los años 40 por los uruguayos Carmelo Arden Quin y Rhod Rothfuss, y el artista checo, nacionalizado argentino, Gyula Kosice. Su premisa es llevar al extremo los conceptos de «creación» e «invención», con el fin de liberar la creación artística de las limitaciones «externas» a la obra misma. El artista uruguayo Diego Alexandre Así es uno de sus principales referentes en la actualidad.

Nacido en Montevideo (Uruguay) el 27 de noviembre de 1971, en el año 1987 comenzó sus estudios de artes gráficas en la Universidad del Trabajo del Uruguay (U.T.U.) Escuela “Pedro Figari” recibiéndose en el año 1989. El trabajo como diseñador gráfico despertó su interés por las artes plásticas, lo que lo llevó a estudiar con los artistas José Luis Lacoste y Ana Dolder con quienes aprendió diversas técnicas que lo ayudaron a realizar sus proyectos y buscar su rumbo y estilo. Desde el año 2010 se dedica a diferentes expresiones del arte geométrico, en especial del Arte MADI, pues se siente identificado con su estilo descontracturado, abstracto, alejado de lo convencional. El movimiento lo fascinó desde el primer instante por las formas de los cuadros y las figuras que estaban dentro de ellas, una libertad que hasta ese momento no había conocido o visto. En el año 2012 sus obras fueron expuestas en Portugal. También salieron publicadas en la prestigiosa revista “Destino Arte”. Al año siguiente, participó en la 6ª exposición Internacional. “Vive Arte” en España junto a 92 artistas de 10 países. En el año 2015 participó del movimiento colectivo “Pintando las calles de tu ciudad” en Montevideo. En el 2016 brindó múltiples conferencias en nuestro país y el exterior divulgando el Arte MADI. Dos años después realizó tres talleres de Arte MADI para niños en el museo Ralli de Punta del este e ilustró el libro “Sin ella nada” del poeta y narrador Alfredo María Villegas Oromí. En la actualidad, Diego Alexandre Así reside en España, dónde trabaja en la divulgación del Arte MADI a través de Youtube, Facebook o Instagram, lo cual lo ha llevado a conocer profesores que lo invitan a participar en sus proyectos e interactuar con sus alumnos, algo que le encanta hacer y lo motiva mucho. Según ha expresado, el trabajo de los profesores es muy importante, no sólo en la formación si no también en la divulgación del Arte MADI por la importancia que tuvieron en la creación de dicho movimiento los artistas nacionales Carmelo Arden Quin y Rhod Rothfuss. Diego integra un movimiento que se llama “Astractura”, nacido en Italia hace unos 20 años, pero que ha tomado un importante impulso en los últimos tiempos gracias al profesor Rosario Pinto, que es el creador de dicho movimiento, y fue quien invitó a Diego a sumarse. Desde el punto de vista técnico Diego Alexandre Así se ha volcado mucho al arte digital, generando otro tipo de lenguaje, pero siempre dentro de la geometría. Esto lo ha llevado a integrar proyectos como “Covimetry”, idea del profesor y artista polaco Mark Starel, en el que participaron más de 300 artistas geométricos de 44 países, que expusieron en la BWA Gallery de Polonia y en el Ely Center of Contemporary Art en Estados Unidos. A pesar de la difícil situación que supone la pandemia, pudo participar en una muestra colectiva en Venecia, Italia, la exposición “Bricolla” Dal mare al cielo, en octubre del 2020, en la XVII Feria de arte contemporáneo «ARTERIA CIUDAD» en Huesca, España, y en la exposición 1st BARCELONA ART FAIR 2020 en Imaginarte. El año 2021 encuentra a Diego Alexandre Así tan activo como siempre: realizará una exposición llamada “Arte sur” junto al pintor Febles Ceriani, que es además el comienzo de una serie de exposiciones por varios pueblos y ciudades de la comunidad valenciana, y también expondrá en la ciudad de Barcelona durante todo el año 2022. El talentoso artista compatriota fue además invitado a participar en España en las “Balconadas”, una propuesta que consiste en exponer pinturas al aire libre, concretamente en los balcones de los cascos antiguos de los diferentes pueblos, mezclándose lienzos pintados por artistas consolidados con obras de creadores amateurs. Esta muestra se realiza todos los años durante cinco meses. La idea del artista uruguayo es viajar para difundir nuestro arte y propiciar la apertura de nuevos mercados para los creadores nacionales en el mundo.