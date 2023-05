La guerra del agua

Desde tiempos inmemoriales nos dijeron que si algo hay de sobra

en nuestro país, es agua dulce y la usamos todos sin ningún límite.

En épocas más recientes nos enteramos que debajo de nuestra

tierra tenemos dos enormes acuíferos: el Guaraní y el Raigon.

Tener agua potable a piacere es algo naturalizado para el uruguayo.

Y quizás allí hay una de las causas de lo que vivimos actualmente.

El organismo que se hace cargo del tema agua, nuestra querida

OSE, ha sido históricamente la Cenicienta del aparato estatal.

Recauda poco, pierde el 50% del agua que potabiliza, se debe

encargar del saneamiento en todo el país, menos en la capital, no

aporta nada a Rentas Generales y requiere mucha inversión.

En definitiva, poca bola le han dado todos los gobiernos hasta hoy.

Hoy con cambio climático de por medio y una sequía que viene de

tres años atrás, estalla la crisis hídrica y por supuesto arde Troya.

Y como no podía ser de otra manera, politizamos fuerte el tema.

Se empiezan a pasar facturas de un lado al otro y surgen nombres

como Casupá, Arazatí, proyecto Neptuno y represa Paso Severino.

Nos percatamos de que el rio Santa Lucia no se dragó nunca y esta

contaminado por todos los desechos que se tiran en su cauce.

Nadie quiere ser el padre de la criatura y el bebe está salado.

Más allá de buscar responsables o culpables, deberíamos encontrar

las soluciones para enfrentar la situación en el área metropolitana.

Urge garantizar a toda la gente el suministro diario de agua potable,

porque hay muchos compatriotas que no pueden comprar Cocacola

Es imprescindible desarrollar una fuerte campaña publicitaria para

concientizar a todos del ahorro responsable de agua, hasta en lo

mínimo, porque una gota con ser poco, con otra se hace aguacero.

Recién ahora el gobierno marcó la cancha, con la conferencia de

prensa del martes, antes la información era muy contradictoria.

Cuando escribo estas líneas, tiene lugar la interpelación en el

Senado, ríos de verborragia, que no solucionan en nada la sequía.

La gente de a pie seguro piensa: ¡Si habrá que cargar bidones!

El agua es demasiado vital como para volverla un botín de guerra.

Alfredo García

