Encuentro con mujeres rurales por Cristina Morán

Vamos a cambiar el rumbo. Vamos a dejar a un costado al delincuente de los pasaportes, al narco preso en Dubai con pasaporte legal, uruguayo, que dejó de ser prisionero y se convirtió en viajero con destino desconocido (al menos para quienes lo buscan); vamos a dejar de lado a los padres o abuelos o tíos o hermanos o un vecino cualquiera que se dedican a abusar de menores y adolescentes; vamos a dejar de lado la noticia sobre la Fiscal que lleva adelante el caso Astesiano, “papa que quema” como alguien lo denominó, y que no quiere continuar con él; vamos a intentar dejar de lado el décimo quinto suicidio de un policía y a compartir con ustedes algo bueno que nos tuvo como co protagonistas de un encuentro con alrededor de cuarenta mujeres rurales en un pueblo llamado Menafra en el departamento de Río Negro a escasos veinte kilómetros de Young. Un evento que se había programado para el Día de la Mujer Rural, pero al haber tenido que postergarse por distintas razones finalmente se concretó el jueves 18 de este mes de noviembre. Invitada por Mercedes Long (alcaldesa de Young) con mi hija nos pusimos en marcha el día anterior para hacer noche y descansar en una posada llamada La Cantera un poco antes de llegar a Young y que merece un capítulo aparte. El evento comenzó en hora temprana. Nosotras estábamos convocadas para el mediodía. Llegamos y estaba por comenzar el almuerzo compartido al cual nos sumamos. Menú: milanesas hechas por los alumnos de gastronomía de la UTU, dentro de una tortuga con lechuga y tomate; postres riquísimos hechos por ellas; y bebimos un exquisito jugo de distintas frutas también hecho por esas mujeres que cuando hablan narrando experiencias o respondiendo preguntas cada una de ellas te da una lección de vida. Lo que debió ser una charla de mujer a mujeres se convirtió en un riquísimo conversatorio con las vivencias de mujeres llegadas de distintos pueblos a Menafra, para participar de un encuentro del cual cada una nos llevamos algo nuevo, algo bueno, algo que nos va mejorar el diario vivir. Algunas de ellas han creado una empresa familiar criando cerdos, ovejas y más; otras trabajan en el campo con sus hijos, como una joven de veintitrés años que se ocupa de manejar una de esas máquinas que vimos en la ruta tres que, de pequeñas, nada tienen. Son amas de casa con todo lo que ello implica, pero se toman el tiempo necesario para las tareas rurales. Pueden ser maestras jubiladas, pueden ser reposteras, cocineras, pero a todas las ves en su rol de mujer rural, manos fuertes y curtidas, amor por la tierra, amor por sus familias. Encuentros como este, cuentan con el apoyo y la participación de la UDELAR, UTU, MINISTERIO DE GANADERÍA, MIDES, INMUJERES, MUNICIPIO DE YOUNG, COLONIA SAN JAVIER, (aportó el ómnibus que trasladaba a las mujeres de sus respectivos pueblos) y la Intendencia de Río Negro. El almuerzo compartido tuvo lugar al aire libre, bajo pequeñas y coloridas “tolderías” que nos protegían del sol implacable del mediodía. El grupo de mujeres del salón comunal de Menafra lo puso a disposición y allí se desarrollaban las distintas actividades con una muestra de artesanía, hecha con materiales reciclables, y artículos en crochet entre otras muestras. Mi hija y yo agradecemos a la alcaldesa de Young, Mercedes Long por esta invitación que nos permitió vivir este maravilloso encuentro con casi cuarenta mujeres de distintos pueblos del departamento de Río Negro. Feliz vida, mujeres. Las mujeres no sabemos de “aflojes”. Aprendimos a mantenernos de pie. Hasta la próxima. Que seas feliz.

