Encuentro en el Salvo

Lo motivó un único propósito: tomar un atajo desde la calle Andes a la Plaza Independencia. Lo que menos esperaba era tropezar con lo insólito. Sin dudas, algo tuvieron que ver la arquitectura, la perspectiva y la iluminación. También, sus ideas previas con respecto al edificio: siempre ha tenido para sí que de él emana ese hálito misterioso que exhalan las catedrales. Además de, por supuesto, su aspiración permanente a localizar en la geografía de la ciudad los portales que llevan de “lo real a lo más real”. Sin embargo, tampoco hay que exagerar. No se trató de que quedase deslumbrado como el perseguidor de Tarso en el camino a Damasco (“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”). Y mucho menos de que tuviera una visión al estilo de los santos que pintaba Francisco de Zurbarán. Empero, está convencido de haber vivido una experiencia cercana a lo místico. Una parte de la razón lo asiste. No todos los días se topa uno con el Cristo mientras camina por Montevideo.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.