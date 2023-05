¿Estoy o me siento en un laberinto? por Cristina Morán

Me estoy dando cuenta que en realidad “estoy” en un laberinto del cual no tengo ni idea de cómo salir, pero siento, sí, que voy a quedar dentro de este laberinto de noticias repetidas hasta el cansancio, de enseñanzas sobre como debemos cuidar y ahorrar el gasto del agua, tesoro tan preciado que nunca reconocimos como ahora que estamos a punto de carecer de ella. Y quizá rebatiendo todo lo que nos dicen los que saben del tema (y los que no saben también) apareció Inumet, recordándonos que “lo veníamos informando desde 2019. A fines de 2019, en el último trimestre ya empezamos a marcar las anomalías negativas de precipitaciones. Estamos en un período deficitario, en una sequía meteorológica. El primer paso lo emite Inumet porque es la sequía meteorológica, es decir tres meses consecutivos deficitarios” así lo destacó Néstor Santayana director del Instituto de Meteorología (Inumet) y añadió que “con los informes del Instituto algunos organismos del Estado adoptaron medidas (como la declaración de emergencia agropecuaria) y otros no, como OSE”. Pero de toda forma, estamos viviendo y sufriendo la llamada “crisis hídrica”. Háganse cargo. Se llevó a cabo, el 20 de mayo, la Marcha del silencio, ese silencio que pide, que exige, que quiere saber del destino de los que desaparecieron, donde los restos de los asesinados. Y no hay respuestas. Y vemos a las madres que continúan la lucha, a pesar de sus años, en silla de ruedas o en auto o caminando con una foto en cada mano. Fue un 20 de mayo que asesinaron a los parlamentarios compatriotas Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Ese día los familiares, amigos y “ciudadanos de a pie” los homenajearon en los respectivos cementerios. En el recordatorio de Gutiérrez Ruiz faltó un personaje cuya ausencia quedó clarísima dado que se trataba del presidente de la República Luis Lacalle Pou, principal referente del Partido Nacional. Tampoco lo vimos en el mensaje de adhesión a la marcha, que, por televisión, hicieron representantes blancos, grupo encabezado por la vice presidenta Beatriz Argimón. ¿Qué pasó, presidente? ¿Usted no puede marcar presencia, le está vedado o se trata de decisiones personales? Nos habría gustado verlo, aunque no hubiera que cortar cintas ni lugar para las selfis. Intento salir del laberinto y cada vez quedo más encerrada, no encuentro la salida y ahí me doy de cara con un hombre, un parlamentario que decidió “declararle la guerra moral al Sindicato de Conaprole si mantiene la tesitura absurda de perjudicar a la empresa. Esto y todo lo dicho al respecto no tendrán por mi parte protección alguna de mis fueros constitucionales. Es entre la gente de trabajo y la que no deja trabajar. Nos vemos en el juzgado”. Fue un final de acto del que el protagonista podía esperar aplausos. Pero no, no hubo aplausos y los “sindicalistas con la panza llena y ganando más de seis cifras” según el parlamentario, tal vez ya tengan decidido como enfrentar esta absurda declaración moral de guerra. Logré salir del laberinto. Está contaminado. Muy contaminado. Ni se les ocurra entrar. Hasta la próxima. Que seas feliz,

