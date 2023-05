Hacia el III Congreso del Pueblo por Ignacio Martínez

A la hora de escribir esta nota aún no está definida la fecha exacta ni dónde tendrá lugar el III Congreso del Pueblo. Desde la tradicional Intersocial (ONAJPU, FEUU, FUCVAM, PIT-CNT, MYSU, organizaciones feministas, etc) así como de decenas de diferentes organizaciones sociales de todo el país, se ha venido trabajando en propuestas sobre los más diversos temas.

En esa dirección, en distintos plenarios se definieron cinco ejes temáticos que, a su vez, contienen diversos subtemas que serán abordados de ahora en más para desembocar en el mismo Congreso y, al menos en una primera instancia, arribar a conclusiones y propuestas.

Lo interesante de este evento es que nace desde la gente, desde las organizaciones sociales. Si bien es cierto que hay partidos políticos comprometidos con su organización, estos no participan como tales. La idea es que todo lo que resulte de este III Congreso continúe difundiéndose en reflexiones, intercambios y profundizaciones que nos hagan crecer en conciencia y en organización, que nos permitan acceder a parcelas de poder donde podamos decidir qué tipo de vida queremos. Para eso habrá que construir la más amplia participación que sea capaz de definir por dónde encaminarnos, hacia qué objetivos dirigirnos y cómo mantenernos en el territorio y en el tiempo, creando nuestras propias herramientas de formación, de comunicación y de lucha por la pública felicidad.

Adjuntamos una ficha de los 5 ejes temáticos y el día, el horario y el lugar donde van a funcionar. Si formas parte de una organización social de cualquier tipo y te interesa alguna de esas mesas, acércate.

A 50 años de la Huelga General esta es hoy la mejor manera de continuar para mañana lo que soñamos ayer.

