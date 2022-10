JUTEP ¿Se opaca la transparencia? ¿Se cae la ética pública? por Ignacio Martínez

En los últimos días hemos asistido a dos “palos en la rueda” de la transparencia y la ética pública, entorpeciendo la gestión de la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública)

Por un lado, el senador Juan Sartori, que pasa largos períodos fuera de su banca y del país, no acudió a la citación que le hiciera le JUTEP e interpuso un recurso de inconstitucionalidad para evitar a toda costa mostrar los bienes patrimoniales de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva tal como se le pedía.

Yekaterina se hizo muy conocida por adquirir hace unos años un apartamento en Nueva York por 80 millones de euros. Es hija del poderoso ruso Dmitri Rybolóvlev, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño del club deportivo Mónaco y cuya fortuna se calcula en 10 mil millones de euros. Se le ha acusado de ser corrupto y traficar influencias, motivos por los cuales ha estado detenido. Se le conoció como el “rey de los fertilizantes” porque compró una empresa estatal rusa que luego vendió en cifras astronómicas. Parece ducho para los negocios. Este es el entorno de Sartori y la riqueza de la esposa del senador debería ser declarada porque así lo marca la ley, pero él se niega y la JUTEP no profundiza.

Algo parecido pasa con la viceministra de relaciones exteriores, Carolina Ache Batlle, joven abogada perteneciente al Partido Colorado, quien no accede a entregar la información de los bienes de su marido. En todo caso, lo haría si esta se mantiene en reserva. ¿Por qué? ¿Qué se quiere ocultar?

Lo que está sucediendo es que tanto la negativa de Sartori como el pedido de Ache, contravienen las disposiciones expresadas por el organismo destinado a velar por la transparencia y la ética pública. ¿Qué han hecho la presidenta de la JUNTEP, señora María Susana Signorino, de Cabildo Abierto y el vicepresidente Guillermo Ortiz, del Partido Nacional? No han estado a la altura de la responsabilidad de sus cargos, demostrando una fragilidad en su mandato que los vuelve inoperantes y carentes de idoneidad y talento para el ejercicio de semejante tarea.

Hay una ley que todos debemos respetar. Hay disposiciones que nadie debe desconocer. Sartori tiene derecho de anteponer un reclamo de inconstitucionalidad, la justicia dirá, pero los mandatos legales deben ser respetados y aplicados sin tapujos ni vericuetos.

Las funciones de la JUTEP procuran ayudar significativamente a todo tipo de corrupción que se pudiera dar en el Estado. Transparencia y ética pública significan salirle al cruce a enriquecimientos injustificados o tráfico de influencias o cualquier tipo de turbidez en la función pública. Para el funcionamiento de la democracia estos aspectos son esenciales.

¿Están procediendo bien las autoridades de la JUTEP? ¿No será el momento de que la señora Signorino y el señor Ortiz dejen sus cargos y reconozcan su incapacidad? Esta es otra perla más de las incompetencias de mucha gente de un gobierno que anunció con bombos y platillos que estaban preparados y están demostrando que no es así.