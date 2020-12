Las lecturas de fin de año

Luego de un paréntesis obligado por la emergencia sanitaria, el mundo editorial volvió a rodar. Y en estas semanas se han publicado interesantes trabajos que bien podrán ser las historias que nos acompañen durante el verano.

“Código 79”, de Eduardo Bonomi (Sudamericana)

Cómo se presenta: “Bonomi hace de la ficción un puzle de intrigas y propone armarlo a través de una proliferación de personajes que, en distintas velocidades, encuentran su lugar en el mapa de esta historia. En Código 79, su primera novela, Eduardo Bonomi desglosa un entramado de historias sobre la marginalidad, la corrupción, el narcotráfico y la supervivencia en un entorno amenazado por la dominación de las mafias de gran calibre y las pandillas iniciáticas. Una investigación periodística, dos asesinatos que cambian el destino de muchas familias, el fútbol como escenario de violencia y válvula de escape, y una red narco que crece en torno a la actividad pesquera son los ejes de la novela, que transcurre principalmente en el Cerro, La Teja y Paso de la Arena, entre principios de la década del noventa y mediados de los años dos mil.”

“La mansión del sexo. El caso de Lulukhy, la princesa gitana”, de Fernanda Kosak (Fin de Siglo)

Cómo se presenta: “Hace un par de años el asesinato de un profesor en Maldonado destapó una serie de secretos escandalosos: fiestas swingers para ricos, ministro menemista invirtiendo plata robada en la construcción de una mansión para su amante, una princesa gitana que pasó de miserable a millonaria, contratación de sicarios… Ahora Lulukhy, la gitana de una personalidad arrolladora, fue condenada a 24 años de prisión por el homicidio de su exesposo, el profesor. Fernanda Kosak es periodista y, con rigor y entusiasmo, reconstruye una historia por momentos estrafalaria, en otros, emotiva, siempre exagerada. Es notable el pormenorizado análisis del crimen y, fundamentalmente, del juicio: un ejemplo de inconsistencias, desprolijidades y cabos sueltos que seguramente provocarán que la apelación no sea una mera formalidad.”

“Historias de mujeres feas”, de Mercedes Rosende. (Planeta).

Cómo se presenta: “Historias de mujeres feas es una excelente selección de cuentos de Mercedes Rosende. La autora, con la versatilidad que la caracteriza en toda su literatura, en este caso se regodea en caminar por lo abominable, por la cornisa del desborde de lo humano. Son historias donde hay un pacto con la ficción, donde los mundos, en su mayoría surrealistas, recrean realidades cotidianas, por momentos duras, herméticas o inverosímiles, pero respetan, de modo inquebrantable, los requisitos del difícil arte de contar.”

“Dura, fuerte y alocada. La historia del Teatro El Galpón”, de Carlos María Domínguez (Banda Oriental)

Cómo se presenta: “A partir del propio archivo de la institución, entrevistas, videos y diversa documentación, el reconocido escritor Carlos María Domínguez, recupera, con rigor y amenidad, la epopeya de un grupo teatral clave en la vida cultural de nuestro país. En Montevideo y en muchas partes del mundo El Galpón nombra un teatro, pero también la experiencia de un nutrido grupo de grandes actores y directores que, sumados en el tiempo, dieron forma a una épica cultural. El esfuerzo colectivo por fundar y sostener el teatro independiente, dar expresión a los contenidos sociales, acompañar las luchas de la movilización popular, levantar de la nada cuatro salas de espectáculos, resistir la cárcel, el exilio, la censura y sucesivas crisis económicas, templó una de las más originales aventuras del teatro latinoamericano. Desde los inicios en una barraca desmantelada hasta los amenazantes días de la pandemia, estas páginas narran el vigor y los conflictos de El Galpón a lo largo de sus 71 años, los logros más audaces, las cuentas amargas y el amor por el teatro que, colmado de historias, pasos de comedia, y de los otros, mantiene abierta la escena de una utopía en obra.”

Bonus Trash. (15 años de Rigor Mortis), de Nelson Díaz (Yaugurú).

Cómo se presenta. Escribió el poeta José Arenas sobre esta obra de Díaz: “Hace quince años me obsesioné con un libro. Yo escuchaba Planetario y una noche no pararon de hablar Ferreiro y el autor de algo llamado «Rigor Mortis». Al otro día, en un programa de la mañana que conducía Alejandro Camino también se habló de ese libro y su presentación. La invitación venía en pequeñas cajas que imitaban un remedio controlado. Luego vine a Montevideo y busqué ese libro pero ya estaba agotado. Hace algunos años, revisando ferias y librerías que iban a cerrar, me compré dos ejemplares del primero, de aquel «Rigor Mortis». Hoy celebramos la reedición con un «Bonus Trash» de ese icónico libro de los lectores de malditos. Repasé los textos que están algo «remasterizados» y volví a encontrarme con la esencia delirante y cruda de una visión sincera de este mundo a punto de cerrar. La belleza de estos microrrelatos, poemas o diálogos, muestra a Nelson Díaz como el autor que es: el sincero, el virtuoso. Aquí, además, esta Roger, el germen de la Trilogía Terminal Moebius. La edición de Yaugurú es, como siempre, una obra de arte en sí. Lean a Nelson Díaz por favor, que hace falta.”