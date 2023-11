Los enemigos del mundo por Ignacio Martínez

Antes eran los cheyenes, los apaches, los siux. Luego fueron los alemanes nazis, los japoneses y los coreanos. Después, casi de manera permanente, los negros, los asiáticos (es decir todo el que tenga ojos rasgados), los latinos (principalmente mexicanos, portorriqueños, cubanos, centroamericanos y colombianos) y, por supuesto, los rusos siempre. Desde hace varias décadas, los enemigos del mundo para Hollywood, los legisladores y los presidentes norteamericanos, son los musulmanes de cualquier nacionalidad.

Otro elemento permanente es que, para los EEUU y sus aliados más íntimos, es decir Inglaterra e Israel, “siempre están siendo atacados” y lo más importante para ellos es prepararse para eso, para defenderse de posibles ataques invirtiendo sumas siderales en armas y defensa, permitiendo porte de armas libre y viendo una amenaza detrás de cada esquina.

Mienten hasta la estupidez. Dicen, por ejemplo, que la inteligencia israelí detectó y está en condiciones de demostrar que el ataque al hospital en Gaza fue hecho por Hamás, que nunca reconoció ese abominable hecho. Pero esa misma inteligencia, sin embargo, no pudo detectar que los iban a atacar el 7 de octubre de manera masiva. En fin, saque usted sus propias conclusiones.

La verdad es que Palestina, hace más de medio siglo, que es atacada de mil formas. Es agredida, ocupada, bloqueada, ahogada de diversas formas por los diferentes gobiernos de Israel.

Miremos a Palestina hace 50 años y mirémosla ahora cuánto territorio ha perdido, cuántas víctimas ha padecido en esta guerra focalizada.

Al terrorismo de Hamás hay que terminarlo, censurarlo, impedirle que se ejerza de cualquier manera. Pero al terrorismo del gobierno y el ejército de Israel, también, apoyado incondicionalmente por los EEUU.

¿Cuál es la legítima defensa de la que hablan? Israel defiendo sus ocupaciones de tierras palestinas. Palestina defiende su derecho a que se vayan los invasores.

No existen pueblos elegidos. Eso también es una mentira. Existen pueblos sufriendo, el palestino y el israelí que quieren vivir en paz. Existe una guerra que no tiene vencedores ni los tendrá. Tiene un Hamás y una gobierno israelí enfrentados, que no representan en modo alguno a sus pueblos.

Hay una única manera de transitar el camino hacia la Paz y esa es reconociendo y respetando al otro, a sus religiones, a sus costumbres y, principalmente, a sus derechos a la tierra, al trabajo, a la alimentación, a la convivencia pacífica, al diálogo, a la negociación eficiente, a la educación para la paz como inversión para el futuro.

Un gran poeta paraguayo, Elvio Romero, escribió una vez “en paz sobre la tierra descansará el hermano cuando se viva en paz sobre la tierra y haya pan para todos”. Él sabía, como sabemos nosotros hoy, que los principales enemigos del mundo son los guerreristas, los belicistas, los violentos y, sobre todo, los que asesinan niños.

Los niños de Gaza

Parece que durmieran

pero no duermen

ni sueñan

ni pueden despertarse.

Están allí,

envueltos

como recién nacidos

pero no nacen.

Parece que miraran

que rieran

que esperaran

pero no miran

no ríen

no esperan.

Sólo pueden morir

y mueren.

Tienen la esperanza de vivir

si no los matan

pero los matan

aunque parezca que duermen

están muertos.