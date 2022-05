Marthe Gautier: La científica ninguneada.  por Cristina Morán

Mientras en Uruguay continúan desapareciendo mujeres y encontradas luego asesinadas; mientras hombres son baleados desde autos o motocicletas; mientras otros son apuñalados y desmembrados apareciendo sus restos en las aguas del río color de león; mientras el país “se echa andar” con la llegada “del último ciclista”; mientras el presidente prepara su viaje a Gran Bretaña invitado por el primer ministro Boris Johnson y se toma un tiempo para el surf, su deporte favorito y descubre que puede jugar al ping pong con un robot que lanza pelotas parece que a mucha velocidad; mientras vuelve a subir el combustible y los jubilados y pensionistas quieren saber algo más del 3% del aumentado anunciado y se manifestarán el 12 de mayo, en Francia, concretamente en París muere una mujer médica, científica co descubridora nada menos que de la anomalía cromosómica responsable de la trisomía 21, síndrome de down. Decidí dedicarle esta columna porque entregó su vida a la medicina y a la ciencia, porque fue la quinta de siete hermanos y siempre supo lo que quería hacer y ser; porque a pesar de la muerte de su mentora, su hermana Paulette siguió estudiando. Marthe Gautier quería ser pediatra y en l955 defendió su tesis de cardiología pediátrica “centrada en el estudio clínico y patológico de las formas mortales de la enfermedad de Bouillaud o reumatismo articular agudo”. Fue invitada a trabajar e investigar en el laboratorio de Raymond Turpin donde se entregó al estudio que la llevó al descubrimiento del origen del síndrome de Down. Poco después, Turpin, publicó un artículo con el resultado de los estudios que cita como autores, por orden, a Jerome Lejeunes, Marthe Gautier y Raymond Turpin, jefe de laboratorio. La científica claramente “ninguneada”, declaró: “Estoy herida y sospecho manipulada. Tengo la sensación de ser la descubridora olvidada”. Entonces, convencida de haber sido traicionada decide abandonar la Trisomía 21 para volver al cuidado de los niños con una enfermedad cardíaca. Pero en la vida todo (o casi todo y no siempre) la vida te compensa. Y a Marthe Gautier la compensó al ser ascendida en setiembre de 2018 en forma directa, al rango de la Legión de Honor y Miembro Fundadora de la Asociación “Mujeres y ciencia” y Comandante de la Orden Nacional del Mérito, por decreto del 15 de noviembre de 2018. Esta mujer médica científica de padres agricultores que siguió a la hermana Paulette en su camino de estudiante, que supo de su muerte en agosto de 1944 durante un enfrentamiento en la Francia en plena liberación, no se amilanó frente a las adversidades ni ante quienes fueron artífices de la quita de su rol de haber sido quien realmente descubrió el origen del síndrome de down, al jubilarse se dedicó solo a pintar y a la botánica. Había nacido el 10 de setiembre de 1925 y partió de este mundo el 30 de abril de 2022. Tenía 96 años. Esta columna está dedicada a las mujeres médicas y científicas de nuestro país que en general pasan gran parte de sus vidas en silencio dedicadas a la profesión que abrazaron y rara vez conocemos sus nombres. Hasta la próxima. Que seas feliz.

