Tiempos modernos preocupantes por Cristina Morán

Si bien siempre aparecen un par de buenas o no tan malas noticias, estas últimas, las malas, logran la mayor cobertura y las que más atraen a los lectores, oyentes y telespectadores. El por qué de esa atracción no le corresponde a esta columnista expresarlo, eso estará en manos de especialistas y en la mente y la sensibilidad de cada uno de nosotros. Pero de una forma u otra la realidad está muy cerca, tan cerca que corremos el riesgo de acostumbrarnos a vivir con ella. El Ministerio del Interior tiene la tremenda responsabilidad de velar por cada uno de nosotros, pero una, desde el lado de afuera del mostrador lo ve cada día más complicado. Nueve homicidios en siete días es mucho. Había sucedido de cinco o cuatro en un día, y en la semana anterior se agregaron los que mencionamos y es preocupante. Son estos “tiempos modernos” tan diferentes a los de Charles Chaplin y tan cargados de una violencia extrema, nueva por estas latitudes o mejor dicho en nuestro país. Pero nos compensa, en parte, un domingo a pleno sol con la práctica de una maratón que convocó a cuatro mil participantes y que al abandonar su “zona de confort” (la rambla) llevó alegría y color a veintitrés barrios de Montevideo. Corrieron o se desplazaron en sillas de ruedas durante dos horas y se les vio llegar con la alegría que solo provoca aquello que hacemos con amor, en lo que ponemos toda nuestra buena voluntad. Otra noticia positiva la está dando la Intendencia de Montevideo, a través de su titular Carolina Cosse informando sobre las obras de saneamiento, eso tan discutido que ahora, en voz de la ex candidata Laura Raffo el Partido Nacional aprobaría, pero, (siempre hay un odioso “pero”) el colorado Felipe Schipani hizo oír su opinión y…lo dejamos por aquí. Es una noticia positiva ver nuestros hermosos espacios verdes rebosantes de gente que está tratando de recuperar aquello que durante dos años no pudo disfrutar. Cada día se hace más difícil transitar por “la muy fiel y reconquistadora” y el por qué todos lo sabemos: no hay ensanche que sea suficiente para dar cabida a la cantidad de vehículos que circulan por sus calles: ómnibus, taxis, camiones de reparto de alimento, de materiales de obras, y entonces aquello de “las horas pico” fue desapareciendo rápidamente para dar paso a “todas horas pico”. A lo anterior se suman los 4.316 vehículos cero kilómetro que se vendieron en abril, ciento veintinueve más que en el mismo mes de 2021. Las automotoras de parabienes. Del combustible se encarga cada uno de los compradores y ¡que les sea leve! En los últimos días el Ministro de Defensa informó sobre que mayo sería declarado “el mes del soldado” y se encendió la mecha que nos enfrenta una vez más. Aunque no sea bien visto, en forma personal le voy a hacer un pedido al titular de la cartera: Ministro, es loable esa declaración de mes del soldado, pero cámbielo para junio o julio, si el año tiene doce meses, qué necesidad de designar a mayo, cuando este mes desde hace casi treinta años tiene al día 20 como el día de la memoria, que se fue transformando, con el paso del tiempo, en el Mes de la Memoria como ha ocurrido con otras celebraciones. Gracias ministro. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Que seas feliz.

