Nuevos libros para Navidad

Las novedades editoriales de diciembre incluyen un nuevo libro de Gabriel Rolón, letras de Cristina Peri Rossi y Lía Schenck.

“La felicidad”, de Gabriel Rolón (Edita Planeta)

Este libro parte de la duda, de un cuestionamiento: ¿qué es la

felicidad? No tengo certezas, pero puedo asegurar que la felicidad no

está en las falsas metas que nos propone la cultura contemporánea. Como imposible y como quimera, como fin y también como imperativo, la idea de la felicidad nos interpela más que nunca en los tiempos que corren. «¿Cómo ser felices?», esa sentencia que nos sobrevuela como mandato del mundo moderno se impuso para encandilarnos y hacernos perder de vista aquella que debería ser la pregunta nodal: «¿Qué es la felicidad?». En su nuevo libro, Gabriel Rolón nos propone desandar el camino. Desarticular lugares comunes y preconceptos para poner en evidencia qué se esconde más allá de esa ilusión que se vende como panacea y no es más que una trampa. Entre el Psicoanálisis y el arte, entre la filosofía y la literatura, despliega entonces su hoja de ruta, un mapa de lecturas que van de la mitología clásica a Byung-Chul Han, pasando por Freud, Lacan, Borges,

Nietzsche, Schopenhauer, Einstein, Alejandro Dolina, Ana Frank, Bertrand Russell y Comte-Sponville, entre muchas otras. Una vez más, como en sus trabajos anteriores y fiel a ese estilo que lo llevó a ser uno de los autores más leídos de las últimas décadas, Rolón nos invita a pensar a contrapelo de las modas ligeras. Y es ahí, en esa zona incómoda y a la vez anhelante de vida, donde La felicidad se vuelve un ensayo indispensable, lúcido, humano.

“Solitario de amor”, de Cristina Peri Rossi (Edita Estuario HUM)

Intensamente lírica y de alto vuelo erótico, esta es una de las grandes novelas sobre el amor escritas en nuestra lengua. Una obra sobre la pasión, narrada desde la soledad e imposibilidad de poseer el cuerpo amado. Cada capítulo es una instantánea de Aída y la adoración sin límites del narrador, obsesionado con su cuerpo, gestos, olores, secreciones, vísceras, palabras. Una pasión similar a la del cero amando con rabiosa desesperación al infinito. Dosis mayores de esa droga dura serán cada vez más necesarias para saciar su adicción en un mundo hostil al amor. “Nunca quise ser el sueño de ningún hombre: yo soy mi propio sueño.”

Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941). Profesora de literatura, traductora y periodista, es considerada una de las escritoras más importantes de habla castellana. Su obra literaria abarca todos los géneros: poesía, relato, novela, ensayo y artículos periodísti – cos, y ha sido traducida a más de veinte lenguas. Su obra La nave de los locos (1984) es considerada la novela hispanoamericana más importante después del Boom. Ha obtenido, entre otros, el Premio Vargas Llosa de relatos, el Loewe de poesía, el Ciudad de Torrevieja, el Don Quijote de la Asociación de Escritores de España, el Rafael Alberti, el José Donoso y el Ciudad de Barcelona, ciudad donde reside desde 1972. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la eligió en el año 2008 como la escritora que más había contribuido a la lucha por la paz y la justicia en el ámbito castellano. En 2021 le fue otorgado el Premio Miguel de Cervantes.

“Paulina verde verde”, de Lía Schenck con ilustraciones de Federico Murro (Editorial Fin de Siglo)

Paulina vive en un estanque junto a su familia y sus amigas. Como a todas las ranas, le encanta andar a los saltos de un lado a otro. Pero no se anima a alejarse mucho de su piedra preferida. Le tiene miedo al viento, a las hormigas y a las abejas. Poco a poco, sus amigas la ayudarán a no ser tan miedosa. ¡Seguro que te va a encantar conocer su historia!

Lía Schenck es periodista, psicóloga social y docente formadora en Literatura. Publicó libros en Uruguay, Argentina y España, donde también ha trabajado como docente. Ha realizado talleres de género y de literatura en España, Argentina, Italia y Uruguay. Fue fundadora de Quipus (primer centro de formación en coordinación de talleres literarios en Uruguay), declarado de interés cultural por dos intendencias y por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), y ganador del Premio Morosoli Institucional. Historias de Pueblo Chico (primera edición: 2007; cuarta edición: 2022) fue Primer Premio del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Premio Bartolomé Hidalgo de la Cámara Uruguaya del Libro e integra el II Catálogo Cerlalc-IBBY de Libros Infantiles para el Desarrollo Sostenible (2021). Una a tiene mucho que hacer (2013) fue Segundo Premio Nacional de Literatura (MEC); Malena no se rinde (2014), Tercer Premio y La turbonada (2018), Primer Premio. Pueblo Chico se agranda y El tío fenomenal obtuvieron menciones en los Premios Nacionales de Letras (MEC). Timotea se va de viaje ganó los Fondos Concursables del MEC. La Cámara Uruguaya del Libro le otorgó a Lía la Legión del Libro. En 2014, El cumpleaños de Timotea y Un nido para Fito fueron seleccionados por el programa gubernamental Uruguay Crece Contigo, que apunta a la primera infancia, para entregar 30.000 ejemplares a padres de recién nacidos.