Las novedades editoriales

Se renueva el mercado de los libros con un trabajo sobre un disco de Jorge Galemire, el regreso de Hugo Burel y un libro sobre la salud en Uruguay.

“Ferrocarriles”, de Lalo Barrubia, (Edita HUM Estuario)

Una de las voces más singulares y potentes de la literatura uruguaya, nos ofrece su mirada sobre Ferrocarriles, de Jorge Galemire, uno de los músicos más respetados y admirados de su generación. Para ello se vale de la voz de un personaje que, en una novela anterior, había permanecido en silencio. En esta ocasión, esa mujer reflexiona sobre su vida, el amor, la música y otros temas, a partir de una revisión crítica de aquel disco que fuera fundamental durante su juventud. Con una prosa que oscila entre la austeridad y la poesía, y con la capacidad analítica a la que nos tiene acostumbrados, la autora nos ofrece una nueva versión de una historia sentimental ya narrada en otra novela suya, mientras se va internando en las canciones que componen el disco, a fin de elucidar su estructura, sus detalles, su funcionamiento, tanto en lo musical como en lo lírico. De esta manera, Barrubia construye un mecanismo de relojería que tiene alma, pulso firme, pasión e inteligencia. Luego de su lectura, nuestra apreciación de este álbum y de la música de Galemire será más completa, lúcida y profunda.

“Espejo de familia”, de Hugo Burel (Edita Penguin)

Una familia montevideana que ha conocido el esplendor y la opulencia se está desmoronando. Sucesivas generaciones la han conducido desde el esplendor a la derrota y la fragmentación. ¿Cuáles fueron las causas de esa decadencia? ¿Se trata de un sino trágico, o la inevitable consecuencia de una época de cambios políticos y sociales? Detrás de la fachada que sostiene las apariencias, el menor de los hermanos retrata esta crónica de un hundimiento. Sus acciones y reflexiones reflejan la decadencia que se esconde detrás del relato hipócrita y las ambiciones frustradas. Hugo Burel, un clásico contemporáneo, regresa en esta novela a la tradición literaria que lo destacó en obras como Los dados de Dios y El elogio de la nieve. A través de la construcción de una polifonía de voces magistralmente articulada, Espejo de familia reconstruye la deriva de una familia cuya historia también simboliza la de un país y una época.

“Prevención del daño en la salud. 20 años de experiencia en Uruguay”. De Homero Bagnulo y Carlos Vivas (Edita Fin de Siglo)

El lector encontrará en las páginas de este libro la experiencia que los autores han acumulado tras veinte años de lidiar con los daños que el sistema sanitario puede ocasionar –y frecuentemente ocasiona– a los pacientes. Pero principalmente encontrará frustraciones. Las frustraciones provienen de que estos daños, previsibles con frecuencia, podrían haberse evitado con políticas proactivas que no se adoptan con la urgencia y extensión requeridas. Y no se trata de políticas novedosas ni extrañas, sino que cuentan con amplio reconocimiento, y muchas no son especialmente onerosas. Generalizando, tal vez en forma injusta para con algunas autoridades e instituciones, podemos aseverar que el camino ha tenido demasiadas contramarchas, que los pacientes y sus familias siguen expuestos a excesivos riesgos y que se les infligen daños que podrían ser fácilmente prevenibles. Que esto continúe ocurriendo, con los conocimientos de los que se dispone actualmente, resulta inadmisible. La primera parte del libro presenta una revisión de las bases teóricas de la prevención del daño en salud. La segunda parte expone lo realizado en estos veinte años, los obstáculos encontrados y las soluciones propuestas. La tercera parte es una breve conclusión de la experiencia y una perspectiva de futuro para el área. La cuarta parte reúne como apéndices un glosario de términos de seguridad asistencial y la lista de verificación quirúrgica utilizada en Uruguay.