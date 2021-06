Pedido de disculpas, fuera de contexto, carancheos…y así vamos por Cristina Morán

La semana anterior fue pródiga en brindar material no solo para esta columnista, que frente a lo que se lee y escucha, frente al humor que encontramos en YOUTUBE tomando como referencia sucesos como los que dan título a nuestra entrega de hoy, frente a eso, lo nuestro es una “inocentada basada en hechos reales”. Si bien la lógica indica que tendría que comenzar por las disculpas, que fue lo primero que supimos, vamos a alterar ese órden y a comenzar por lo último: el carancheo del presidente. Lo de “carancho” relacionado a personas (en este caso la oposición, política, claro) fue inédito, tanto que al ser citadina no estoy al corriente de determinadas expresiones y “caranchear” o carancheo” (viene de “carancho”, obvio) es algo que se usa en el campo (lo aclaró el presidente) entonces, rápidamente me aboqué a tomar la información correspondiente y comparto solo un “poquitín” de lo que encontré: El carancho (Caracara plancus) , prefiere alimentarse de carroña aunque también puede cazar animales diversos pero prefiere acceder a alimento fácil como carroña (¡ ah, algo “vagonetita”!).También es un cazador oportunista que ataca a animales jóvenes o heridos. Dado que según sus propias palabras (soy el presidente de todos los uruguayos, también de los que se dedican a caranchear,”) aquellos que se sientan aludidos, estén tranquilos porque a pesar de todo eso, ¡tienen presidente! Antes que me manden a “caranchear” paso al personaje que pidió disculpas por Facebook y no fueron aceptadas. Su nombre, Diego Borsani es presidente del Rotary Club de Paysandú y de la Agencia de Desarrollo de Paysandú. Este personaje no aprendió que con los celulares y las redes sociales, la privacidad pasó a mejor vida y lo que expresó en su cuenta de Facebook es una grosería y un atrevimiento que no acepta disculpas de ningún tipo. Dice que no es homofóbico (lo es), dice que no hizo una afirmación homofóbica (sí, la hizo) dice que fue muy vulgar la forma en que lo dijo (sí, lo fue, porque usted es muy vulgar). No insista en pedir disculpas: no serán aceptadas. El agravio está hecho. No hay forma de poner reversa. Y vamos al tercero en discordia, Toto Da Silveira que enojado con el maestro Tabárez por esas cosas del fútbol, específicamente de la selección uruguaya y de los dos últimos partidos frente a Paraguay y a Venezuela, se fue de boca y del fútbol pasó a un aspecto del maestro al que nunca debió referirse y lo hizo con estas palabras: “No puede ser que una selección que aspira ir al mundial, tenga un técnico que no pueda levantarse y esté sentado a un costado de la cancha.” Rápidamente el comentarista se cubrió o pretendió borrar lo expresado diciendo que fue publicado “fuera de contexto”. Toto a veces, algunas pocas quizá, es bueno aceptar nuestros errores con humildad, pero con palabras sinceras. Hoy, es difícil creer en el “fuera de contexto” como en otras excusas que hasta hace muy poco tiempo eran, al menos, si no creíbles, tenidas en cuenta. Es todo por hoy porque no estoy dispuesta a pasar a ser un carancho del montón. Hasta la próxima. Que seas feliz. Ahora y siempre.

