Por grupo “Cincuentones” por Walter Cuppulo

Los que somos de la generación, de los hoy llamados “Cincuentones”, conocemos muy bien lo que quiere decir esto.

Pero hoy usamos esta expresión para meternos en un tema ya recurrente, el de los “CINCUENTONES”, si un grupo de personas que por pertenecer a una franja etaria fuimos y somos perjudicados.

Para entender de qué hablamos, hagamos un poco de memoria y recordemos la reforma de la Seguridad Social de 1996, donde se crea la Ley 16713 y con ella las AFAPS, entonces, todos los menores de 40 años de edad al 01 de Abril de 1996 deberían pasar SÍ o SÍ, al régimen mixto de BPS/AFAPS, comenzando así el problema para los que a futuro nos llamarían “Los Cincuentones”.

En aquel momento, cuando se determina la edad, para el pasaje de un régimen al otro, no sabemos, si fue por error o para que fueran muchos los que se afiliaran a las AFAPS, pero después de 22 años se dieron cuenta, que no fue la correcta, porque de esta manera no se completan los 30 años de aportes en la cuenta de AFAP por lo tanto no se generan ahorros suficientes para tener una renta adecuada, acorde a nuestros aportes y años de trabajo.

Para intentar solucionar esto, y después de varios años de lucha, en el 2017 se crea la Ley 19590, Ley De Los Cincuentones, la que nos permitió volver al régimen de reparto o BPS, y así volver a estar amparados por la Ley 16713 de 1996.

Para acogernos a la ley 19590 se debe cumplir con algunos requisitos, el primero fue firmar el consentimiento de que nuestros ahorros en las cuentas personales de AFAP pasaran al BPS, segundo pagar una deuda por diferencias de aportes, generada cuando estábamos en las AFAPS, (un detalle no menor esta deuda se nos cobra en UR al precio de hoy), y tercero, cumplir con todos los requisitos que exige la Ley 16713 en su título VI.

Hasta aquí todo bien o medianamente bien, se reconoce el error de cálculo de edad, y se crea la Ley para subsanarlo, dándonos la opción de volver al régimen de reparto, pero como se dice por ahí, hecha la ley hecha la trampa, y a esta Ley 19590, le pusieron la trampita del Artículo 16 que básicamente dice, que a todos los que pasamos al régimen BPS, se nos quita un 10% del monto de nuestra liquidación inicial del haber jubilatorio, condenándonos a cobrar un 10% menos de jubilación de por vida y por eso decimos, que fuimos y somos perjudicados.

Después de algunas averiguaciones y según declaraciones de una delegación de representantes del MTSS y con la presencias del Sr Ministro Mieres, ante la comisión de Seguridad Social del Senado, se deduce que este artículo fue puesto por el Ministro de Turno (D. Astori ) para minimizar el supuesto impacto económico que causaría el pasaje de los Cincuentones al régimen de reparto BPS aproximadamente 0.35 a 0.36 del PBI

Según análisis realizado por autoridades del BPS, en principio la población objetivo se estimó en unas 140.882 personas, entre activos y jubilados en condiciones para migrar al sistema BPS, de los cuales se presentaron en el periodo 2018-2022 84.286 personas, representando esto el 60%. Pero de estas 84.286 personas solo se desafiliaron entre activos y pasivos 36.729, aproximadamente un 25% de lo previsto en principio, eso nos dice claramente que el supuesto impacto no es tal.

Los CINCUENTONES seguimos luchando para que se derogue el Articulo 16 de la Ley 19590 y así se nos pague nada más, ni nada menos de lo que corresponde, acorde a los aportes realizados y años de trabajo como lo requiere la Ley 16713 en la cual quedamos encuadrados después de la migración al BPS, y como en cualquier sistema democrático la ley es pareja para todos.

En estos últimos meses estuvimos teniendo varia entrevistas con Legisladores de los diferentes Partidos miembros de la comisión de la Seguridad Social y Trabajo de Diputados, así como con el Sr MTSS, y representante del MEF, a los que les planteamos nuestro reclamo.

El 22/10/22 ingreso a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de Diputados una Minuta de Comunicación con el fin de que la misma sea tratada y elevada al Poder Ejecutivo, y este realizar el estudio correspondiente, junto al MEF para la derogación del Artículo 16 de la ley 19590, y así hacer justicia de una vez por todas con un grupo de personas que como lo dijimos antes fuimos y somos perjudicados por errores de las diferentes administraciones de gobierno.

A igual aporte igual remuneración, no es posible que para unos la ley se aplique de una forma y para otros de otra. Se debe hacer justicia de una vez por todas con los cincuentones y la única forma es derogando el Articulo 16 de la ley 19590 y así cerrar este capítulo de una vez por todas. No es culpa nuestra que en el pasado se cometieron errores, también entendemos que la administración de momento no es culpable, pero como gobierno de turno es responsable, y debería buscar una solución, como lo hizo últimamente con la Caja de profesionales y la Caja Bancaria, las que por mala administración están en situaciones financieras complicadas.

A nosotros nos obligaron a pasar al régimen mixto Afap/Bps , y después de 22 años de aportar a ambos volvemos al régimen de reparto o BPS, pero no con las manos vacías, volvemos con todos nuestros ahorros y pagando diferencias de aportes adeudados actualizados, como si nunca nos hubiéramos ido, por eso entonces no entendemos se nos aplique una reducción del 10% en nuestra jubilación con la excusa que ocasionamos una derogación extra por nuestro pasaje de un régimen a otro, cuando quedo comprobado que solo un 25 % paso de un régimen a otro.

Por eso LOS CINCUENTONES pedimos que se nos escuche y se derogue el Artículo 16 de la ley 19590 y así de una vez por todas podamos tener una jubilación acorde a nuestros aportes y años de trabajo como cualquier ciudadano de este país.

“ A IGUAL APORTE CORRESPONDE IGUAL REMUNERACION “

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.