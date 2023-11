Predicciones de campaña 2024 por Ignacio Martínez

Hoy quiero peguntarme ¿cómo será la campaña electoral el año que viene?

En primer lugar, debo afirmar que ya hace rato que empezó, pero poco y nada se sabe de los Programas de Gobierno que propondrá la coalición multicolor. El FA ha avanzado muy significativamente en sus propuestas programáticas a las cuales ya se puede acceder.

La realidad hasta hoy es que, de los tratados de libre comercio, una de las banderas principales del gobierno, no se ha firmado ninguno. Los grandes avances en la seguridad no son verdad, disfrazan las cifras y todos los ciudadanos vemos que vivimos en una creciente inseguridad. Los famosos planes contra la pobreza y la indigencia se dan de bruces con la realidad que expresa a gritos que hay más gente cada día durmiendo en las calles, escasa ayuda social, desmantelamiento del sistema de cuidados y una alimentación que cubren las ollas populares que el MIDES no apoya.

En salud vemos un Sistema Nacional Integrado de Salud que se ha venido deteriorado, con cada vez peor atención en el sistema de mutualistas y sin avances en la salud pública ¡que llega a inaugurar un hospital en el Cerro que, sin embargo, no se pudo poner en movimiento! Falta de medicamentos y la clara y acentuada aparición de una medicina para ricos y una medicina para pobres según la cuota que se pague.

La corrupción, la asociación para delinquir, la presencia del narcotráfico en las altas esferas que expenden pasaportes, nunca antes se ha visto en nuestro país a este nivel. Narcotraficantes ayudados a escapar o con prisión domiciliaria, luego de haber comercializado más de tres toneladas de cocaína, son otros de los ejemplos de que la droga campea por nuestro país a través del puerto, de las avionetas que llegan y de las fronteras. El ministro García es el total ausente. Solo se endeuda con aviones casi inservibles y lanchas compradas en el exterior a precios astronómicos. Invertir en la industria metalúrgica nacional, ni soñar. Efectivo combate al narcotráfico, escaso y pobre.

La educación, ¿qué avances ha tenido además de poner al señor Silva en todas las pantallas para permitirle hoy ser uno de los candidatos del partido colorado? En algunos casos como la UTU, las perspectivas son desastrosas con algunas carreras. En otros, clases superpobladas, transformaciones de planes que no se sabe a dónde conducen y desprolijidades administrativas graves en elección de horas, en cobertura de cargos y en acondicionamiento de locales. Y nada de estos sería tan grave si no asistiéramos a diario a las pompas de jabón de los logros obtenidos o los destapes de sueldos millonarios en comisiones binacionales y en designaciones a dedo en intendencias y otros cargos públicos.

¿La verdad? Ministros que tuvieron que renunciar, subsecretarios por la misma salida, ocultamiento de información a la justicia vapuleada y difamada desde esferas del político, y la idea de que yo no fui, yo no vi, yo no estaba y todo es culpa de otros y del FA.

¿Qué vamos a oír? El caso Sendic casi como el triunfo del Maracaná, traído y citado cada vez que se necesita. Al FA se le va a decir ¿por qué no lo hicieron durante los 15 años que gobernaron? Y en esto estoy dispuesto a conversar e incluso, a conceder la razón, pero ese no puede ser un argumento para tapar la inoperancia, la desidia, la burocracia, la corrupción, la mentira, el despilfarro y la realidad de 5 años perdidos.

La campaña debe ser con Planes de Gobierno, con Programas. Debe ser con humildad y respeto, reconociendo y argumentando con la verdad demostrada. Quien se sume a la campaña por mantener cargos a aspirar a más de ellos, se le va a notar, lo sabremos y eso será imperdonable. Lo digo para todos los partidos. Primero el Uruguay y su pueblo. Primero la Constitución y las Leyes. Primero la verdad y la lealtad intelectual. Primero una campaña seria que enaltezca las elecciones y sus resultados, para engrandecer a nuestro electorado para que vote con razón y corazón. Las organizaciones sociales, el pueblo organizado, como siempre, movilizado y atento.

