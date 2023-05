SA.CU.DE: Un trabajo a proteger y profundizar por Ignacio Martínez

El multifuncional centro socio-comunitario SA.CU.DE, funciona desde 2010 en la calle Los Ángeles y Curitiba, Casavalle. Hoy funciona cogestionado por los vecinos y la Intendencia de Montevideo. Tiene un gimnasio techado, vestuarios, una policlínica, salón comunal y teatro, anfiteatro, cancha de fútbol y parque. Decenas de Talleres y actividades de todo tipo se brindan a la comunidad, a los centros educativos, orientados fundamentalmente a niños, jóvenes y adultos mayores de la Cuenca de Casavalle y zonas aledañas.

Germán De Giobbi, coordinador de SA.CU.DE. dijo en una entrevista realizada por el programa radial En Perspectiva, que hace varios meses estamos notando situaciones de extrema violencia, y no se estaba dando respuesta. Nos hemos encontrado, a pocas cuadras del complejo, cuerpos calcinados, con balas en la cabeza o casas prendidas fuego, que están a 300 metros.

La realidad no es un relato. Esto no es un cuento. Son hechos incuestionable. Se ha verificado que algunos jóvenes relacionados con centros comunitarios, que están haciendo todo un esfuerzo social para rescatarlos y darles nuevas oportunidades para una vida digna, en pocas semanas se vieron relacionados con actividades delictivas. Esto quiere decir que la violencia y el delito se vuelven prácticas cotidianas, admitidas como algo natural, como parte de la vida misma y no se quieren ni se pueden cambiar. La sociedad mira para otro lado y los poderes políticos no incluyen esta problemática en sus planes inmediatos y urgentes. Entonces el deterioro social avanza y se consolida.

¿Cómo se verifica esta realidad? Germán De Giobbi declara que personas que viven a siete o 10 cuadras del SA.CU.DE. no pueden salir, o a eventos que terminan cerca de las ocho de la noche, en vez de venir 200 personas como el año pasado, ahora vienen 20.

¿Dónde estuvo el Ministerio del Interior? ¿Dónde actuó el MIDES? ¿Qué presencia tuvo el ministro Lema? ¿Alguien vio al exministro Pablo Bartol y su comunidad religiosa que tanto prometió?

De políticas de prevención, nada. Hoy, luego de estos picos de violencia y el cierre de SA.CU.DE. por una semana, se puso guardia policial en las inmediaciones del centro. Bien. Pero estos son parches.

Políticas socio-educativas implican una diversidad y una amplitud de prácticas concretas que deben ser implementadas y sostenidas por el gobierno nacional y departamental. Una de esas prácticas es fomentar la creación de muchos SA.CU.DE. atendiendo las especificidades de cada barriada, de cada comunidad. Este formidable emprendimiento ha marcado los rumbos, pero no pueden hacerlo solos y no debemos dejarlos solos. Aspectos relacionados con puestos de trabajo, alimentación y estudio no están en la órbita de SA.CU.DE. no pueden estarlo, aunque son muchas las actividades que se hacen en apoyo también para esas áreas fundamentales de la vida.

Todos, sin excepción, debemos entender que, si no ganamos a los jóvenes con salud, cultura y deporte, entre todas las demás cosas esenciales, ellos serán reclutados por los narcotraficantes, inmersos en una vida de violencia y delincuencia, donde la convivencia se hará más difícil y la sociedad toda retrocederá.

