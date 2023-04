Un deporte sano por Onofre Laborde

Este año se disputa la edición 78 de la Vuelta Ciclista del Uruguay, la principal prueba del pedal uruguayo, que refleja la carrera más antigua del continente. El certamen se realiza del jueves 30 de marzo al domingo 9 de abril, con largada en Colonia y llegada en Montevideo.

El primer campeonato se disputó del 1 al 9 de abril de 1939, con un recorrido total de 1018 km divididos en 8 etapas. El ganador fue Leandro Noli, representante del Club Nacional de Fútbol, seguido de Paulino García de El Túnel, y Luis Modesto Soler, también de Nacional.

Pero más allá de lo deportivo, el ciclismo es de las muy pocas actividades que tienen tantos beneficios para la salud, el medio ambiente y la economía; algunos son más conocidos que otros y, además de que todos podemos disfrutar de ellos fácilmente. Son mucho más extensos que ahorrarte tiempo en tus traslados, dinero en la manutención de un auto particular o el pasaje del transporte público.

Sin dudas, pedalear todos los días es un potente combustible para tu cerebro. Ejercitarse habitualmente está relacionado con la salud del cerebro y la reducción de los cambios cognitivos que pueden dejarnos vulnerables ante la demencia más adelante en nuestra vida.

Según un estudio en adultos mayores, durante el ejercicio, el flujo sanguíneo de los ciclistas en el cerebro aumentó en un 28% y hasta un 70% en áreas relacionadas con pensamiento analítico. Y no solo eso, en algunas áreas el flujo sanguíneo se mantuvo en un 40% incluso después de haber dejado de pedalear.

El ciclismo además de contener los efectos del envejecimiento, rejuvenece el sistema inmunitario. Los hallazgos, descritos en dos artículos en la revista científica Aging Cell, mostraron que los ciclistas preservaron la masa muscular y la fuerza con la edad, al tiempo que mantuvieron niveles estables de grasa corporal y colesterol. En los hombres, los niveles de testosterona se mantuvieron altos.

Más sorprendentemente, los efectos anti-envejecimiento del ciclismo parecían extenderse al sistema inmune. Un órgano llamado Timo, que produce células inmunes llamadas células T, normalmente comienza a reducirse a partir de los 20 años. Pero se descubrió que los timos de ciclistas mayores generaban tantas células T como las de los jóvenes.

Otro beneficio de hacer bicicleta, refiere a la poca exposición a contaminantes: un estudio de Healthy Air Campaign, King’s College London y Camden Council, analizó detectores de contaminación del aire que acompañaron en sus traslados a: un automovilista; un usuario del autobús; un peatón y un ciclista que utilizaban la misma concurrida ruta por el centro de Londres.

Los resultados mostraron que el automovilista experimentó niveles de contaminación cinco veces más altos que el ciclista, así como tres veces y media más que el transeúnte y dos veces y media más que el usuario del autobús.

En otra instancia, la ciencia no tardó mucho en desmentir el mito con el que muchos aseguraban que andar en bicicleta influía negativamente en la vida sexual de los ciclistas.

Un estudio de J Educ Health Promot, concluyó que existe una relación positiva entre una buena condición física y una buena salud sexual. Los resultados indican que la experiencia y comportamiento sexual de hombres y mujeres está fuertemente ligado al autoconcepto del individuo. Por lo tanto, unos cuantos kilómetros a la semana, te ayudarán a mantener una buena condición física y una vida sexual sana.

Y si mencionamos beneficios, la revista Análisis y Prevención de Accidentes (Accident Analysis & Prevention) encontró que los ciclistas están más atentos a su entorno y por lo tanto tienen mejor atención a sus cambios, haciéndolos mejores automovilistas.

Los conductores ciclistas fueron significativamente más rápidos que los automovilistas en la identificación de cambios, y el efecto fue mayor para los cambios de bicicletas y señales. Según los investigadores, los resultados sugieren que la experiencia en bicicleta se asocia con un procesamiento atencional más eficiente para escenas de carretera.

Además, la actividad física de manera regular reduce el riesgo de mortalidad de diversos factores como hipertensión, diabetes, cáncer, entre otros. Así lo señala un análisis de trece estudios que relacionan la actividad física con la expectativa de vida.

Todo parece indicar que la actividad física durante momentos de ocio es más efectiva para incrementar la expectativa de vida, un promedio de 4.7 años en el caso de las mujeres y 3.9 años para los hombres. Lo que significa que el usar la bicicleta para ir al trabajo o hacer las compras, puede ayudar a prolongar nuestra vida.

Elciclismo también puede beneficiar a las personas con la enfermedad de Parkinson, especialmente si realizan un pedaleo intenso y rápido. Este fue el hallazgo del Dr. Jay Alberts, neurocientífico del Instituto de Investigación Lerner de la Clínica Cleveland, quien acompañado de una mujer que padece Parkinson, utilizó una bicicleta tándem para competir en Great Bike Race; una carrera con una semana de duración. Dichos hallazgos se respaldan en los resultados de una investigación publicada por Front Neurol.

Después de pedalear por unos días, Alberts notó que su compañera de ciclismo mostraba signos de mejoría física (disminución de los temblores, su dificultad para caminar, etc.), especialmente en su escritura.

Sea de forma deportiva, por ocio, o simplemente medio de transporte, usar una bicicleta es una gran actividad que beneficia al ser humano, su entorno y ecología.

