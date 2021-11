Andrés Wels:  Al rescate del candombe beat

Este sábado 13 de noviembre vuelve a la Sala Camacuá el Beat Show en su quinta edición. Vuelve la banda Circa 68, con temas de Tótem y El Kinto, y contará con Diane Denoir y “Lobito” Lagarde como invitados. Andrés Wels, integrante de la banda, cuenta los detalles de este esperado regreso.

La banda residente Circa 68, que en las anteriores ediciones del Beat Show había recreado las legendarias canciones de El Kinto, está de regreso. Y esta vez agrega temas de Tótem, otra banda referente del candombe beat.

Circa 68 apuesta a rescatar aquel período musical de donde se nutrieron sus integrantes. Y que hoy conservan aquel fenómeno cultural de los 70s como fuerte e ineludible influencia.

La banda está compuesta por Fernando Ulivi en guitarra y voz / Ernesto Diaz en percusión y voz / Andrés Wels en bajo y voz, / Andrés Arrillaga en batería, / Federico Mujica en guitarra y Nazareno Ascani en percusión y accesorios.

En las anteriores ediciones de este ciclo participaron, entre otros, Pitufo Lombardo, Gastón “Dino” Ciarlo, Jorge Schellemberg y Daniel Magnone. El aforo de la Sala Camacuá (Camacuá 575) es reducido por ello se ponen a la venta las entradas en REDTICKETS.UY y, como en ediciones anteriores, seguramente durarán pocos días en boletería.

¿Cómo nació la idea del Beat Show?

Nos juntamos seis músicos que de alguna manera estamos vinculados al candombe beat, que sentíamos que extrañábamos esa música. Y nació la idea de querer tocarla, redescubrirla y volver a sentirla. Ahí contamos con el apoyo de Guillermo Pastor y Mauricio Rodríguez en la tarea de producción. Luego de analizar a fondo la idea comenzó el proceso de armar la propuesta, buscarle fecha y por supuesto seleccionar los temas, armar el repertorio. De alguna manera ese fue el camino para intentar armar una propuesta que recreara la atmósfera de esa época, con los legendarios temas de El Kinto. Que son maravillas, joyas que nunca tuvieron la suerte de una difusión masiva, grande, acorde a su calidad. Con esas premisas hubo mucha gente que apoyó desde el minuto uno y permitió hacer aquel primer Beat Show que hoy llegar a su quinta edición.

¿Cómo fueron los shows anteriores?

El primero estuvo más puesto en destacar el período musical del 68. Contamos con la participación de Gastón Ciarlo Dino, un referente y un faro de esta música, y Daniel Magnone, que se encargó de recrear la parte más folclórica de esa época versionando a Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti y Aníbal Sampayo. Entendimos que este primer show fue quizás una muestra de la transición desde la raíz folclórica hacia la música más ciudadana. De ahí en adelante el show fue sí más hacia el candombe beat en sus siguientes ediciones. Estuvieron como invitados Jorge Schellemberg y “Pitufo” Lombardo. Fue una gran experiencia ver a la gente reconocerse en esos sonidos de tocadiscos de los 70s

¿Cómo armaron el repertorio?

Empezamos a reescuchar ya con una intención, una mirada hacia el show y quisimos traer un espectro bien amplio de ritmos. Aunque también haremos algunos de los temas más conocidos de aquella época. Porque sucede que mucha gente los escuchó en versiones, pero quizás no sabe de dónde vienen. ¿Quién no escuchó “Príncipe azul” por León Gieco o quizás Hoy te vi” por Sandra Mianovich? Pero no por Eduardo Mateo.

¿Cómo será la participación de Diane Denoir y “Lobito” Lagarde?

Su participación es para nosotros una gran alegría, son parte de la esencia misma del candombe beat. Diane fue cantante de El Kinto y parcera de Eduardo Mateo, con su disco “Inéditas”, un clásico de los rarities uruguayos y referencia de los cultores del género musical. El “Lobito” Lagarde fue fundador de Tótem, bajista y un músico total , con un swing que merece conservarse. Es un aprendizaje estar a su lado. Los acompañaremos en temas clásicos como “Hoy te vi”, “Esa tristeza”, entre otros. Y en una versión de “Estoy sin ti”, que según Diane, Mateo le pidió traducir al francés y es parte de su disco “Inéditos”. El título en francés es Je suis sans toi.

¿Cómo están siendo los ensayos?

De mucho aprendizaje y empatía musical. Apenas empezamos a pasar los temas ocurrieron dos cosas: escuchar la voz de Diane nos emocionó mucho y el swing del Lobito hace que todo camine, se disfrute cada nota. Privilegios que da la música y los músicos de este país enormemente generosos. Estamos cuidando las versiones de los temas como un tesoro y tratando que conserven ese aire despojado e intenso con que se grabaron. En ello estamos trabajando con mucho respeto y alegría.

¿Qué les da una sala como la Camacuá?

¡Qué decir! Es nuestra casa. Ahí nació este Beat Show de la mano de Guillermo Pastor y Mauricio Rodríguez, los productores, que son como dos integrantes más de nuestra banda Circa 68. La sala suena naturalmente muy bien por su arquitectura, además de tener en este momento a los capos de Cresci audio buscando lo mejor para el show. Nos sentimos muy cómodos, se disfruta de un sonido para afuera y en el escenario es perfecto. Fue muy importante tener las posibilidades técnicas y materiales adecuados para sonar. Una banda numerosa como la nuestra, que mezcla muchos instrumentos acústicos y eléctricos, no podría brindar un show como el que daremos el sábado 13 de noviembre sin esta infraestructura técnica.