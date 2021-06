Comentarios al libro “TABARE INEDITO” por Juan Martín Posadas

Acabo de llegar a la última página del libro “Tabaré Inédito” escrito por el periodista Gabriel Pereira. Consiste en la desgrabación, prácticamente sin editar, de una sucesión de entrevista del autor al Dr. Tabaré Vázquez. No voy a hacer un comentario prolijo y completo del libro sino que voy a desparramar comentarios salteados que fui anotando al correr de su lectura.

De acuerdo a lo que se manifiesta en las primeras páginas las grabaciones comenzaron a mediados de la presidencia de Mujica, fueron abandonadas por un tiempo y retomadas después. No le queda del todo claro al lector a qué fechas exactas corresponde cada parte del libro.

Pereira muestra admiración y respeto por el entrevistado pero no deja de hacerle esas preguntas que los periodistas rutinarios llaman incisivas. Pero no hace todas las preguntas. Preguntarle a Tabaré Vázquez por los Leborgne, sus relaciones comerciales-profesionales con ellos en el campo de la radiología, no es una pregunta complaciente y el autor es insistente en ella. No hay, en cambio, preguntas sobre las relaciones con el Dr. Toma ni sobre el expediente del Tribunal de Honor al Cnel. Vázquez, firmado y convalidado, sin conocer o conociendo, todo su contenido, y la participación de Toma en todo eso.

Hay muchos pasajes, que corresponden a distintas etapas de la vida del entrevistado, en los que Vázquez contesta: no me acuerdo. Alguien con más paciencia que yo se habría puesto a contarlos porque son muchos, a veces en temas importantes, a veces en pasajes intrascendentes. Me llamó la atención.

Desde un punto de vista estrictamente personal Vázquez fue siempre para mí un personaje enigmático. Llegó a la Intendencia de Montevideo casi sin proponérselo: lo fueron buscar. De allí a Presidente en primera vuelta. No fue un gran orador ni tuvo un encanto personal exuberante. Pero se metió al Frente Amplio en el bolsillo y salió Presidente de la República. En ambos terrenos, el partidario y el nacional, consiguió que cosas muy difíciles de cambiar se hicieran como él las imaginó y las propuso. El ejemplo para mí más emblemático fue su éxito en modificar radicalmente un hábito tan arraigado como el del tabaco. Sin levantar la voz y todo el mundo boca abajo.

Salió Presidente dos veces; para la segunda también lo fueron a buscar. Recibió un gobierno desordenado, con dos equipos económicos paralelos y el Pato Celeste con despacho en el Edifico Libertad. Quiso poner orden, el orden que a él le gustaba y que es esencial para gobernar. No pudo y se fue retrayendo, fatigado, viejo, viudo y, al final, enfermo. El libro se ocupa sobretodo de la primera presidencia

Vázquez muestra indirectamente en varias páginas su concepto de lo que debe ser el Frente Amplio: más bien de lo que no debe ser. Por ejemplo, hablando del tema Derechos Humanos, desaparecidos, entierros en los cuarteles, etc. donde él tuvo logros remarcables, deja entrever que el Frente debería separarse de lo que él llama sectores radicales: “sectores radicales que se fueron del Frente”…”quizás fueron los mismos que empezaron justicia y castigo y yo que sé cuánto.”(pág.41).

Un poco más adelante (pág.51) dice:”va a llegar un momento en donde los uruguayos tendremos que recapacitar para no vivir de nuevo toda esa experiencia, que no empezó en junio del 73 sino mucho antes. Hubo una etapa previa de mucha intolerancia política, de mucha confrontación, de mucho dramatizar lo que se estaba viviendo. (…) Yo creo que cuando tenemos problemas y los dramatizamos y no los encaramos como los debemos encarar, con respeto, con tolerancia, con libertad, al final perdemos todos”

Me llamó la atención la cantidad de veces en que Vázquez critica lo que él llama la dramatización en la actividad política. Interpreto que sea una expresión de rechazo a aquellos actores políticos que exacerban los problemas en vez de aplicarse a buscar soluciones, buscan llamar la atención sobre sí mismos y no a conjurar los problemas. La dramatización es como el perfilismo, el uso de la tribuna para construir una carrera política o para hacer aparecer al sector en los titulares de los diarios.

Respecto a lo que yo considero el mayor logro de la gestión de Vázquez, el mayor y el más sólido beneficio que ha dejado para el Uruguay, el plan Ceibal, dice lo siguiente (pág. 95): “Yo recibí una carta de los maestros, de las asambleas técnico docentes, al principio cuando lancé la idea del plan Ceibal, que me decían de todo. Que primero me ocupara de tapar los agujeros de los techos, ponerle vidrios a las ventanas, destapar los waters, escuelas nuevas, arreglar los pisos, las veredas, que el barro, los chiquilines… Me decían que era un plan antidemocrático el Ceibal, que iba a gastar dinero y me decían que, además, si alguien lo tenía que haber ideado, instrumentado, eran los docentes. Que yo me metía a hacer cosas que no tenía que hacer. Abajo puse la fecha y a mano, no le pedí a nadie que lo escribiera en la computadora, “se devuelve por improcedente, Tabaré Vázquez, presidente de la República” y se lo mandé al sindicato”

Vázquez fue muy pragmático (y, en sus palabras, poco dramático): sacó el plan Ceibal de los ámbitos donde le iban a plantear innumerables problemas al cuete: lo sacó de las manos de los sindicatos, lo sacó del Parlamento (donde tenía mayorías absolutas pero también una cantidad de “dramatizadores” profesionales), lo sacó de las estructuras del Frente Amplio, del PIT-CNT, se lo dio a Brechner y le dijo armá esto que yo te apoyo. Gracias a eso el plan Ceibal creció y hoy es lo que es.

Vázquez fue principista en dos temas, ambos vinculados a la salud: el tabaco y el aborto. Cuando propuso el 19 de junio, fecha del natalicio de Artigas, como día de la reconciliación nacional y nadie en el Frente manifestó apoyo, nunca más insistió. No quería dramatizar, quería hacer. Un actor político puede destacarse por sus condiciones de orador o como organizador de su partido o como diestro en la intriga. Desde una mirada quizás un poco más cínica pero de visión de largo alcance, el gran dirigente político es el que consigue que las cosas terminen saliendo como él las concibió. Ese es el que pasa a la historia: los otros pasan a la anécdota.

Para finalizar, porque esto ya se va poniendo muy largo cito algo que Vázquez dice al pasar (pág. 115) “Nunca espero que mi compañero me vaya a pegar de atrás. Ahora, si me pega de atrás, tomo nota (…) y así actué toda mi vida”. Personalmente y habiendo tenido poquísimos encuentros personales (solo dos) con Vázquez siempre mantuve la impresión de que era un hombre de fuertes pasiones y pocas exteriorizaciones.

El espectáculo de la corrida de toros se compone de tres actos, los cuales se denominan “suertes”. El último es la suerte de matar. Para Tabaré Vázquez, llegado el momento de esa suerte, siempre se desempeñó bien.