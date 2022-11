Con la timba no se juega

En las últimas semanas vimos una impresionante presencia

de la Banca de quinielas por todos los medios de comunicación.

O bien con publicidad o con largas entrevistas a su presidente.

El motivo es la potencial aprobación de un proyecto de ley por

nuestro parlamento que habilitaría el juego de casinos on line.

Por lo que pudimos escuchar, la gran preocupación es el riesgo de

que estos juegos provoquen una masiva epidemia de ludopatía.

Se exige que se controle pensando en la salud e los uruguayos.

Se llega incluso a comparar el juego con la venta de explosivos.

Se afirma que la habilitación de estos juegos le restarían ingresos al

Estado, porque la competencia disminuiría las ganancias de las

empresas sobre las que se pagan impuestos a la Impositiva.

Mirando de afuera me llama la atención esta reacción de la Banca.

En general no se escucha que hablen de los casinos o las

maquinitas que ya existen, como catalizadores de adicción al juego.

Todos vemos publicidad de los diferentes juegos que tiene esta

empresa, 5 de Oro, Raspadita, Tómbola, Quiniela o Supermatch.

Se autoproclaman liberales y exigen que regulen sus competidores.

Es como si los fabricantes de caramelos nacionales salieran en

defensa de los diabéticos, frente al posible desembarco de

empresas de golosinas extranjeras en nuestro mercado.

O que los fabricantes de cigarrillos empezaran a preocuparse por

los pacientes con cáncer de pulmón, para solicitar que se frene el

ingreso de tabaco de contrabando o legal en el Uruguay.

Todo esto huele a una defensa corporativa del propio lucro.

Si la Banca de Quinielas, según dicen sus autoridades, pagan

ochenta millones de dólares anuales en concepto de impuestos,

¿cuánto ganan por año con los timberos uruguayos?

Suena bien la preocupación por la ludopatía, pero ¿es honesta?

Para alguien que está por fuera del tema, como yo, no me cierra.

Es muy loable el slogan que utilizan: “Con la vida no se juega”, pero

la preocupación es: con las ganancias de La Banca tampoco.

Alfredo García

