“La autogestión sigue siendo la manera de abrirse camino” Lucas Sahagian

Los Perros de Rocha es una banda nacida en el año 2018, con integrantes oriundos de Montevideo, pero muy ligados al departamento de Rocha, en donde “se dieron los primeros encuentros creativos”, y en donde se ven presentes algunas vivencias de la banda y el protagonismo de los perros que encuentran en Rocha a los que consideran libres, y se ven un poco en ese lugar. Federica Lacaño (voz), Lucas Sierra (guitarra), Martín Iglesias (voz y guitarra), Daniel Groba (batería) y Laureano Cannata(bajo) conforman el grupo que se mueve por distintos como el rock, el rap, el pop y el funk, y que se inspira en diversos artistas, en donde principalmente aparece “el rock en su amplia gama, desde Spinetta, hasta Radiohead, etc, como las influencias femeninas de Fede (Amy, Lauryn Hill, Gata Cattana, entre muchas), siguiendo por bandas emergentes de nuestra escena local que nos han inspirado.” La banda ha transitado por distintos escenarios, en donde se destaca la Sala Camacuá y luego en eventos importantes como Arte y Juventud y La Movida Joven, además de estar inmersos en el programa de la IMM, “Fortalecimiento de las Artes”. El grupo lanzó su primer disco en setiembre del 2020 llamado “Agua”, totalmente autogestionado, a través de toques y rifas. Una propuesta realmente rica en contenido, marcado por las distintas variedades musicales que aparecen en ella.

¿Cómo ven la situación de la cultura en este año y medio de pandemia?

Sin dudas no fue una situación favorable para nadie del ámbito de la cultura. No solo por verse reducidos a no poder compartir su arte, sino por prohibirlo, impidiéndonos trabajar y ofreciendo nulas alternativas, con un subsidio bajo, y de difícil acceso. Más allá de ello, tuvimos la suerte de estar en proceso de grabación de nuestro primer álbum, y con el apoyo del público (amigues, familias, seguidores, etc) pudimos finalizarlo y lanzarlo por todas las plataformas virtuales. A su vez, tuvimos la posibilidad de hacer un streaming. Recientemente se empieza a esclarecer un poco la escena cultural, en donde se viene generando actividad en el sector.

¿Consideran que hay lugar para las bandas emergentes en la escena musical uruguaya?

Consideramos que hay lugares, sí, aunque no abundan. Eventos tales como Arte y Juventud y La Movida Joven, son ejemplos en los que hemos participado y tenido una muy buena experiencia. El programa de la IMM, “Fortalecimiento de las Artes”, en donde estaremos presentes en la edición 2020 a realizarse en 2021, la cual se compone de bandas emergentes como de carácter profesional, entre otras. De todas formas, la autogestión sigue siendo la manera de abrirse camino en la escena emergente, lo cual demanda mucho tiempo y trabajo para les músiques por fuera de lo musical.

¿Grabaron «Agua» en época de pandemia? ¿Cómo fue ese proceso?

Al disco lo empezamos a grabar a finales de 2019 con los fondos que generamos con el toque que organizamos en septiembre de ese año en la sala Camacuá, estos fueron el puntapié económico inicial pero no eran suficientes para costear la grabación completa. Cuando comienza 2020 ya teníamos planes para generar nuevos toques y recaudar los fondos que necesitábamos para terminar con el proceso de grabación y la mezcla, pero cuando se cierran las salas estuvimos algunos meses expectantes a cómo podíamos seguir sin tocar. Al final una forma que encontramos para conseguir los fondos fue organizar una rifa, distintos proyectos amigos nos brindaron los premios y la gente que seguía o era cercana a la banda nos ayudó comprando los números, la generosidad de la gente fue mucha y al final pudimos terminar el disco con su ayuda. Haber podido registrar nuestras creaciones fue una experiencia única y emocionante. El registro se hizo en Inzen Estudios, con el ingeniero y técnico de sonido Javier Longhi, quien nos recibió brindando un excelente espacio, servicio y cariño a la música y al trabajo en conjunto, aportando varias ideas y sugerencias a la obra.

¿Qué devoluciones han recibido desde que se publicó el disco?

Estamos muy contentes porque desde que se ha publicado nuestro trabajo no ha dejado de llegar mensajes alentadores, gente que nos agradece, que nos cuenta lo que les ha generado el disco y que nos manifiesta sus ganas de vernos en vivo. Al mismo tiempo y gradualmente nos van llegando invitaciones para participar de distintas entrevistas que buscan darnos visibilidad, de lo cual nos sentimos super agradecidos.

Pensando a futuro, ¿Cuáles son las próximas aspiraciones de la banda?

La primera y principal sería poder presentar nuestro material, compartirlo de manera presencial entendiendo que desde que se publica nuestro disco no hemos podido hacer una presentación de manera oficial y en vivo, mucha gente lo ha escuchado solo por las plataformas y nos han manifestado su deseo de verlo en persona. Nos interesa a su vez presentarlo no solo en Montevideo sino también la posibilidad de movernos por distintas ciudades del país. A la par de esto, en este tiempo hemos generado nuevos trabajos que muestran el desarrollo de la banda y que nos gustaría ir compartiendo gradualmente.