La pareja, el amor y el deseo

La “mesura” se define como “contención o freno en la conducta”, por lo que una persona “mesurada” es alguien capaz de frenar o de contener sus ímpetus o deseos. “Des”, en cambio, es un prefijo que indica falta o carencia de algo. Así que la palabra “Desmesura” tiene algo paradójico, porque refiere a la carencia de ese freno, es como una negación de una negación que deja librada a sí misma la conducta de la persona “desmesurada”. Parece un juego de palabras, pero en realidad el espectáculo La desmesura, escrita por Federico Roca y dirigido por Cecilia Caballero, no deja de plantear, conceptualmente pero también en el propio juego escénico, el problema de los límites imprecisos acerca de dos pasiones humanas que se entrelazan hasta confundirse: el deseo sexual y el amor. El control o la desmesura de una de esas pasiones habilita o pulveriza la otra, y viceversa. Al menos es el planteo que parece surgir de la obra.

El espectáculo se centra en dos parejas que atraviesan momentos de madurez en sus relaciones, esos momentos en que la pasión ya no es el sentimiento clave que los mantiene juntos. Ninguna de las dos parejas parece amenazada por situaciones externas, pero ambas, compuestas por personas de clase media, de pasar económico resuelto y consumo cultural sofisticado, empiezan a cuestionarse su vínculo. Ese cuestionamiento es franco, se conversa sobre la posibilidad de habilitar experiencias que vuelvan a traer pasión a la vida de esas parejas, pero sin perder de vista los riesgos de la apuesta para todas las partes. La obra se nutre de diálogos inteligentes, que pueden ir desde la reflexión acerca del vínculo entre amor y deseo sexual hasta las posibles consecuencias de habilitar relaciones más allá de la pareja. Las referencias culturales al mundo de la ópera, en donde no faltan las disertaciones sobre las diferencias en la dirección musical de Madama Butterfly de Puccini también sirven para ubicar socioculturalmente a los personajes (además de recordarnos la sólida formación musical del autor). Entrelazadas las dos historias que se desarrollan en paralelo y se vinculan a partir del intercambio entre dos de sus integrantes, los diálogos se potencian y el tejido de relaciones se dispara. La posibilidad de establecer un vínculo afectivo a miles de kilómetros es también constitutiva del juego teatral propuesto. El deseo latente crece, hasta que el encuentro furtivo se produce. Luego, nada será lo mismo. Los vínculos se recomponen o se desintegran pero las dos parejas quedan marcadas por la experiencia. El deseo movió a dos personajes que no terminaron de alcanzar lo que buscaban y la vuelta a casa está cargada de insatisfacción y frustración.

La desmesura hace directa referencia al deseo sexual desenfrenado, que trasciende ampliamente el marco reproductivo, no solo entre los humanos. Y esa desmesura potencial es reprimida y encauzada en diversas construcciones culturales que mutan con el tiempo. Quizá uno de los aspectos más interesantes del espectáculo es que se pueda hablar abiertamente del deseo y del amor entre parejas gays. Hace pocas décadas sería algo posible, en todo caso, en el under contracultural, pero nunca en un espectáculo de cartelera. Roca como dramaturgo ha investigado en los márgenes, por ejemplo en Seis: Todos somos culpables (2014), en que se denunciaba el ostracismo social al que se condena a las mujeres trans y la impunidad con que se las asesina. La denuncia de la violencia estructural hacia la mujer también ha nutrido parte de su obra, pero fue con Tal vez tu sombra (2017) que el universo gay cobró protagonismo en su trabajo como dramaturgo. La desmesura profundiza en esa línea, poniendo en escena conflictos particulares que sin embargo trascienden ampliamente la singularidad de quienes los protagonizan.

Las dudas, el deseo, el miedo, los celos, todo un complejo de emociones apenas perceptibles a la platea es necesario para que el espectáculo funcione. La desmesura aborda una temática tan cotidiana y tan interior que la mesura debe ser la tonalidad de las actuaciones, a riesgo de no creer en el espectáculo. Y creemos. Los actores parecen vivir realmente las emociones de sus personajes, transitan por la inseguridad en que esos personajes han decidido sumergirse, y son la piedra angular para que la pieza funcione. Porque más allá del juego conceptual, de la nívea funcionalidad de la escenografía, de los intercambios sobre música o fotografía, La desmesura no es un artificio escénico, es una obra que vive en las actuaciones. Y solo por las actuaciones ya vale la pena ir a verla.

La desmesura. Autor: Federico Roca. Dicción: Cecilia Caballero. Elenco: Daniel Calegari, Emiliano Castro Martínez, Emilio Gallardo, Facundo Santo Remedio.

Funciones: sábados 18:30 y 21.00, domingos 19.00. La Escena (Rivera 2477).