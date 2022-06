Música de madera de cuerda frotada por Pablo Galante

Nacido en Montevideo el 12 de marzo de 1975, Diego Kuropatwa es un más que interesante compositor uruguayo. Este viernes 10 de junio a las 21 horas, presentará en la sala del Teatro EL GALPÓN, su cuarto trabajo musical titulado EL LUGAR. Como invitados estarán en el escenario Carmen Pi, Garo Arakelián y Ruben Olivera.

Comencé a tocar la guitarra de manera casual. Mis dos mejores amigos del liceo comenzaron a tomar clases y yo, por no quedarme afuera, le insistí a mi madre para que me llevara con una profesora que había a dos cuadras de casa: Adelaida Fontanini.Es así que entre solfeo y zambas argentinas, inicié este camino tardíamente, a los 16 años, sin saber que todo iba a adquirir otro carácter años más tarde.Luego de Adelaida, vino Ángel Varela Rey, guitarrista con un perfil más jazzero, mi querido Chacho Sarasola y su virtuosa guitarra eléctrica, Pancho Rey ,en el Taller Uruguayo de Música Popular y finalmente Rubén Olivera, mi maestro y hermano musical.Con Rubén aprendí un universo sonoro que me era desconocido y su didáctica me marcó a fuego.Tuve la fortuna de que esa amistad ,que comenzó por 1998, continuara intacta hasta el día de hoy y que quedara registrado en un cd (“Kuropa&Olivera”), el cual me significó un enorme aprendizaje.En 2002, concurrí a los talleres dictados por el añorado Coriún Aharonián, del cual aprendí una ética compositiva y la ternura con la cual llevaba a cabo dichas clases.Todos y cada uno de ellos fueron fundamentales para iniciar mi viaje musical.

“El lugar” fue la última canción en entrar al disco y sin embargo es la que lo inicia y la que lo nombra. Tenía 9 canciones y me faltaba una para completar los diez temas con los cuales cerraría el nuevo trabajo discográfico. Allí apareció “El lugar” con su sonido de cello, violín y contrabajo, un tanto barroco pero con clima pop en su esencia y de alguna manera entendí que ese sería el carácter del disco. Cinco de los diez temas, están arreglados con esos instrumentos de madera de cuerda frotada. La canción habla del amor de pareja, como refugio, como árbol que da sombra, como fruta dulce. El título “El lugar” también puede tener varios disparadores: el sitio donde me encuentro conmigo mismo, o con el otro, el espacio físico al cual me gusta regresar, etc. “Ella” es otra de las canciones que tiene a la figura de la mujer como eje central.

Aquí la abordo desde el plano espiritual, sagrado: la mujer que cuida del fuego y teje con sus manos el cielo, la creadora del universo. Sin embargo esa mujer fuerte, también necesita de unos brazos que la cuiden, que la quieran y la respeten. Para la letra de esta canción, el poeta Fabián Severo, me ayudó con una palabra que fue fundamental para que uno de los versos me cerrara: la palabra “suelo”. “Tiene en la mirada, tanto que decir, y un jardín florido en el suelo”. Esta palabra cobra sentido, cuando en el verso anterior, había mencionado la palabra “cielo” y esa polaridad arriba- abajo, tierra- espacio, es otro de los ítems que toca el tema.

La voz de mi querida y admirada Carmen Pi le da ese vuelo y esa sensibilidad femenina que la canción precisaba. Aparece haciendo un arreglo de voz sobre mi canto y culmina con una melodía que Carmen trae y me hace recordar a los cantos sefaradíes.

3 “Gente” de temática social y en donde la intensidad de la banda acompaña cada una de las palabras que intento transmitir. Este sonido buscado no hubiera sido posible sin los amigos y excelentes músicos que me han acompañado en todo el proceso del disco: Betina Chavez en violín, Esteban Pesce en batería, Federico Mujica en guitarra eléctrica, Andrés Pigatto en contrabajo y Adrián Borgarelli en cello.Es una canción de rabia y de denuncia acerca de la gente que se encuentra en situación de calle y como funcionamos al respecto como sociedad.

4 “Inmortal” no forma parte del disco y fue compuesto hacia fines de abril del 2022.

Esta canción, que habla sobre la Marcha del Silencio, nació de manera casual. Me encontraba buscando acordes con la guitarra e incluso había escrito unas líneas que nada tenían que ver con la canción que quedó después, cuando, en un momento determinado, comienzan a bajarme diferentes imágenes de la Marcha del Silencio. Luego, una frase me fue llevando a otra y en un corto lapso de tiempo la tenía terminada. Fue de las pocas canciones que nacieron de manera espontánea, totalmente visceral, de las entrañas.

Ni bien la terminé tuve la necesidad de entregársela a Madres y Familiares pues sentía que esta canción no me pertenecía. Este “Inmortal” fue un intento de sumar desde mi lugar un granito de arena frente a las inmensas manifestaciones que se realizaron en apoyo a una Marcha que fue la de la vuelta a las calles, a transitar unidos por la Av. 18 de Julio hasta la Plaza Libertad. Sigue la estela de grandes canciones referidas al tema como “Otra voz canta” con texto de Circe Maia y musicalización de Daniel Viglietti o el tema “Visitas” de Rubén Olivera.“Inmortal”, consta nada más de dos acordes: Do y Sol y fue grabada, mezclada y masterizada por Diego Janssen en Sendero Studio. Me acompaña en el contrabajo mi compadre Andrés Pigatto. Existe un videoclip de la canción realizado por Mateo Braga sobre fotografías de Santiago Mazzarovich y Ernesto Ryan.