Nueva temporada a beneficio de la Coordinadora Popular y Solidaria “Ollas por vida digna”

Tiempos raros

Una de las primeras respuestas creativas al cierre de espacios y salas teatrales el año pasado fue Amor de cuarentena, una serie estructurada a partir de mensajes de whatsapp. Los mensajes, audios pero también fotos, imágenes o videos, estructuran una comunicación en la que el actor o la actriz se ubican en el rol de una ex pareja de quien la recibe. De esa forma la propuesta se adapta a las circunstancias pandémicas no solo a través de la forma, mensajes de whatsapp, sino también a partir de la temática abordada. En abril del año pasado en El País de Madrid se publicó una nota titulada “el regreso de los ex” en donde se daba cuenta de situaciones generadas a partir de la cuarentena obligatoria, entre ellas la necesidad de volver a comunicarse, por diversas razones, con ex parejas. Esa nota fue el disparador para que el dramaturgo argentino Santiago Loza escribiera un texto justamente centrado en esa situación, en la comunicación, o el intento, de una persona con su ex pareja en el contexto de pandemia. La contextualización facilita el asumir la convención, y a nadie le resultará extraño escuchar en uno de esos audios algo como: “Te debe resultar rarísimo que vuelva a aparecer después de tanto tiempo, pero bueno, son tiempos raros”. La convergencia entre el trabajar sobre una situación vinculada al contexto actual a partir de las posibilidades tecnológicas de nuestro tiempo fue un gran acierto de la propuesta.

El primer país en que Amor de cuarentena se pudo experimentar fue el nuestro, en donde la propuesta contó con la dirección de Ximena Echevarría, quien narra que después fue realizada en trece países más, convirtiéndose en un “éxito brutal”. La directora cuenta que cada persona que compra su “entrada” tiene la posibilidad de elegir entre ocho artistas (Noelia Campo, Nacho Cardozo, Rogelio Gracia, Leonor Chavarría, Delfina Martínez, Victoria Rodríguez, Gustavo Saffores y Germán Weinberg) para que le cuente la historia. Un dato importante es que el texto es el mismo, independientemente de quien lo interprete, pero, como señala Echevarría, cada artista le da su impronta, cada espectador o espectadora es una persona distinta, por lo que finalmente la historia no es la misma. En ese sentido agrega Germán Weinberg, uno de los actores, que “cada actor o actriz elije el horario en que se envían los mensajes, y ese mensaje viene con fotos, o con imágenes o con canciones, y todo eso cambia en cada caso, por ende, en función de la selección que cada artista hizo, se va generando un discurso que es único”. Respecto al desafío particular de esta propuesta el actor agrega: “me pareció un desafío interesante porque es la primera vez que uno construye una historia para que la reciba una sola persona y por whatsapp. El texto propone un pacto ficcional en el que, según el actor o actriz que elijas, asumís que tuviste una historia de amor con esa persona”.

Amores solidarios

La nueva temporada de Amor de cuarentena que empieza el próximo jueves 10 de junio es para colaborar con la Coordinadora Popular y Solidaria “Ollas por vida digna”. Echevarría señala que la iniciativa fue de Noelia Campo, quien “le trajo al equipo esta propuesta de volver a hacer Amor de cuarentena a beneficio de esta coordinadora que reúne 183 iniciativas, entre ollas y merenderos, en Montevideo, Canelones, San José Durazno, Colonia, Rocha y Salto”. La directora añade que también Red Tickets donará la comisión por la venta de entradas, por lo que la recaudación de forma íntegra se volcará a las ollas.

La red termina de entretejerse, una forma artística adaptada al contexto actual, que aborda una temática que surge de nuestra coyuntura concreta, se adapta para solidarizarse con quienes están siendo más golpeados por la situación pandémica. No queda más que invitar a participar de esta experiencia que analizaremos con más detalle en otra oportunidad.

Amor de cuarentena. Autor: Santiago Loza. Dirección: Ximena Echevarría. Elenco (se debe optar por un actor o una actriz): Victoria Rodríguez, Nacho Cardozo, Noelia Campo, Leonor Chavarría, Germán Weinberg, Gustavo Saffores, Delfina Martínez y Rogelio Gracia.

Nueva temporada desde el 10 de junio. Entradas en Red Tickets. El total de la venta será donada a la Coordinadora Popular y Solidaria “Ollas por vida digna.