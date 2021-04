Angie Oña: el teatro como pase libre de entrada y salida a la locura

El 11 de marzo estaba previsto el reestreno de Ser humana, espectáculo sobre Sabina Spielren escrito y protagonizado por Angie Oña y dirigido por Freddy González que desde febrero del 2018 agota entradas y acumula elogios. Las funciones, que se iban a extender al mes de abril, fueron suspendidas merced a un nuevo golpe político-pandémico. El horizonte es incierto, pero Ser humana es un eslabón clave en la trayectoria de Angie Oña, y cuando aún se ensayaba para el reestreno Voces conversó con ella sobre su forma de entender el trabajo actoral. Lo que sigue es apenas un resumen de esa charla.

El año pasado contabas que empezaste a hacer teatro con trece años para cambiar el mundo

(Risas) Yo estaba convencida del poder revolucionario del teatro. En realidad a los doce años me acerqué a hacer teatro porque estaba enamoradísima de un pibe que iba a empezar teatro y me invitó. Y bueno, cuando empecé teatro básicamente me olvidé de él y me enamoré del teatro. Ahora de veterana, repasando la situación, creo que descubrí un terreno en el cual manifestarme. Hubo un montón de cosas que empecé a exteriorizar y a vivir gracias al teatro. Y como ya en aquella época era anarquista, pensaba que el teatro era un vehículo de «propaganda» si se quiere, y empecé a hacer teatro porque sentía la necesidad de generar conciencia, de abrir cabezas, de cambiar el mundo, realmente.

Antes de entrar a la EMAD participaste del encuentro de teatro joven, que ha sido como un gran semillero de la escena montevideana.

Si, me presenté por primera vez en el 96 creo, era en la Facultad de Arquitectura. Fuimos con el grupo Tupicuá, de Natalia González y Enrique Santiago, con los que había empezado teatro. Fue increíble la experiencia. Yo no tenía ni idea de lo que iba a suceder en la función. Hicimos Marathon, de Ricardo Monti, esa obra en que bailan y bailan y bailan… Fue una inyección de confianza el poder participar ahí, y poder vivir por primera vez lo que me fascina del hecho teatral. La comunicación con el público, espectador y partícipe imprescindible. Después de ese primer encuentro me junté con una amiga, Sarit Ben Zeev, y entre las dos hicimos Fgegue Yake, una obra que era una locura, muy absurda y con bastante crítica, pero de dos pibas adolescentes. Creo que el encuentro de teatro joven fue un semillero impresionante, sí. Y me seguí presentando hasta el 2003, 2004, era un espacio muy disfrutable.

En el ambiente más profesional es con El auto feo que se te conoce, obra que presentaron en el Teatro Joven.

Sí, con Guillermo Robales. La presentamos en teatro joven el año anterior a mi egreso de la EMAD, y al año siguiente la pusimos en cartel. Tuvimos que pagar para hacerla, porque no iba nadie, pero ahí tuvimos la suerte y la desgracia de que vayan les crítiques (risas) Y el primero que fue fue (Jorge) Arias, yo no tenía idea de quién era, y me hizo mierda. Fue un viaje, porque me dijeron que había salido una nota en La República y fui corriendo a leerla, tenía 21 años, y cuando la leí… ¡Qué manera de llorar! Pensé que me había equivocado, que no me podía deAngie Oña: el teatro como pase libre de entrada y salida a la locura

