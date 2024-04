La necesidad de contar un cuento

La maestra Laura Furest Lucas acaba de publicar el libro “El cajoncito 21”, con el objetivo de ayudar a entender todo lo vinculado al Síndrome de Down.

¿Cómo nació la idea de este libro?

Este libro nació en la necesidad de contar con un cuento, una historia, que me permitiera acercar a los niños de la escuela en la que trabajaba a la temática del Síndrome de Down. Tenía elaborado un proyecto de sensibilización sobre la materia y quería contar con una historia que abordara el tema de forma holística, integral y desde el respeto al ser que nace con esa condición y a todo su entorno. Después de una extensa búsqueda y de recurrir a personas con conocimiento de causa sobre el tema, me respondieron que todas esas características que estaba buscando en un cuento no las iba a encontrar porque no existía uno así. Dada mi naturaleza buscadora y de no dar nada por perdido, le declaré a mi interlocutora: “si no existe, lo voy a escribir.”

¿Qué objetivos te planteaste?

Mi principal objetivo fue elaborar una historia que sirviera de herramienta para explicarle a los niños o jóvenes de que hablamos cuando hablamos de Síndrome de Down y que esa explicación tuviera como premisas la sensibilidad, el respeto, la veracidad y base científica adecuada entre otras cosas. También deseaba que la historia abarcara todo el desarrollo de ese ser humano y aquellos pormenores que, quienes no vivimos cercanamente la temática, desconocemos. Desde un comienzo escribí el cuento que me gustaría leerle a mis hijos y a mis alumnos. ¿Qué se cuenta en sus páginas?

En sus páginas podrás encontrar la historia de una familia, narrada por la hermana mayor, desde sus dieciocho años, quien decide contar la crónica de su hogar para explicar algunas cosas que los libros no explican. Desde la perspectiva de Pilar, la narradora, se puede apreciar todo el desarrollo de ese ser que llega al mundo con una condición diferente y las distintas etapas por las que transita tanto Julia, la niña con Síndrome de Down, como su familia. El cuento tiene muchos niveles de lectura a los que cada lector podrá ir llegando de acuerdo a su edad, a su experiencia de vida y a las distintas aproximaciones que realice al texto. La historia permite que los lectores rápidamente empaticen, independientemente de la edad de quien lee. Es un libro álbum, de fácil lectura, pero con reflexiones y experiencias universales.

¿Cómo fue el complemento con los dibujos?

Más que un complemento, las ilustraciones fueron concebidas desde el inicio del proyecto. Muchas de las ideas y de los conceptos que en el libro se pueden advertir están planteadas a través de las ilustraciones. La sensibilidad y compromiso con la propuesta de Lourdes Medina, quien se embarcó en esta desafiante idea, fueron fundamentales para lograr el producto final. Producto que al ser puesto en contacto con los lectores realmente los conmueve, los interpela y les transmite el deseo de indagar y navegar por la historia acompañados por sus refinados diseños.

¿Que aporte pretendes hacer respecto al tema?

El principal aporte es, como lo mencioné al comienzo, poner a disposición una herramienta que contribuya a distintas instancias de sensibilización y concientización sobre la temática. Un libro que le permita a todo aquel adulto en el rol de mediador de lectura, utilizar el texto para introducir o ahondar en el tópico. Como aporte fundamental busco contribuir a la construcción de la verdadera inclusión, inclusión que solo será posible si derribamos mitos, sembramos buenas prácticas y nos hacemos conscientes de que todos somos distintos y la belleza de este mundo está en nuestra diversidad.