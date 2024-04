Se renuevan las estanterías de libros

Con la llegada del otoño hay nuevas propuestas editoriales, de acá y del extranjero. Y se presentan de una forma original.

“Madres de la resistencia. Historias de amor y lucha”, de Jorge Señorans (Edita Penguin)

Jorge Señorans nos lleva por un río tumultuoso de historias y emociones donde las madres, abuelas, pero sobre todo mujeres, son las protagonistas contra las condiciones impuestas por el terrorismo de estado en la década de los años 70 y 80.

En este libro encontrarán el amor incondicional de Maximina Arias, esposa de unos de los fundadores del Frente Amplio, Arturo Baliñas, que no salió más de su casa esperando la llegada de su hijo desaparecido. El tormento de Nibia López que fue torturada estando embarazada y debió recibir transfusiones de sangre en pleno parto. El tormento de Alicia Cadenas, sobreviviente de los vuelos de la muerte, que convivió en el “sector de las madres” de Punta de Rieles. La obra reúne innumerables experiencias, silencios, llantos y el dolor del desprendimiento de mujeres que fueron separadas de sus hijos. Historias en el interior profundo, las increíbles cartas que Carlos Haller intercambiaba con su mamá, y el valor de hermanas que siendo adolescentes asumieron el rol de madres. La sensible narrativa del Profesor Ricardo Piñeyrúa sobre su tía Delia y el increíble legado que deja su colega Marcelo Tulbovitz con una cajita china que heredó de su mamá Rosa. Con una narrativa directa, emocionante y sincera el autor nos ayudará a conocer de primera mano el coraje de mujeres en tiempos oscuros donde la luz del amor incondicional se abre camino para la esperanza y el futuro.

“Todas nacimos un día”, de Agustina Esquiabo (Edita Planeta).

«Estás conectada a mi cuerpo. Tu cerebro está hecho del mío. Enredados como los cables de un auricular. Yo me pregunto si me escuchas. Intento hablar menos de esto, de vos, de nosotras. Pero si igual me sientes, ya lo sabes todo, porque yo lo sé todo. Entonces podrías odiarme sin culpa, hija». Marina descubre que está esperando una hija cuando ya ha pasado el plazo límite para recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo. A partir de ese momento, se embarca en un viaje íntimo e introspectivo que se vinculará de forma insospechada con su historia familiar. Acompañada por sus hermanas, Marina explorará el pasado de las mujeres de su familia para develar secretos que habían permanecido ocultos durante toda una vida. Con una escritura fresca y luminosa, la ópera prima de Agustina Esquiabo es una novela de lectura ágil que pone en cuestión las formas en las que el rígido mandato de la maternidad ha marcado a generaciones de mujeres. Una historia que convierte el silencio y la culpa en rebeldía, aprendizaje y aceptación.

“Cordón Soho”, de Natalia Mardero (Edita Estuario – HUM)

Cordón Soho recorre esa delgada línea que existe entre la juventud y la adultez: los bares son una segunda casa, los amigos la familia elegida y Spotify la interminable fuente de música en inglés. El barrio Cordón de Montevideo es el escenario de historias de amistad y (des)amor, pero también la guarida de personajes nocturnos, exóticos y entrañables. Mardero se inspira en su novela homónima de 2014 para expandir el universo de Vale, Caro, Gizmo, Pablo, y hasta de Montevideo, que resulta ser un personaje más. La acompañan en la confección de este relato gráfico las plumas y miradas atentas de Lucía Álvarez, Agustina Mandacen y Nicolás Peruzzo. “Para disfrutar de Cordón Soho no es necesario tener cierta edad, haber nacido en cierto año, vivir en cierto barrio o escuchar a ciertos artistas. Es una historia sobre querer, sobre ansiar, y sobre querer (en su otra acepción). ¿A quién no le ha pasado? La agilidad del texto original halla en este urumanga un marco perfecto para encontrarnos -o reencontrarnos- con un grupo de personas con las que es fácil identificarse y acompañarlas por esas veredas tan montevideanas que bastaría sacudir el libro para que cayeran pelusas de plátano.” – Ignacio Alcuri.