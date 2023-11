Tres mujeres escriben

Tres mujeres y tres libros fascinantes. Hay un nuevo trabajo de Mercedes Rosende, que regresa con su personaje de Úrsula. También de Fanny Berger y de Cristina Peri Rossi.

“Papis, necesito seguridad”, de Fanny Berger (Edita Fin de Siglo)

La seguridad es la herencia más importante que podemos transmitirles a nuestros hijos. Es lo que los ayudará a desarrollar sus recursos personales y salir fortalecidos de las inevitables adversidades de la vida. Con el objetivo de asegurar esa herencia, la autora despliega el concepto de parentalidad nutritiva: actitudes que favorecen el desarrollo adaptativo de los hijos. A través de la parentalidad nutritiva, les damos la oportunidad de llegar a ser adultos maduros, empáticos, respetuosos y felices. La psicóloga Fanny Berger —máster en Psicología Educacional y Clínica de Niños, Jóvenes y Familias, creadora de los métodos de psicología resolutiva y terapia de alcance breve— transita en este libro los distintos ámbitos en los que, día a día, se construye la seguridad. Basándose en 43 años de trabajo clínico y formación teórica, nos brinda un puente desde las teorías, observaciones e investigaciones, hacia los desafíos cotidianos que se les presentan a los padres. El vínculo padre-hijo es circular: cada uno influye en el otro. Para aplicar herramientas efectivas en la crianza, es necesario embarcarse en un viaje interior donde la consciencia de los propios sentimientos juega un papel fundamental. No se puede ser padres solamente con manuales, talleres o consejos; es esencial la introspección para sacar a luz tus recursos personales: el humor, la tenacidad, la creatividad, la calma, la inteligencia. En este libro descubrirás cómo se puede desarrollar el apego seguro, tanto en la infancia como en la adultez, y aprenderás cómo satisfacer tres necesidades emocionales básicas: recibir límites, ser contenido y conocer la verdad familiar. En suma, esta guía te ayudará a cultivar la seguridad del niño para educar un futuro adulto responsable que disfrute de una vida adaptada y feliz.

“El libro de mis primos”, de Cristina Peri Rossi (Edita HUM)

El mundo de la infancia es el elegido para narrar la historia de una familia patricia derrumbándose ante el advenimiento de tiempos nuevos y liberadores; una alegoría sobre la destrucción de las jerarquías y el orden simbólico imperante. Su autora tenía veintisiete años y esta era su primera novela, con la que obtuvo el Primer Premio Biblioteca de Marcha de 1969. «Encontré la novela por casualidad, revolviendo una mesa de la librería L’Amerique Latine. Siempre encuentro cosas interesantes, de escritores que no conozco […] pero esta vez, Cristina, no fue así; esta vez el libro me buscó a mí. El librero me dijo: “Me acaba de llegar por barco, es el premio de Marcha, tengo un solo ejemplar” […] El libro me buscó a mí, Cristina: fijate vos que yo estaba escribiendo entonces una novela que se iba a llamar El libro de Manuel y voy y me topo con el tuyo, que se llama El libro de mis primos […] me di cuenta de que mi libro era uno de tus primos, fijate vos. Manuel estaba de alguna manera entre tus primos o era uno de ellos.»

(Julio Cortázar en la primera carta enviada a Peri Rossi, expresándole su deseo de conocerla).

“Nunca saldrás de aquí”, de Mercedes Rosende (Edita Planeta)

Nueva y aclamada entrega de las terribles hazañas de la incorrectísima Úrsula López. Nunca saldrás de aquí es algo que Úrsula ya ha escuchado alguna vez. Son sus recuerdos fundiéndose con el presente, un golpe de adrenalina con el que deberá lidiar para sobrevivir. En esta nueva entrega de aquella mujer equivocada, devenida en una perfecta criminal, el fuego se hace paso entre las vidas de los personajes que la han acorralado en otras oportunidades y los que se presentan ahora, tan desconocidos y amenazantes a la vez. Desde el Cementerio del Buceo hasta los paisajes fronterizos que se desdibujan en la Barra do Chuí, se tipea un noir tan vertiginoso como existencial; una novela negra que, al mismo tiempo que entretiene, interpela, y les declara la guerra a los fantasmas del propio lector. Con el humor ácido que caracteriza la excelente prosa de Mercedes Rosende, las páginas de este libro acompañan a Úrsula una vez más, observando cómo podrá ser otra y cómo, en esa otredad, surge la posibilidad de redimirse, de una oportunidad distinta, que algunos, quizá, confundirán con un final feliz.