No dejes entrar al viejo por Cristina Morán

La frase que da título a esta columna la escuché en la voz del “Profe” Piñeyrúa que a su vez la había escuchado de Raúl Castro pero él (el Profe) creía conocerla de bastante tiempo atrás. Aceleró sus neuronas y aparecieron dos nombres lejanos, pero conocidos: Clint Eastwood, aplaudido actor y director y el músico Toby Keith. Cuando ambos estaban jugando al golf, Estwood dijo que se marchaba pues al día siguiente debería madrugar pues comenzaba a dirigir una nueva película. El músico le recordó su edad y el consabido y odioso comentario: “pero Clint, con la edad que tenés que necesidad…”.Clint, que añade a su curriculum su condición de productor, músico y compositor y que entonces llevaba orgulloso sus activos 86 años, respondió: Te cuento algo Toby: “Todos los días, cuando me levanto no dejo entrar al viejo”. El músico, le hizo saber su respuesta a través de la letra de una canción que compuso y que tituló, precisamente, “No dejes entrar al viejo”, en un video que el mismo actor protagonizó. Rodolfo Saldain publicó “La era de los nuevos viejos” un libro que merece ser leído para conocer, descubrir, pensar, consultar, tenerlo siempre al alcance de la mano. La pandemia provocada por el virus al que los simples mortales conocemos como Covid-19 y que se convirtió en un azote para la humanidad, también nos permite conocer, y lo más importante, ¡prestar atención! a la longevidad en un buen estado de salud física y mental (a lo cual Saldain dedica una muy buena parte de su libro) representada por tres mujeres nacidas y residentes en Salto, Maldonado y Rocha (balneario Arachania): las tres con una memoria a largo plazo (¡bendita seas!) impecable evocaban su juventud, el mundial de 1930 (Uruguay-Argentina en el Centenario construido para esa ocasión), recibir el título de maestra en 1938 (¡yo tenía 8 años!), evocar distintos momentos de su lejana juventud celebrando sus 104 años y la otra, en Maldonado, coqueta, bonita, con sus uñas correctamente esmaltadas, con 106 años recreando el tiempo vivido junto a sus amigas disfrutando de paseos, bailes y todo lo que su condición de jóvenes les era permitido y la frutilla de la torta: 107 años, vive en Arachania, disfruta de la playa en verano y su hijo de 87 años está más que orgulloso de ella. Permítanme finalizar con palabras de Rodolfo Saldain: “En estas primeras décadas del Siglo XXI empezó a reconocerse una nueva transición esta vez entre la adultez madura y la vejez.La nueva etapa se caracteriza por la prolongación de las energías físicas ,facultades cognitivas y vinculación social, más allá de las fronteras tradicionales. Es el resultado del avance del conocimiento científico sobre la dinámica del envejecimiento, la incorporación de hábitos saludables de nutrición, control del tabaquismo, alcoholismo y sedentarismo, así como el acceso a cuidados de salud. LA EXTENSIÓN DE LA VIDA NO ESTÁ SIGNIFICANDO EXTENSIÓN DE LA VEJEZ, SINO EXTENSIÓN DE LA MADUREZ. Espero que a partir de ahora hagan lo mismo que Clint Eastwood que hoy tiene 91 años: ¡NO DEJEN ENTRAR AL VIEJO! Hasta la próxima. Que seas feliz. A pesar de todo.

