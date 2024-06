Parodismo de investigación

Que hermosa profesión es el periodismo y la rama de investigación

que nunca llegué a practicar, debe ser la más maravillosa de todas.

La historia muestra innumerables ejemplos de cronistas destacados

Emile Zolá, Dorothy Lawrence, Victor Hugo, Emilia Pardo Bazán,

John Reed, Nellie Bly, Mariano José de Larra, Ernest Hemingway,

Gerda Taro y Endre Friedman (Robert Capa), Truman Capote,

Oriana Fallaci, Tom Wolfe, Ryszard Kapuscinski, Rodolfo Walsh,

Joseph Pulitzer, Andrew Jenings, Jan Guillou, Arnold Evans,

Gabriel García Márquez, Bob Woodward, Carl Bernstein, John

Hersey, el grupo Spotlight del diario Boston Globe, Gunter Wallraff,

Lowell Bergman y muchos más que han dejado su huella personal.

Como se aprende leyendo una y otra vez el trabajo de esos genios.

Hoy las reglas parecen haber cambiado y la urgencia de publicar

hace que muchas veces se deje de lado el trabajo serio y profundo.

Los dueños de los medios no invierten para solventar el tiempo y

esfuerzo que requiere encarar un tema a fondo, no es rentable.

Las redes sociales y los “clickbaits” dominan la agenda mediática.

Y a muchos profesionales de la comunicación los obnubilan los

quince minutos de fama y el largar una primicia que dura segundos.

Un periodismo solamente basado en chats tiene mucho impacto

seguramente, pero dista mucho de ser una noticia que permanezca.

La única cuestión que un periodista debe cuidar a muerte es su

credibilidad, que lleva años construir y minutos en hacerse polvo.

Y no confundirse de rol, somos simples megáfonos de los hechos.

Una vez me dijo Danilo Arbilla, que algo de periodismo sabe: “los

periodistas, podemos ver a los protagonistas en calzoncillos,

siempre estamos en primera fila, pero nunca arriba del escenario”.

Y cuando la fama te roza, no es difícil que te tragues el personaje.

Pero es imperioso recordar que te podrá gustar el carnaval, que te

podrás aprender toda la letra de los Zíngaros o de Momosapiens,

pero los que se cantan, bailan y se suben al tablado son ellos.

Y que hay un a hilo muy delgado entre el periodismo y el parodismo

Alfredo García

