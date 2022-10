Desnorteados

Lo niego todo

Aquellos polvos y estos lodos

Lo niego todo

Incluso la verdad

Joaquín Sabina

El gobierno anda complicado en los últimos tiempos.

Está mostrando flancos débiles que antes no tenía.

Que los resuelva como pueda, ¿y por casa cómo andamos?

Todo da la impresión que la izquierda reacciona a golpe de balde y

muchas veces en base a manija de algunos grupúsculos radicales.

Así se embarcan en luchas que no son comprendidas por la gente.

La enseñanza es desde hace décadas un campo de batalla donde

algunas corporaciones pretenden que no se toque nada y han

peleado contra gobiernos de todos los pelos, logrando su objetivo.

Los resultados están a la vista, los más perjudicados son los pobres

Luego surgió el tema de las ollas y el pedido de informes del Mides.

Unos se atrincheraron atrás de las cacerolas y con la espumadera

en ristre juegan a hacer la revolución contra el gobierno hambreador

Al grito de: “Lentejas y salsa de tomate o muerte. Venceremos”

Poco serio el planteo y la transparencia es algo imprescindible.

Y utilizar el hambre de la gente es una práctica política miserable.

Después surge la enorme burrada de la oposición en la Junta y el

Frente se abroquela como si le violaran a la guardiana del templo.

No faltaron las voces que alertaron sobre el riesgo institucional, el

atropello republicano y por supuesto surgió la infaltable misoginia.

Medio exagerado ¿no? Sobre todo, cuando las reacciones de los

blancos y multicolores fue criticar el promover el juicio político.

No hay que dar por los ediles, más de lo que los ediles valen.

Por supuesto que no es fácil ser oposición luego de haber sido

gobierno por quince años, pero hay que ser más propositivo y

menos reactivo, y no todo vale para atacar al gobierno adversario.

Una encuesta de Cifra muy reciente, muestra que el 87% de los

uruguayos prefieren que los políticos se pongan de acuerdo aun

cediendo, antes de que, por no ceder, mantengan sus diferencias.

Hay varios temas insoslayables donde es viable lograr consensos.

Para conquistar el gobierno, no se puede perder la credibilidad.

La mentira tiene patas cortas y la verdad es siempre revolucionaria.

Alfredo García