Recomendaciones literarias

El mercado editorial se renueva con la zafra de Navidad y el verano. Se destacan las ediciones de “Imposible que lo olvide. Los desaparecidos de ayer y de hoy siguen vivos”, de Jorge Gestoso (Sudamericana), “Esta historia ya no está disponible”, de Pedro Mairal (Emecé Editores) e “Historia del siglo XX contada para todos”, de Mariana Zaffaroni (editorial Fin de Siglo).

“Imposible que lo olvide. Los desaparecidos de ayer y de hoy siguen vivos”, de Jorge Gestoso.

“Luego de 35 años de carrera como uno de los periodistas más influyentes de habla hispana, Jorge Gestoso acerca su experiencia sobre una de las deudas más crudas —y ostensiblemente hipócritas— en Latinoamérica: la de darles la espalda a los desaparecidos. En la cúspide de su carrera se emitió en CNN en Español su documental Jorge Gestoso investiga: En busca de la doble desaparecida, su investigación sobre el terrorismo de Estado en América Latina (ganador del prestigioso premio DuPont de la Universidad de Columbia de Nueva York a la excelencia periodística); poco después se interrumpió abruptamente su contrato. Muchos se preguntaron si ese es el precio que hay que pagar por ir a desenterrar lo que deliberadamente se quiere ocultar. Los años posteriores no le han hecho más que confirmar que planificadamente el velo sigue intacto y los crímenes se perpetúan. En su visión, la guerra que ayer fue terrorismo de Estado ha tomado distintas dimensiones y asumido diversos rostros en las últimas décadas. Hoy el llamado lawfare usa herramientas legales “como si fueran balas”, por ejemplo a través de juicios contra importantes liderazgos progresistas, la criminalización de los movimientos de avanzada y los golpes a la economía en los países donde despertó la conciencia popular, junto al control de la palabra. Rememorando aprendizajes y valiosos testimonios de los principales referentes, escribe estas páginas con el afán de despertar la memoria y dar luz al presente”.

“Esta historia ya no está disponible”, de Pedro Mairal.

“Es un libro sobre alguien a quien se le ocurren poemas en el colectivo y cuentos cuando anda en taxi, alguien que quizás hacia el final de alguna caminata arma estos textos susurrantes y medio milagrosos. Dice Alejandro Zambra: ‘Hay en estas páginas mucho humor, casi siempre de ese que surge sin buscarlo, cuando la escritura, venturosamente, se vuelve un modo de prolongar las conversaciones solitarias. Es un libro sobre alguien a quien se le ocurren poemas en el colectivo y cuentos cuando anda en taxi, alguien que quizás hacia el final de alguna caminata arma estos textos susurrantes y medio milagrosos. Los temas son deliciosamente misceláneos: la paternidad, los demasiados libros, los conflictos vocacionales, los trajines del amor y la amistad, y sobre todo el deseo de aprender, de pronto, un poco más sobre el mundo. No creo que sea posible aludir a este libro sin pronunciar, aunque sea a la pasada, la palabra sabiduría. Yo no diría que Mairal vive para narrar: en algún momento, después de vivir intensa y silenciosamente, después de absorber, de calar sin pausas ni prisas el presente, Mairal decide narrar, y lo hace con tanta precisión, tan perfectamente adentrado en la experiencia, que es difícil no creerle; no creerle todo, digo”.

“Historia del siglo XX contada para todos”, de Mariana Zaffaroni.

“¿Sirve de algo comprender los eventos del pasado reciente? ¿Saber lo que ocurrió nos ayuda a entender mejor el tiempo que vivimos? ¿La historia tiene que ser aburrida? Estos interrogantes son los que motivan el presente libro. Zaffaroni se propone desentrañar de qué manera los sucesos se van encadenando unos con otros y nos conducen directamente a nuestra actualidad, y cómo eso nos cambia la mirada y la interpretación de nuestro tiempo. Todo esto sin perder el humor, sin acartonamiento, sin poner énfasis en fechas y nombres, sino en comprender épocas y modos de vida. Para sumar a ello, la autora despliega un arsenal de materiales de toda índole: películas de ficción, series, documentales, novelas, pódcast. Este es el primer libro de una serie que analiza los acontecimientos más relevantes del turbulento y movilizador siglo xx. En este tomo se inicia un camino que nos lleva a conocer cómo era el mundo y qué pensaba la gente entonces, qué eventos, qué conceptos, qué personajes condujeron a la que fue conocida como la Gran Guerra (primera guerra mundial) y a la revolución que cambió irrevocablemente la historia del siglo y de las ideas políticas en general: la Revolución rusa de 1917. ¡Bienvenidos a un recorrido ameno e irreverente que mueve a la reflexión!”