Álvaro Delgado: No tengo ni anteojeras ni prejuicios

La primera entrevista se la hicimos hace años en el piso once de la Torre Ejecutiva cuando era secretario de la presidencia. El lunes nos juntamos en su sede de Bvar. Artigas en la misma oficina que supo usar el presidente. Tenemos una relación muy franca, tiene un sentido del humor ácido que utiliza sin piedad y valoro mucho que honrara su compromiso de juntarnos previo al balotaje. Como siempre nos pareció que faltó tiempo y quedaron muchas cosas en el tintero.

Por Alfredo García / Foto: Rodrigo López

No quiero hablar de los quince años del Frente Amplio ni de los cinco años del gobierno de coalición. 1 de marzo de 2025 en adelante. ¿Por qué querés ser presidente?

Primero, porque creo que Uruguay merece continuar con este rumbo. Yo creo que hoy tenemos un mejor país que en el 2019. Que siempre hay cosas para corregir, para mejorar pero que el rumbo es el correcto, que además de las crisis que pasamos, pusimos al Uruguay de pie y empezamos a caminar hacia el futuro. Hoy tenemos mejores indicadores.

Creo que el Uruguay que se viene, el mundo que se viene, es un mundo con cada vez con menos ideología, con más pragmatismo. Creo que este Frente Amplio de hoy, el del 27 de octubre, vaciado de centro político, corrido mucho más a la izquierda y más radicalizado, es un Frente Amplio, más ideológico, que además no tiene los cortafuegos que tenía con Vázquez y con Astori. Por eso es más importante que nunca para nosotros ganar la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo.

No está muy fácil la cosa.

Yo entendí el mensaje de la gente. La gente le dio a la coalición la mayoría por cuarta vez. Cuarenta y ocho por ciento frente a cuarenta y tres y pico. Nos dijo no solo júntense para, sino júntense para gobernar. Cuarta vez, porque fue en octubre del 19, en noviembre del 19, en la LUC y fue ahora. Y además el segundo mensaje es pónganse de acuerdo. Nadie tiene mayoría pónganse de acuerdo. Y en algunos temas yo creo que esto, en lugar de

ser una tranca, es una oportunidad. Una oportunidad para ponernos de acuerdo, para hacer un salto de madurez política en Uruguay y ponernos de acuerdo en algunos temas que son necesarios.

¿Cuáles?

Yo nombré cinco. La verdad es que nunca entendí por qué algunos se molestaron cuando decía: hay acuerdos y muchas veces en la gestión de los acuerdos no tiene por qué ser un integrante de la coalición que vaya a gobernar. Aspiro a ser presidente de la República y mañana hay un acuerdo de un tema y preferentemente lo puede atender una persona idónea que no tenga que ver con la coalición. Me parece que es parte en esto de tener una mirada más lejos. Con luces largas. Yo hablé de primera infancia, hablé de discapacidad, hablé del tema ambiental, hablé de salud mental y adicciones. ¡Energía! Yo participé en el acuerdo anterior y tenemos que pensar en un acuerdo de energía para 2050, el mundo va en un solo camino. Me imagino que en los “qué”, nos vamos a poner de acuerdo y seguramente en los “cómo”, también.

¿Lo ves viable?

Yo entendí ese mensaje. Por lo cual es mucho más importante ser el Poder Ejecutivo, porque la articulación de los acuerdos la hacés del Poder Ejecutivo, no en el Parlamento. La articulación del Acuerdo Marco la hacés en el Poder Ejecutivo. El presidente, además, tiene la capacidad de no solo hacer los acuerdos, sino de impulsar cosas que son fundamentales. Nada más ni nada menos que leyes privativas del Poder Ejecutivo. Las leyes que tienen que ver con la seguridad social o con impuestos o Presupuesto necesitan de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Pueden hacer lo que quieran en el Parlamento pero si vos no las mandás, no se tratan.

Además si mañana no se aprueba y te quedás sin presupuesto porque el Frente Amplio no cambió ese chip… Porque el Frente Amplio tuvo durante quince años mano de yeso. Nosotros mirábamos siempre de afuera, cómo definía la Mesa Política, y después lo convalidaba en el Parlamento. No teníamos poder de incidencia. Y en la oposición dijeron siempre que no a todo. No a esto y aquello, no a la LUC, no a la libertad responsable.

Salí de la campaña y volvé al tema Presupuesto.

Bueno, si el Frente Amplio no entiende el mensaje de pasar de la confrontación a la colaboración. Si no lo llega a cambiar, en definitiva, yo no tengo un problema. Seguimos con el Presupuesto anterior ajustado por IPC. ¿Es lo mejor? ¿Es lo que quiero? No. Pero también hay que darle a la gente la tranquilidad de que vamos a gobernar.

Vos hablás de ser menos ideológico, eso es un eslogan.

No, no es un eslogan.

Vos tenés ideología, como todo el mundo. Lo usás en forma peyorativa.

Está bien pero es cuando la ideología se pone por delante del interés nacional. Todos tenemos ideología. Ahora, cuando yo veo que en Relaciones internacionales el programa del Frente habla del imperialismo yanqui y de la OTAN y las consecuencias de eso. Digo: esto no es estar pensando en el tema internacional. Cuando veo que todavía no hay una resolución del Frente Amplio condenando las elecciones en Venezuela, digo: acá pusieron la ideología por encima del interés nacional, por encima de valores nacionales. Cuando demoraron casi quince días en condenar a Hamás por el 7 de octubre del año pasado, tiene que ver muchas veces con los condicionamientos ideológicos. Todos tenemos ideología, pero no al punto que te ponga anteojeras o que te condicione tanto.

¿Y vos no tenés anteojeras ideológicas?

No tengo ni anteojeras ni prejuicios.

¿Estás seguro?

Seguro, absolutamente seguro.

Vamos a ver si lo confirmamos en el correr de la entrevista.

Tengo mucho pragmatismo. Me has visto. No tengo prejuicios con una lógica de clase, ni de forma, ni de grupo de interés, ni de corporaciones. Me has visto la misma actitud desde siempre. Y no solamente porque soy candidato ahora. Me viste, hace diecisiete años que voy al 1 de Mayo. Seguramente mucho más que el candidato que compite conmigo.

Él iba al acto de Canelones (risas).

Me viste en el Día de Industria y me viste en el Congreso de la Federación Rural y en los eventos tecnológicos y educativos. Me parece que es parte de una actitud de cómo uno entiende la política. Hay que saber escuchar para poder saber gobernar.

Vos te definís como liberal.

Me defino por un pragmatismo liberal, un liberal solidario. Liberalismo solidario es una nueva corriente.

¿A quién leíste que te influyó en eso?

El otro día leí un libro muy lindo. Después te paso el autor. Hay una teoría sobre el liberalismo solidario que no por ser liberal deja de tener sensibilidad social. Es más, este gobierno ha tenido mucho de socialdemócrata, increíblemente.

Ya no hay blancos como antes.

Por lo menos los baguales son diferentes (risas).

Y las chinas ni te cuento. Dale.

Este gobierno ha tenido una actitud de mucho pragmatismo. Siendo muy liberal en el sentido de garantizar la libertad en el ciudadano, ha sido muchas veces un Estado muy presente, con mucha solidaridad social, muy socialdemócrata. La transformación educativa es un ejemplo, lo mencioné el otro día.

¿Qué rol le das al Estado? Porque el liberal dice: cuanto menos Estado, mejor.

No, yo creo que el Estado tiene que ser un Estado ágil, necesario en los lugares donde tiene que ser necesario, cuando la gente está más lejos el Estado tiene que estar más cerca. Un Estado presente pero no asfixiante. Y si el Estado no va a apoyar, que no estorbe, dicen.

Eso es muy del campo.

No, no, es una lógica de que el Estado debe estar en unos lugares donde generalmente es muy difícil que estén los demás, y donde vos tenés que garantizar

igualdad de oportunidades de base, ahí tiene que estar el Estado. Y después, obviamente, en los temas básicos: seguridad, salud pública, educación. Pero yo necesito un Estado presente, no ausente. Un Estado práctico y eficiente. Un Estado que en realidad sea muchas veces el paraguas de las ineficiencias.

¿Y las empresas públicas, qué rol juegan?

Son de las principales empresas del país.

Las querían privatizar tus antecesores.

Está bien, pero yo tengo otra concepción. Yo empecé diciendo mi gran propuesta, que compartía incluso con algunos de izquierda. Es que todas las colaterales de las empresas públicas puedan cotizar en el mercado de valores para dinamizar el ahorro nacional, el pequeño ahorrista. La forma de apalancarlas sin que la empresa madre tenga que sacar parte de las utilidades o los ingresos por tarifa del negocio principal para subsidiar algunas empresas, que son negocios en la medida que sean rentables. Quiero poner el caso de ejemplo de ALUR. Que ALUR cotice en el mercado de valores me parece fundamental. Me encantaría que las empresas públicas pudieran avanzar por ahí, que cuando tengan que conseguir financiamiento, utilicen el mercado de capitales.

¿Con pequeños accionistas?

No, el mercado de capitales para hacer apalancamiento.

Mujica planteaba pequeños accionistas, incluso los propios trabajadores.

Algunos plantean abrir al mercado de capitales una participación del paquete accionario. Yo creo que primero tengo que ir a las colaterales, que son empresas de derecho privado cuyas dueñas son las empresas públicas. Y ahí sí, metería como accionistas a muchos pequeños ahorristas que pueden tratar de invertir. Tienen la garantía del Estado, que en definitiva está detrás de esas empresas. Y las obligan a auditarse. Seguramente sean más eficientes en el resultado porque tenés todo un procedimiento para utilizar el mercado de capitales que está siempre en concepto de mejora continua. De haber habido auditoría permanente, no hubieran pasado muchas de las cosas que pasaron en ANCAP. Algunas utilizan obligaciones negociables, se debe utilizar mucho más el mercado de capitales para conseguir fuentes de financiamiento y apalancamiento financiero.

¿Vas a meter directores políticos o técnicos en los entes?

Yo creo que hay una mezcla, siempre hay un equilibrio necesario entre la idoneidad técnica, que es necesaria, y el sentido político.

No ha sido técnica en todos los casos en este gobierno.

Bueno, quizá mucho más de lo que fueron en los anteriores.

No me compares. Vos fuiste responsable durante estos cinco años. El argumento de que los otros fueron peores no me sirve.

No estoy comparando, creo que es un dato de la realidad. Siempre, históricamente, me criticaron por eso. Cuando llegaron, bueno, el hambre pudo más.

¿Y el hambre de los blancos?

Creo que hay un equilibrio entre idoneidad técnica y sentido político. Siempre con el veto del presidente. Más allá de que vamos a estar en un gobierno de coalición, siempre el presidente tiene la última palabra. Pero también he visto en los Entes Autónomos que no hay que demonizar al director político, porque hay mucho director político con experiencia, con solvencia, con idoneidad, con preparación y además con un sentido de la realidad y del manejo. Porque también en definitiva se está manejado una empresa pública con decisiones políticas. Entonces he visto muchas veces a directores que tienen la doble condición de tener la cintura necesaria para manejarse con sentido común y menos estructuración.

O sea que no vas a cambiar nada. Va a ser lo mismo que en este gobierno, más o menos.

Quizá mejor que en el del Frente, pero parecido a este gobierno.

Te voy a contar todas las veces que digas Frente Amplio.

Lo que pasa es que yo compito con el candidato del Frente, no con el candidato de la Cruz Roja.

Capaz que te va mejor con el de Cruz Roja, y ni te digo con el de la Media Luna Roja.

Seguramente a algunos les gustaría más esa última.

Ahora, ideológicamente me decís que sos un liberal solidario y pragmático y no sabés quién te convenció de ese ideario. ¿Con qué presidente te identificás? No me digas Putin ni Lacalle Pou.

A ver, soy parte de este proceso. Yo no puedo negar lo que soy. Soy parte del corazón de este proceso, con lo cual las políticas gobierno, la ejecución de ellas, pasaron todas por mis manos y sentimos que estábamos siendo eso. Que estábamos siendo liberales y estábamos siendo solidarios. Estamos actuando con mucho pragmatismo. Nos obligó la realidad y creo que la realidad demostró que estábamos en el camino correcto, aunque algunos quisieran la cuarentena obligatoria o el toque de queda.

No me dijiste igual quién puede ser un modelo a seguir.

Con algunos ajustes, yo haría un gobierno menos…

¿Menos personalista?

Menos presidencialista.

Yo le digo menos personalista, vos, por disciplina, decís menos presidencialista.

Pero vos sos adversario y yo soy amigo. Menos presidencialista. Obviamente, por mi talante y mi forma de ser con más articulación. Dije dos cosas que voy a hacer. Consejo de Ministros una vez por mes. Quiero hacer gabinetes sectoriales para ejecución de políticas públicas, que me di cuenta que hacían falta. Es una tarea que hacía yo, de hecho, porque era parte de un rol nuevo en la Secretaría de la Presidencia, que no era lo habitual. El Plan Avanzar es un ejemplo y tantos otros planes más. Y después una mesa de coordinación de la coalición, que propuse integrar.

Cosa que el presidente actual no hizo. Él quería pico a pico y vos querés más redondilla.

Los trucos tienen las dos partes para jugar. Sobre todo cuando son muchos en la mesa. El truco de cuatro no, y el de dos, menos. Ahora también seguramente cuando yo me siente a negociar con el primer actor que cite cuando asuma el 1 de marzo, después de reunirme con los diecinueve Jefes de Policía…

¿Por qué otra vez con los Jefes de Policía? ¿Para qué sirvió aquella reunión?

Bueno, los resultados están a la vista.

Después los cambiaron a casi todos. Cuarenta y tres cambios.

A ver, ¿importan los nombres? No, importan los

resultados. Siempre importa el resultado. En el partido hacés los cambios que necesitás o los que podés, porque lo que te importa no son los cambios, son los resultados. Porque están cansados o se jubilan o querés darle otra impronta. Vos te medís por resultados. Siempre te medís por resultados. Vos te ponés objetivos y la gente siempre es funcional a los objetivos.

Seguís sin decirme qué líder o filósofo te entusiasma. ¿Los blancos solo leen a Aparicio y a Herrera?

Algunos leen las aventuras de Patoruzito.

Más bien Isidoro.

Otros leen a Isidoro (risas).

Asumís el gobierno. ¿Qué ministerios son los de tu riñón? No quiero nombres porque todavía no lo sabés.

Hay una lógica diferente. Yo tengo en la cabeza varios ministerios, y varios roles, pero incluso en algunos temas no descarto poder llegar a acuerdos

en la ejecución de los mismos. Entonces incorporar en la ejecución a gente de la oposición. Si en ese tema llegamos a acuerdo, no lo descarto.

Está bien, habla bien de vos eso.

Algún ministerio o director de una agencia no lo descarto. No estoy ofreciendo un cargo. Primero estoy impulsando un acuerdo. Llegamos al acuerdo sobre las líneas de trabajo, sobre política, en la designación vamos al más idóneo. Por eso en primera infancia vamos a invertir en el Plan Familias dos millones de dólares por año. Bueno, hablé de Cristina Lustemberg y entonces todos pusieron el partido por delante y yo por delante ponía la bandera uruguaya.

Hablaste de Rafael Radi también el otro día.

Lo puse como ejemplo. Uruguay, si quiere avanzar hacia el desarrollo, tiene que mejorar el presupuesto en investigación, desarrollo e innovación. Hoy está en 0,62% del PBI. Mitad público y mitad en actividad privada. El Frente Amplio firmó en el 2014 llegar al 1% y no llegó. Pero no importa. No estoy echando culpas. Lo que estoy diciendo es que tenemos que fortalecer el presupuesto público y privado. Tenemos que analizar el tema del sistema de investigadores, organizar todo el tema investigación e innovación. Está muy disperso, muy atomizado y muchas veces superpuesto. Yo creo en la ANII. Primero quiero que el Ministerio Educación y Cultura sea de Ciencia y Tecnología, además. Y creo que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, (ANII) debe ser el gran paraguas en materia de política de investigación e innovación en Uruguay. Y si nos ponemos de acuerdo en esto, tenemos que traer a alguien que sea un reconocido investigador académico, que esté por encima de los partidos. Lo viví en el GACH y puse como ejemplo a Radi. No estaba ofreciendo nada, pero lo estimo, lo aprecio y lo valoro intelectualmente como persona.

Bien, ¿y los ministerios de tu cerno cuáles son?

Yo hablé de Economía. Por ahora solo Economía.

Siempre se habla de que los ministerios del gobierno son: Interior, Defensa, Cancillería y Economía.

Bueno, de hecho, eso ya cambió. Ya pasó en este gobierno, ¿verdad? Porque en Cancillería estuvo Ernesto Talvi.

Así le fue. ¿Comentarios?

No, no. Simplemente estoy dando un dato de la realidad. Por lo cual el único ministro nombrado que siento que es de mi cerno va a ser el ministro de Economía, Diego Labat. En lo demás, vamos a ponernos de acuerdo en las políticas y después definir los nombres. Yo los tengo en la cabeza, pero veremos.

Hay cargos que el presidente considera que son claves con gente de su confianza directa.

Pero yo tengo confianza en la coalición. Estamos en un programa único y hemos madurado mucho, ya nos pusimos los pantalones largos.

De la coalición vamos a hablar en un ratito. Vamos a seguir hablando del futuro gobierno. Ricardo Pascale hablaba de la economía del conocimiento como algo fundamental, y estamos lejos de eso. Si tenemos un presidente veterinario, le gustarán mucho las vaquitas y todo eso, pero la mano va para otro lado.

En esto lo que tenemos que pensar es en un presidente que es profesional, que tuvo método profesional, que es egresado de la Universidad de la República, que hizo un posgrado y que además…

¿Curabas vacas o perros?

Yo en realidad era médico de cabecera de varias especies. Yo me dediqué a la producción y después a la economía vinculada al agro. Pero luego me dediqué a muchas cosas más. Pero lo que te quiero decir es que, siendo profesional y habiendo participado como participé en el cogobierno universitario en todos los estamentos, también el Consejo Directivo Central (CDC), a uno le da un bagaje de ductilidad para poder manejarse.

¿En qué año fue eso?

En el 92 o el 93, estaba Jorge Brovetto como Rector.

Eran dos de la FEUU y uno de la CGU, los tres delegados estudiantiles al Consejo Directivo Central.

Hablamos de innovación y tecnología. Si no se desarrolla capital humano con conocimiento, podrá ser muy productor de vacas y de soja, pero…

No, cambia el chip. Porque en el mundo cambia el

conocimiento cada vez más rápido, ¿verdad? Uruguay en estos años generó el Uruguay Innovation Hub, por ejemplo. Son empresas de primer nivel que vienen a Uruguay, donde hay laboratorios abiertos, donde hay método, donde hay startups. Vienen empresas como Google, Microsoft, Harvard, Globant, New Lab, MercadoLibre. Y la verdad que el Uruguay no es un Hub, es una plataforma de hecho, que generó en Uruguay, un Hub de innovación con empresas que vienen a trabajar acá, a instalarse acá.

Para mí es una oportunidad para Uruguay. Uruguay está aportando cinco mil millones de dólares de servicios. Principalmente en servicios de las TIC o profesionales, fundamentalmente a Estados Unidos, eso hace un tiempo era impensable. Ahora tenemos que adaptar una cantidad de situaciones y normas a eso. Entre otras cosas, la modernización de las relaciones laborales tiene que ir por ahí.

Y la educación.

Claro, la educación, porque en realidad no podés seguir educando como en el siglo pasado cuando la demanda es con disciplinas que ni siquiera sabés hoy cuáles van a venir y en alguna de las cuales vas siempre atrás. La UTEC dio un apoyo importante, el cambio que hizo la UTU en este gobierno es un paso importantísimo, incluso en temas de nivel terciario. La descentralización de la Universidad de la República y de las universidades privadas, me parece, es un paso importante en esa madurez, porque uno puede instrumentar esta oportunidad de generar conocimiento descentralizadamente. Tenés que darle oportunidad, por más Ciudad Universitaria Jorge Larrañaga, por más becas que des. Por eso el Polo de Desarrollo Universitario en Paysandú es clave. Lamentablemente, no todos lo entendieron, no todos lo acompañaron, el Frente no lo votó. En Paysandú o en Colonia o lo que está haciendo la Universidad en otros departamentos. La UTEC hoy está en casi todos los departamentos generando carreras de acuerdo con las nuevas demandas laborales. El tema UPM generó en la UTEC una cantidad de disciplinas que antes no existían. ¿En función de qué? De una nueva realidad laboral que vino para quedarse.

La población universitaria sigue siendo muy pequeña en comparación con la masa estudiantil. Llegan pocos a la Universidad.

Sí, a mí un tema que me preocupa mucho en la educación es la deserción. Dos niveles de deserción. Me preocupa poder apoyar en primera infancia a los más chiquitos, y ahí, más allá de las sesenta escuelas de tiempo completo o tiempo extendido que hicimos. Más los sesenta Centros María Espínola de tiempo completo. Nosotros tenemos que universalizar la educación de tiempo completo, tiempo extendido a los dos quintiles más pobres en los niños. Porque ahí está el problema más grande y después te vas al otro extremo. Es en la educación media superior donde se inició la transformación educativa. Pasó de 42 por ciento a 50 por ciento en los niveles de retención promedio, pero en los quintiles más pobres es el 30 por ciento. Entonces por eso sigo planteando bonos económicos de ayuda, las Becas Butiá con mayor nivel para tratar de elevar por lo menos un poco el nivel de retención en la educación media superior, sobre todo en los quintiles más pobres. Para asegurarle la igualdad de oportunidades, ahí tiene que estar el Estado. Hoy a un muchacho que no terminó el liceo se le complica mucho, y ahí sí el Estado tienen que estar. El Estado tiene que subsidiar y apoyar.

¿Es tan difícil terminar con el tema de la pobreza infantil?

Yo creo que no es un tema que se termina en cinco años, porque además la pobreza infantil, la pobreza en general, no la podés medir solo por ingresos. Yo no cuestiono el dato porque bastante lío hay. Ahora los ingresos promedio no incluyen todo. Por ejemplo, la pobreza está estancada del 2019 para acá, a pesar de que hay más empleo, más salario, más inversión y menos informalismo e inflación. Yo lo que te puedo decir es que hoy no están midiendo y no es el momento de pedirlo ahora. Y dos cosas. Que a 174 mil uruguayos se les da un subsidio, con la bonificación de la UTE del 90 por ciento o a 142 mil compatriotas la mitad del precio de la garrafa de supergás. Hoy no lo están midiendo y eso es ingresos. Pero quiero salir de los ingresos, yo quiero hablar de las necesidades básicas…

Insatisfechas.

Y ahí tenés que ver los temas vivienda, salud, obviamente, el tema de transferencias es más complejo. El Frente Amplio, para ser recurrente, dejó 218 mil uruguayos viviendo en 650 asentamientos.

Verificaron que no era cierta la cifra.

Es cierta, es el censo diciendo que es la verdad. ¿Quién lo verificó?

La diaria.

Yo pensé que era el Instituto de Estadística (INE).

La Diaria verifica dijo que la cifra era falsa.

Es verdad. Nosotros hicimos el censo en asentamientos. Este gobierno lo hizo y habían crecido los asentamientos. Es una vergüenza, pero es así. El Plan Avanzar va a generar que 60 mil personas salgan. 130 mil niños están viviendo en la situación

más precaria. Vamos a ver, 60 mil personas, de las cuales la mayoría son niños. Sí, eso tiene que ver con la pobreza también. El acceso a la salud, que haya más gente yendo a ASSE tiene que ver con las necesidades básicas. Más descentralizados los centros de la niñez y la adolescencia. Para el tema de los problemas de crecimiento o el trastorno de aprendizaje en todo el país, el hospital del Cerro es el centro de referencia para esa zona, tiene todo que ver con el tema pobreza. Por eso: vivienda, tener CAIF, educación con tiempo completo, con alimentación es clave para abarcar el tema pobreza. Por eso yo creo que en el tema pobreza infantil no deberíamos tener dos opiniones, donde la ideología no debería meter la cola. Y como además es un tema que no se arregla en un solo período de gobierno…

Tiene que haber una política de Estado.

Porque es duro bajar, entonces tenés que abordarla por la vivienda, por la salud, por la educación con los CAIF. Obviamente tenés que abordarla con las transferencias triplicando el Bono Crianza. Nosotros estamos proponiendo un plan familia para eso. Yo aspiro a que en este tema ahora que votamos todos una ley en ese sentido, con el aporte de todos y que estamos todos convencidos, tenemos que llegar a un acuerdo. Porque posiblemente ir abatiendo los niveles de pobreza infantil a niveles aceptables para Uruguay, siendo el país más desarrollado de América Latina, capaz que demore más de un periodo de gobierno.

Firmaron con Orsi la propuesta de Gabriel Pereira.

Sí, y que tiene que ver con eso. Mi condición fue no hablar solo de ingreso, fue poner como pusieron, vivienda, poner el tema educación, están los CAIF, contexto crítico, salud.

El país más desarrollado de América Latina. ¿Qué implica?

Ese es mi objetivo, que en mi caso no me quiero manejar con solo indicadores. Obviamente no debe tener este nivel de pobreza infantil. Pero debe tener otros niveles, tener mayor capacidad, mejor clima de negocios, mejores niveles de inversión, ser un país más barato para vivir. Ser un país con menor inflación.

La inflación está controlada, no así el atraso cambiario.

Bueno, tenemos un dólar a cuarenta y tres pesos.

Subió hace dos días y estaba a cuarenta y dos. Preguntale qué piensa a un productor ganadero.

Y vos preguntales a los que tienen préstamos al consumo.

Un país más desarrollado sin crecimiento está bravo.

Parece que para VOCES la pandemia fue parte de un invento neoliberal.

Corral de ramas conmigo, no. Yo defendí la gestión de la pandemia del gobierno.

Sabés cuánto crecieron los últimos dos años del periodo del Frente Amplio, un 0,7 por ciento o un 0,9 por ciento. ¿Y sabés cuánto estamos creciendo este año? Tres y medio por ciento y el año que viene tres y medio por ciento. En el 2022, 5 por ciento de crecimiento.

Estaba muy bajo el crecimiento.

No, no, con la pandemia bajamos.

Con la pandemia vino después la famosa U.

Crecimos un 5 por ciento porque no cerramos la economía ni fuimos a la cuarentena obligatoria como querían el Frente Amplio y el Pit-Cnt. Eso te lo voy a cobrar hasta el final de los días. Y después, en el 23, tuvimos la seca de verano y la seca de invierno, ¿verdad?

Sí, las cinco crisis, ya lo sé.

El promedio de crecimiento en el Uruguay, si no hubiéramos tenido crisis de este periodo, era un crecimiento por encima del promedio histórico. Ahora, hay que crecer más, pero hay que crear condiciones.

Entre eso, hay que generar las condiciones de estabilidad. Para la generación de estabilidad hay que dar certezas y para dar certezas hay que tener una sola línea, entre ellas, económica. No tener dos grupos económicos. No contradecirse con el ministro de Economía. Que no venga el MPP a decir, como dice hoy: “No importa lo que diga Odonne, lo que importa es lo que diga el MPP”. O contradecirse entre el candidato y el ministro de Economía. Todo eso son ruidos que ahuyentan las inversiones. O seguir insistiendo en nacionalizar las AFAP, porque hay algunos legisladores que nos siguen insistiendo en eso. O el programa del Frente Amplio que habla del ahorro no lucrativo. La única forma del ahorro no lucrativo y hacerlo práctico y como dijo Orsi: yo me ciño al programa del Frente Amplio, es derogando las AFAP.

Señor Delgado, usted está hablado como un opositor y yo quiero que hable como si fuera presidente electo.

Voy a ser presidente de la República, y si mañana

quieren derogar las AFAP, lo voy a vetar.

Pero no las van a querer derogar.

Bueno, el programa el Frente Amplio lo dice. Y si mañana quieren derogar la LUC, lo voy a vetar.

Vamos a hablar de crecimiento. Siempre es la misma cantinela, es un embole la entrevista, decís todo lo mismo en todos lados.

Escuchame, a cuatro días de las elecciones, que tome todos los riesgos contigo… (risas).

Te quiero creativo.

Me hubieras entrevistado hace tres meses.

Te dije que la íbamos a hacer ahora porque te canté que ibas a ser elegido.

Hago la entrevista como debe ser a cuatro días de las elecciones.

Crecimiento es fundamental. ¿Qué áreas? Agro,

tecnología, información, turismo.

Lo que pasa en los niveles de crecimiento, más que por áreas, es por zonas. A ver, el Uruguay creció desparejo en zonas más que en áreas. Es más, el crecimiento de las TIC fue notorio. El crecimiento más desapercibido pero más importante en los últimos años. ¿Cómo sigo creciendo en el agro, que en realidad es absorbente de tecnología? Bueno, el agro lo hago crecer dando un plan de riego. El plan de riego, para mí es como el plan forestal, pensalo veinte años para adelante donde el Estado tiene que subsidiar el tema de las represas.

¿Dónde?

Por lo menos cuatro. Usar alguna de las represas de Baigorria o alguna represa de la UTE para utilizarl para riego. La represa de Palo a Pique, en Treinta y Tres, que además tiene para una función social: que no se inunde Treinta y Tres. Más una en el San Salvador. Todo eso si hacemos un plan de riego, le ponemos un segundo piso al campo. Eso son cien mil hectáreas más de riego. Para eso se necesita que el Estado invierta. Que el privado las maneje como es en India Muerta. Que el Estado tenga una tarifa eléctrica acorde y que ayude en capacitar gente para el manejo del agua. Todo eso genera un segundo piso del agro en lo que tiene que ver con la ganadería, en lo que tiene que ver con la agricultura, un millón de toneladas más de granos. Y lo que tiene que ver con la lechería, fundamentalmente estas tres áreas.

Eso se puede hacer con un acuerdo interpartidario, ¿no?

Es que yo lo propongo como acuerdo interpartidario, porque además he visto que Orsi habla de lo mismo, lo cual me da mucha alegría y ojalá sea como el tema forestal, pero esperemos que el Frente Amplio tenga una actitud diferente a la que tuvo en la forestación.

Hizo UPM 2.

No votó ni la ley ni el tratado de inversiones con Finlandia.

Pero eso son gajes del oficio.

Nunca sentí una autocrítica, de eso, nunca.

O sea que en el agro la ves por ese lado. ¿Turismo?

Bueno, lo que pasa es que nosotros fuimos cambiando en la medida que Uruguay tenga más conectividad, entre paréntesis, dejamos ocho aeropuertos internacionales hechos. Hicimos una ley que concesionaron del Sistema Nacional de Aeropuertos, que tuvo la ventaja que votaron todos los partidos, ocho aeropuertos internacionales que nos van a permitir más conectividad. El otro día vine de Salto y llegan aviones de Paranair, que venían con una cantidad de gente, que eran españoles que habían venido a Carrasco, y se fueron una semana a los all inclusive de las Termas de Arapey. Eso solo te lo permite tener conectividad. Para desestacionalizar el turismo la conectividad es muy importante. Hay que ver el turismo integralmente. Hoy nos deja más de dos mil millones de dólares por año y tenemos casi la misma población uruguaya que turistas por año, lo cual es un buen dato. Pero cambiemos la lógica del turismo. No es solamente playa, reposera, verano y termas. Para mí, el turismo implica el turismo rural, el turismo enológico, el turismo de tracking, el turismo muchas veces vinculado a lo religioso. El turismo son los festivales, que son cultura y turismo. El Festival de Andresito o del Lago.

Ya habló el otro candidato de las fiestas.

La Fiesta de la Granja, la Fiesta del Chocolate, la Fiesta de la Patria Gaucha. Eso es Turismo.

¿Turismo Social?

La pandemia nos dio una oportunidad a los uruguayos de conocer más el Uruguay, porque como no se podía salir. Muchos más uruguayos salieron a recorrer Uruguay, se generó un turismo importante interno y además la veta del turismo social la asocio fundamentalmente a la gente de la tercera edad. Es clave. Gente que se siente muy activa y que además es un turismo diferente. El turismo gastronómico es el otro. Cada vez hay más oferta gastronómica, bien diversa en varios puntos del país.

Mejoró mucho la oferta gastronómica del Uruguay.

Antes era muy clásico, pero mejoró mucho.

Sos fanático, digo, por la silueta estilizada.

¿Qué querés, que haga surf? (risas).

¿No hacés fierros?

Estoy empezando a hacer boxeo pero no uso musculosa.

¿El hidrógeno verde realmente va a ser el desarrollo que están planteando?

La transformación energética va por tres vías. La movilidad eléctrica hay que estimularla. Vamos a terminar con el 50 por ciento de la flota, seguramente, eléctrica en breve.

Está en discusión lo eléctrico hoy. Dicen que es una cosa circunstancial que va a morir por sí misma a futuro.

Depende de la capacidad de generación. Uruguay tiene mucha capacidad.

Lo digo por el tema de las baterías.

Pero en eso también hay un desarrollo tecnológico bien importante. El otro tema es el combustible sustentable. Y lo otro es el hidrógeno verde, que hoy ya hay camiones de hidrógeno verde y mañana el hidrógeno verde funciona como insumo para combustible de aviones y barcos. Gran parte del proyecto en Uruguay es para exportar para combustible de avión en Frankfurt. Son inversiones muy grandes y que en realidad van a poner a Uruguay como pionero en el mundo en esto que es ser captador de CO2 de la atmósfera.

¿Eso no da beneficios?

Y capaz que créditos ambientales en un mercado que todavía no está valorizado.

Estamos muy atrasados en el tema ambiental.

Vamos en camino. Uruguay en el mundo no está tan atrasado. Y en el mundo está bien considerado el haber puesto endeudamiento con emisión de deuda vinculado a metas ambientales, muy pocos países lo hicieron. Fueron dos y en realidad tuvimos cuatro veces más demanda que la oferta que hubo. Eso demuestra dos cosas: que es un tema que importa;

y que hay mucha confianza en Uruguay, en la economía y en el manejo ambiental, porque está asociado al cumplimiento de metas ambientales.

La contaminación que tenemos como sociedad es grande, porque no hay saneamiento o porque a nivel costero no se regula nada.

En esto hay temas de mucha plata, pero tienen que ver con la calidad de vida en serio. Este gobierno hizo

antes de que me fuera el anuncio de la universalización del saneamiento para sesenta y una localidades.

Iban a ser el doble.

Voy a eso, va a salir más de trescientos millones de dólares en realidad, obviamente se hizo un muestreo del Uruguay con proyectos cada uno por localidad. Y además estamos haciendo la planta de tratamiento de efluentes en la única capital departamental que faltaba, que era Mercedes. Eso que ya empezó del saneamiento, va a beneficiar a 190 mil uruguayos que viven en el interior. Es una etapa. Yo en mi gobierno quiero pasar a la segunda etapa, que es llegar al proyecto original, que son ciento veinticuatro localidades. Hay mucho rezago en el interior con ese tema.

Del saneamiento en el interior se encarga la OSE y no tiene un mango.

Sí, ahora lo estamos haciendo en convenios con empresas en un plan acordado y con la supervisión de OSE.

¿Qué vas a hacer con las viviendas y los asentamientos?

Yo tengo un Plan Avanzar Dos. Quiero seguir con el fideicomiso y hacer un Plan Avanzar Dos habiendo generado un costo aprendizaje de manejo mucho más rápido. Vamos a seguir con el Plan Juntos y el Plan Entre todos. Todos los planes MEVIR. Hay ciento veinte localidades con MEVIR, un récord. Con 54 mil beneficiarios en este período. Mi idea es dar un salto importante en el segundo período de gobierno. Yo creo que el instrumento del Plan Avanzar es bueno.

La construcción es muy lenta.

Hay que aceitar los mecanismos, y para eso hay que buscar modelos alternativos de construcción.

La madera no avanzó. ¿Qué pasó?

A veces cuesta que acepten, lamentablemente, algunos. Ahora se aceptó. Construcciones alternativas, con otros materiales, tipo de construcción alternativa. Pero además tuvimos que involucrar a las intendencias. Porque las intendencias no daban rápidamente el tema de nivelación de calles y todo eso, entonces avanzamos mucho más rápido con las intendencias.

La gente en situación de calle, se complicó.

No hay que hablar de porcentajes, hay que hablar de gente. Yo te puedo decir que acá no hubo que sacar un ministro por gente que moría de frío, por hipotermia. No lo hubo, porque hubo más refugios, hubo más atención, más cuidado. Y creo además que la última ley de internación compulsiva va a ayudar en ese sentido sobre todo a las personas que no puedan tomar la decisión de internarse. En el 90 por ciento de los casos tienen problemas de adicciones, y en el 60 por ciento vienen de un pasado privado de libertad. Esa es la verdad. Estamos preparando los refugios y refugios nocturnos. Tenemos Centros de Atención. En ASSE había cinco psiquiatras. Hoy hay ciento cincuenta y cuatro. Había muy poquitas camas de desintoxicación. Había, creo que cuatro camas. Hay más de cien. Son ciento cuarenta, creo. O sea, el tema salud mental y adicciones tiene que ver con el tema calle también.

Y cárceles.

Sí, está todo enrabado, claro.

Es un círculo maléfico.

Por eso yo ahí tengo una diferencia grande con el Frente Amplio. Por las causas del delito. Yo estoy de acuerdo en combatir las causas y las consecuencias.

Si vos escuchás a muchos de ellos, te hablan de las causas y en realidad es una visión romántica de la delincuencia, la palabra represión no aparece en las bases programáticas del Frente Amplio. Sí aparece la palabra desprisionalización, que todos sabemos lo que quiere decir. Ahora, el Frente Amplio fracasó en la represión. Los años 2018 y 2019 fueron los más violentos en Uruguay. Este es el primer año, el primer gobierno que le va a dejar al siguiente menos delitos que los que recibió. Y te voy a decir más, fracasó también en atender las causas del delito. La mitad de los homicidas tienen menos de 26 años.

Ya lo dijiste, nacieron en los gobiernos del Frente Amplio.

No, tenían cinco años y la mitad de los que están en la cárcel, también.

El Frente Amplio llegó y había 5 mil presos, terminó con 11 mil. O sea que la represión funcionó.

En quince años. Yo creo que tiene un problema ideológico con la represión. Es mi visión, claro. A ver, este gobierno arrancó con 11 mil presos y hoy tenemos 16 mil.

Salen 29 presos por día.

O 28, y le estamos dando atención a través de DINALI (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado) o a través del programa PIA (Proyecto de Inclusión Asistida) o a través de la Red Oportunidades. La verdad que hay unas experiencias bien interesantes.

Son pocas todavía.

Lo que quiero es universalizar eso, porque si el Estado no está cerca, y es un ejemplo donde el Estado tiene que estar cerca, ahí es plata bien invertida.

Pero, ¿ponen la guita en eso?

Sí, claro. Subsidia el salario o le da tarjetas y subsidios o subsidia el 80 por ciento del salario de las mujeres y el 70 por ciento del salario de los hombres. Que se capaciten bien en INEFOP o en UTU y las empresas que los contratan. Eso es plata bien invertida, porque si no, esa gente, que además no tiene contención, vuelve a un hogar que no está constituido, es tan vulnerable, que vuelve al circuito delictivo. Y tiene una reincidencia al segundo o tercer año de arriba del 60 por ciento.

¿Por qué trancó tanto Alfie la construcción de las tres cárceles del COMCAR?

No sé. De hecho, se están haciendo ahora.

Tendrían que estar prontas hace tres años. ¿No estabas en el meollo de ese asunto?

No, en eso no.

¿En lo que no se hizo no estabas?

Bueno, no era mi competencia esa. Pero lo que te puedo decir es que en pospandemia, se encaró ese tema por ampliaciones de PPP (Participación Público Privada) o en alguna de ellas, hoy entre las plazas construyéndose y a construirse vamos a terminar con tres mil. Creo que el número exacto son 3.492 plazas nuevas.

A mí me dijeron que tendrían que estar prontas ya, si no hubieran trancado. ¿Había dos equipos económicos? ¿Uno en la OPP y otro en el Ministerio?

No, no, eso ya lo vivimos y espero no volver a repetirlo.

La Coalición hoy es bipartidaria. Podrás decir todo lo que quieras, pero son solo dos partidos importantes.

Mirá, las elecciones del 27 de octubre dejaron varias lecciones. Pero la primera es que la coalición vuelve a ser el proyecto político más votado de Uruguay. La segunda es que el MPP arrasó con todo, se desbalanceó el Frente Amplio. El Frente Amplio es una coalición de partidos. Y lo nuestro son partidos en coalición, que es diferente. Con un proceso de aprendizaje. Obviamente, los equilibrios que tenía el Frente Amplio se rompieron. Y la estructuración interna de la coalición actual, el 27 de octubre le dio otra configuración notoria, con menos porcentaje a algunos socios, y son datos de la realidad. Pero todos los miembros de la coalición van a estar en el Poder Ejecutivo.

Para dar imagen de que es una coalición mulipartidaria, porque en realidad son los dos partidos tradicionales.

A ver, si te faltan cincuenta gramos para el kilo, no tenés el kilo.

Igual te van a faltar cincuenta gramos, tampoco tenés el kilo con esta coalición.

Pero es la que me ayuda a ganar y me va a ayudar a gobernar.

Viendo el resultado 27 de octubre, aprendieron que, si hubieran estado juntos en un lema único, hubieran tenido más parlamentarios.

Bueno, seguramente, si tuviéramos un solo lema, ya hubiéramos tenido mayoría parlamentaria en ambas cámaras, por la distribución de los cocientes. Un lema más grande te absorbe el cociente.

¿Es viable ser un único lema?

Es un proceso, hoy no está planteado. Está planteado a nivel departamental en tres departamentos. Yo creo que empieza un proceso donde hay mucha gente que se lo está planteando por un tema de eficiencia.

Si van a mantener el poncho y el sobretodo, van a seguir perdiendo con el Frente.

Al Frente le costó. Hay procesos. Este es el segundo período que vamos a tener coalición de gobierno, se avanza.

Si ganan el 24.

No te preocupes, de eso me encargo yo.

Ahora se va a avanzar en eso. Pero es bravo.

Yo dije que estamos en un proceso no es para este momento. No sé para cuándo es, empieza un proceso y hay mucha gente que lo empieza a hablar y lo empieza a pedir y a reclamar. Es más, en las propias encuestas de opinión pública cada vez hay más gente que habla de que yo soy de la coalición, no de un partido de la coalición.

¿Toda la coalición va a tener cargos en el Poder Ejecutivo? No es lo mismo Cabildo Abierto con 11 por ciento que con 2 por ciento.

Está bien, pero yo dije que todos van a estar representados. Son las ocho de la noche y me tengo que ir. Última pregunta.

Cortita y al pie. ¿Sos el caballo del comisario?

No soy caballo y espero ser comisario.

¿Libro que has leído últimamente?

La revolución del sentido, de Fred Kofman.

¿Película?

Hace mucho que no voy al cine. La última película que vi es tan mala que no te puedo decir. ¿Cuál es la serie que más me gustó? Sobre todo las primeras cinco temporadas, House of Cards.

Lógico, te sentías identificado. ¿Quién eras en esa serie?

Todo el mundo me jode con que me parezco a alguno.

¿Te trae votos Valeria Ripoll?

Es una fórmula complementaria, más que los votos, nos puso en la agenda. No solo es una luchadora de causas sociales, sino que además es una metedora y recorredora de barrios. Y creo que para el balotaje es una fórmula muy complementaria.

No sabés si te trae votos.

No lo puedo saber. No lo medí en esos términos. Es una decisión personal e instinto. A mí no me la puso nadie, lo decidí yo, y no la traje como repuesto. No la traje como repuesto.

Y si no tenías a nadie. Sacaste el repuesto original y pusiste la copia china (risas). ¿Qué rol va a jugar Lacalle Pou en tu gobierno?

Es una persona de consulta permanente y un amigo.

Sigue siendo el líder del partido.

Sin duda. Yo creo que el liderazgo de Lacalle Pou no está discutido.

¿Te condiciona eso?

Es al revés. Me apoya, me da más espalda.

Hay que bancarse al que te dije.

Hay que saberlo llevar.

¿Qué valores son innegociables para vos?

En temas personales, nunca me vas a ver entrar en un tema personal con nadie. El valor de la libertad abstracto me parece importante. Creo que soy una persona más bien respetuosa y tolerante, y siempre voy a tratar de que no me gane nunca la soberbia.

¿Tenés gente que te dice que no?

Sí.

¿Estás seguro?

Sí, tengo.

¿No los echaste todavía?

No, porque la primera persona que me dice todo el tiempo que no, duerme conmigo.

Pero aparte de tu mujer, en tu equipo. ¿Sabés aceptar el no?

Sé aceptar. Ayuda bastante que soy de buen carácter.

Dicen que escuchás poco.

No, soy bastante escuchador. Muchas veces después termino haciendo lo que quiero, pero escucho. Tomo mi decisión. Los insumos los tomo todos.

¿Te sentís seguro de lo que estás haciendo?

Absolutamente convencido. Seguro. Y además estoy seguro de que voy a ser presidente de la República.

¿En cualquiera de las dos circunstancias posibles, te vas a reunir con Orsi, después del 1 de marzo?

Espero reunirme después del 24 de noviembre.