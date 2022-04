Gusano que sueña

El gusano no sabe que a su alrededor existe un universo infinito, lleno de galaxias, planetas y soles. Al gusano no le importa si en el mundo hay una o diez guerras o si esa pareja que pasa junto a él va envuelta en una nube de amor. Al gusano no lo atraen ni la fama ni la gloria ni el dinero.

El gusano no conoce la diferencia entre lo hermoso y lo horrible. Asimismo ignora que su maravillosa fealdad de ahora pronto habrá de transformarse en una manchita colorida y alada que revoloteará apenas un instante en medio del caos. Lo suficiente, empero, como para dejar constancia de lo bella que puede ser la vida.

Mientras tanto, el gusano se concentra en su única certeza: el deber de reptar hasta el sitio donde construirá su capullo y, sin ser consciente de ello, esperará, dormido, a que se consume el portento de la metamorfosis.