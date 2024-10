Gajes del oficio

Había imaginado muchas historias –quizá demasiadas– acerca del bestiario que habita en ciertas puertas antiguas de Montevideo. En aquellas narraciones, esos seres de fábula cobraban vida y, en no pocas oportunidades, se ponían agresivos. Lo que nunca pensó fue que, en algún momento, la pasión por contarlas le iba a pasar factura.

La reunión era importante. Le habían dicho que el timbre no funcionaba, pero que golpeara y vendrían a abrirle. Llegó con tiempo. Y, aunque, nada más ver el llamador, trató de convencerse de que allí no había ningún peligro, al cabo de unos instantes, se vio obligado a reconocer que le faltaba el valor para estirar la mano y hacer lo que debía. Entonces, domeñado por aquel temor irracional a que el león y sus dos monstruosos adláteres lo tomaran por un ser hostil y lo atacaran, se dio media vuelta y regresó por donde había venido.

(Ubicación: Bartolomé Mitre 1309)

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.