¡AH, ESTAS MUJERES…! por Cristina Morán

DEFIENDE TU DERECHO A PENSAR,

PORQUE INCLUSO, PENSAR DE MANERA

ERRÓNEA, ES MEJOR QUE NO PENSAR.

Hepatia de Alejandría (355-415)

(Mártir de la ciencia)

El 11 de febrero fue celebrado el día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y así vimos y escuchamos a esas mujeres y niñas: las primeras en el camino que ya están transitando y las otras, las niñas, dando sus primeros pasos en un campo en el cual el corte, la hendidura de género “en los sectores de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas persisten desde hace años en todo el mundo.” Según datos de la UNESCO (entre 2014 y 2016) “en la actualidad menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres”. La lucha siempre fue y continúa siendo desigual, dado que a la mujer le es más duro, más complejo alcanzar lugares a los cuales los hombres acceden prácticamente como un hecho natural, como si alguien alguna vez, en algún tiempo lo hubiera decretado. Tienen la misma preparación, hacen su carrera uno junto a otro, se reciben en forma simultánea pero luego las mujeres en el mundo real, en el trabajo diario se enfrentan a la realidad. Imaginemos los obstáculos que habrán tenido que vencer desde Hepatia de Alejandría hasta nuestros días, pero lo bueno es que no se rinden, porque eso no existe en la vida de estas mujeres, en la vida de todas las mujeres: no sabemos que es rendirse. En estos días, otra mujer, no científica, sino política, una mujer de 75 años llamada Aung San Suu Kyi, Consejera de Estado de Birmania fue detenida y en reclamo por su libertad y contra el golpe de estado las calles se ven colmadas de ciudadanos enfrentándose a una fuerza armada de represión. No es nuevo para Aung San Suu Kyi ser detenida. Cuando fue vista por el gobierno de entonces como “alguien capaz de quebrantar la paz y estabilidad común de su país” la condenó a 21 años de prisión domiciliaria. Se le concedió la libertad a cambio de irse de Birmania para nunca volver. Prefirió quedarse con su pueblo y someterse al arresto domiciliario sacrificando así su vida junto a su esposo y sus hijos. Renovemos la esperanza en el día a día de trabajo y más aún todas aquellas que llevan sobre sí la responsabilidad del hogar, del cuidado de los hijos y/o de los mayores, de los dolientes y más y más con una gran diferencia: no reciben remuneración alguna y sobreviven dependiendo económicamente de otros y eso no es bueno, aunque es una historia vieja como el mundo. Tomen esto como un pequeño adelanto al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ha llegado el momento de cerrar esta columna. Me pasé de mis líneas adjudicadas. Hasta la próxima. Que seas feliz. Ahora y siempre.