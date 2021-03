De aglomeraciones, marchas, 8M, “coladas” y “codazos” por Cristina Morán

Luego de varias conferencias de prensa, luego de preguntas, repreguntas, respuestas; luego de “lo que preguntás está dentro de la confidencialidad”, luego de aquel inolvidable (para una, claro) Uruguay se “coló” entre los grandes para acceder a las vacunas, luego de una especie de justificación con el argumento de “esto” (el atraso) nos cae bien porque estamos viendo que pasa en los países en que se está vacunando” quizá dicho por la presunta demora en la compra y arribo de las “anti” Covid 19), luego del “Hércules” volando a Estados Unidos para comprar los necesitados freezers y resultó que estaban tan cerca, luego de todo eso y mucho más por fin ¡llegaron! Y todo lo dicho, todas las marchas y contramarchas, todos los cuestionamientos, todas las dudas sobre las controvertidas vacunas pasaron a ser hojarasca veraniega anunciando la llegada de la otoñal. De todas formas, siempre queda, llamémosle, un excedente. Pero no es tan excedente cuando vamos a referirnos a la firma de cada uno de nosotros en el documento de consentimiento informado el que también ha generado distintos cuestionamientos. Punto y aparte. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer conmemorado con diversos actos siendo la marcha por nuestra principal avenida lo que destaca a la mujer como única protagonista acompañada, en muchos casos, por sus parejas, sus compañeros de la vida, sus hijos. Por lo que sabemos o presentimos la mayor y más importante marcha del país, este año no tendrá presencia física y tal vez, no lo sé, sea virtual. El ministro Larrañaga pidió al presidente Lacalle Pou prorrogar por 30 días la prohibición de “juntadas” en ramblas, esquinas, playas, clubes, es decir todo lo que pueda redundar en “aglomeración” para continuar con el distanciamiento y el uso del barbijo o como le quieras llamar y seguir cuidando nuestra salud. El presidente le dijo que sí y el ministro se apresuró a dejar en claro que ese pedido de prórroga “no era contra el 8 de marzo”. Punto y aparte. En ocasión de su encuentro con el presidente paraguayo, Lacalle Pou volvió a sorprendernos (o sorprenderme, porque en realidad pienso que estoy sola en este tema, pero no lo tengo en cuenta) con esa forma canchera de expresarse como cuando, refiriéndose al país en sus negocios con el exterior dijo que “Uruguay está acostumbrado a abrirse paso a “codazos”. Me sorprendió no por el “cancherismo” sino porque siempre estuve convencida de la capacidad política, de relaciones internacionales en las cuales, por supuesto, están incluidas las comerciales de los hombres y mujeres que mueven las piezas de la política de nuestra democrática República Oriental del Uruguay. Hasta la próxima. Que seas feliz. Ahora y siempre.

