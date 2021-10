Presente y Futuro del Arte (Parte II) por Alejandra Waltes

En marzo de este año, un collage digital del artista estadounidense Beeple, se vendió por 69,3 millones de dólares. En junio un personaje de pixel art del conjunto «CryptoPunk» se vendió por 11,8 millones de dólares. Estos son sólo dos ejemplos del nuevo y especulativo mercado del arte.

Redondeando lo expuesto en la nota pasada, las técnicas digitales más conocidas o en las que pensamos cuándo se habla de arte digital son: Modelado 3D, Airbrushing, Pixel art, Arte tipográfico, Arte Vectorial, Arte Generativo,Net Art y Escultura digital.

Por su propia condición, las obras de arte digital históricamente han sido muy difíciles de comercializar. Pero gracias a las nuevas tecnologías de distribución, las artes digitales pudieron dar el salto al mercado del arte. El criptoarte es una categoría de arte digital que surge a finales de la década de 2010, junto con el desarrollo del bitcoin. El arte criptográfico creció rápidamente en popularidad debido a su capacidad sin precedentes de ser comprado, vendido o almacenado por cualquier persona de manera descentralizada, segura y comprobable. Por definición, los NFT están creados mediante la tecnología de cadena de bloques, la misma que, por ejemplo, se usa para el Bitcoin o el Ether, dos de las divisas digitales más reconocidas. Ahora bien, a diferencia de las monedas virtuales, los NFT no pueden ser reemplazados por un elemento similar del mismo valor, no pueden dividirse y además incluyen información sobre el autor y el propietario. La plataforma más habitual para los NFT es Ethereum, dedicada a la programación de contratos inteligentes con la antes mencionada moneda Ether. Los NFT son documentos digitales que contienen metadatos que garantizan la autenticidad de la pieza virtual, son una especie de título de propiedad de un elemento que, aunque intangible, posee un valor determinado. El primer mercado que comenzó su uso es el del coleccionismo. Puede ser una obra de arte, pero también un libro dedicado por el autor o un cromo firmado por un futbolista. Los clubs de fútbol lo han entendido y muchos ya disponen de sus propias criptomonedas para vender su merchandising digital. Esta nueva tendencia de artes digitales y NFT se viene desarrollando en Ethereum desde finales de 2017 con la aparición de los Cryptokitties, Vender obras de arte como tokens NFT en la blockchain de Ethereum se ha convertido en una gran oportunidad para los creadores que hacen arte digital. Solo cuatro galerías movieron a lo largo de 2020 más de siete mil millones de dólares. Un token es cualquier cosa que tenga un valor monetario, pero que no se puede tocar físicamente. Hay dos clases. Si son fungibles, como las criptomonedas, puede usted pagar con ellas o puede guardarlas en su monedero virtual y confiar en que suba su cotización. A diferencia de las criptomonedas, que buscan la masificación, los NFT fueron creados para que los artículos digitales puedan convertirse en piezas únicas autentificadas, certificadas y con un único propietario con derecho a comercializar la obra. Para que una obra de arte digital pueda incorporar un NFT debe utilizar la tecnología blockchain. Es decir, debe ser una obra de arte criptográfico (o cryptoart). El mercado del criptoarte está en pleno ascenso. Según Bloomberg, en 2020 el segmento recaudó unos US$ 250 millones, lo que implicó un incremento del 300 % respecto a 2019. Los artistas ahora pueden crear sus obras, publicarlas y venderlas sin ningún intermediario. La inclusión que esto genera también es un crecimiento significativo del mercado. Los compradores no buscan la obra de arte en sí misma, sino la prueba de propiedad de esa obra de arte. Los NFT otorgan singularidad a una imagen, la dotan del valor de lo exclusivo, es el NFT el que la dota de un valor económico. Hay quienes ven en estos activos una revolución que cambiará para siempre el mundo del arte. Si este modelo se consolida y si la sociedad valida de manera masiva este criterio de valoración, en el futuro podría volverse común el acto de presumir alguna obra de arte digital de la misma forma que un cuadro de pintura o un disco de vinilo de colección. Todo ello ha desembocado en la primera exposición en el mundo real de obras de arte digital vendidas como NFT, que tendrá lugar en Nueva York (Estados Unidos) el próximo 5 de noviembre.