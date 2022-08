Un juego de balón exótico y diferente por Onofre Laborde

Deportes de balón hay muchos y el fútbol es el más conocido de ellos. Aún así, existen otros tipos de juegos que han llamado la atención, desde el basketball, el rugby, el voleyball, o el handball, hasta los más particulares y asombrosos, y una de esas disciplinas, es el teqball. Teqball es un deporte de pelota que se juega en una mesa curva “científicamente adaptada”, combinando elementos de fútbol y tenis de mesa. De un lado a otro, los jugadores golpean una pelota de fútbol con cualquier parte del cuerpo excepto brazos y manos. Este deporte se puede jugar entre dos jugadores como un juego individual, o entre cuatro jugadores como un juego de dobles. El juego está representado a nivel internacional por la Federación Internacional de Teqball (FITEQ), e incluso varios futbolistas de talla mundial se han sentido atraídos por el juego. Este tipo de actividad se convirtió en el deporte con el reconocimiento más rápido del mundo en agosto de 2018, cuando el Comité Olímpico de Asia (OCA, por sus siglas en inglés) reconoció oficialmente a su máximo organismo rector, FITEQ. En junio de 2019 fue reconocido oficialmente por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África (ANOCA). Posteriormente, en noviembre de 2020, FITEQ obtuvo la membresía de pleno derecho de la Asociación Global de Federaciones Deportivas Internacionales (GAISF).

Si comentamos como se practica Teqball, la pelota debe ser regresada al otro lado de la «red» con un máximo de tres toques utilizando cualquier parte del cuerpo, excepto brazos y manos y no se puede tocar la pelota dos veces seguidas con la misma parte del cuerpo. Los partidos se juegan al mejor de tres sets a 20 puntos, aunque para definir el último se necesita una ventaja de por lo menos dos unidades. La Copa del Mundo tiene competencias de dobles e individuales, tanto para hombre como mujeres. Esta característica fue desarrollada mediante investigaciones físicas y matemáticas, así como pruebas empíricas, los saques deben llegar a la mitad más cercana del campo del opositor, que al recibirla y durante los tres toques que tiene para devolver el balón, no puede tocarlo dos veces seguidas con la misma parte del cuerpo. O sea, si el jugador recibe el balón con el pie derecho, el próximo toque solo puede ser con la zurda, la cabeza o alguno de sus hombros y cuando se juega en parejas, ambos jugadores deben tocar el balón al menos una vez. Eso sirve para desarrollar la técnica y después controlar el balón de forma más segura cuando uno juega al fútbol convencional. De hecho, de ahí viene el nombre de este nuevo deporte, ya que «teq» se refiere a «tecnología» y «técnica».

Referente a su historia, Teqball fue inventado en 2012 en Hungría por tres entusiastas del fútbol: el exjugador profesional Gábor Borsányi; el empresario húngaro György Gattyán; y el informático Viktor Huszár. La idea creativa vino de Gábor Borsányi, que solía jugar al fútbol en una mesa de ping-pong. El diseño horizontal de la mesa hacía que la pelota a menudo no rebotara hacia los jugadores, por lo que este juego no era divertido. Borsányi pensó que si la mesa estaba doblada, la superficie arqueada podría ayudar a que la pelota rebotara hacia el pie. Después de varios años de desarrollo con Viktor Huszár, la primera mesa de teqball se fabricó en 2014. El deporte fue presentado oficialmente en Budapest, Hungría, el 18 de octubre de 2016 por el exfutbolista brasileño Ronaldinho, uno de los embajadores del teqball. Uno de sus creadores, Viktor Huszar, admitió que vivió un momento de euforia al ver a jugadores usar la mesa en el Mundial de Rusia. Huszar considera que además de beneficiar el negocio, fue una muestra de la «aprobación» del mundo del fútbol. «Teqball está demostrando que hay un nuevo modelo en el mundo de los deportes», comentó el informático, resaltando el aspecto tradicional de la mayoría de los deportes. «Los que fueron creados hace 100 años no tuvieron la oportunidad del internet o de las redes sociales para crecer, nosotros tenemos la oportunidad de explotar eso». Huszar acepta que el deporte funciona gracias a los jugadores y que no hubieran tenido el mismo impacto si no hubiera habido las imágenes y los videos de famosos futbolistas y equipos practicándolo. «Hemos sido reconocidos como deporte apenas un año después de haber creado la federación internacional -Fiteq- algo por lo que otros deportes han tenido que esperar 30 años», resaltó.

Teqball puede practicarse al aire libre o en salones techados, y diferentes academias de fútbol para menores ya han encargado mesas. Las mesas para el aire libre se fabrican con materiales resistentes a todas las condiciones climáticas, mientras que las interiores son de madera, explica Huszár. «Queremos llevar de nuevo a los niños a las plazas y al aire libre», agrega. El coste de una mesa oscila entre los 300 y 500 euros, y es fruto de un proyecto de años, que ya está patentado en toda Europa. Los más aficionados pueden completar el Teqball con el llamado «Teqbox», un sistema de cámaras, que convirtiendo las imágenes en datos, sirve para analizar el juego de los «teqbolistas» y desarrollar planes de entrenamiento personalizados. «Ayuda pero no sustituye el fútbol», aseguran los inventores, que destacan que su juego, llamado por ellos como «el fútbol repensado», sirve también para la recuperación de futbolistas lesionados. En Uruguay, Teqball ya es una realidad y cuenta con una federación. Excelente deporte para conocer, jugar y disfrutar.