Allanamientos nocturnos: una nueva cáscara de banana. por Héctor Altamirano

Aunque en la campaña casi no se trate este tema (pocos temas son los que se están discutiendo, salvo la iniciativa impulsada por el movimiento popular sobre la seguridad social) si sale aprobado tendrá consecuencias nefastas para los sectores populares del país. Aumentará la violencia en los barrios pobres y las personas que viven allí habrán de vivir con más angustia de la que ya tienen. Saben que las balas pican siempre cerca y con esta herramienta se reforzará la lógica policial vs grupos criminales.

La mayor parte de la población de nuestro país está pasando por situaciones desagradables con respecto a la seguridad. Los asesinatos en diversas zonas del país son una constante. Cuando la policía llega a patrullar la zona y a ocupar el territorio por unos días los delitos se desplazan a otro lugar. La rueda no se detiene y empieza a rodar en otro lado. El microtráfico, el resguardo de mercancías, el traslado de la misma dicen los especialistas que son los motivos de esas disputas.

Las denuncias bajaron pero los delitos aumentaron. Es tan evidente este hecho que propios integrantes de la coalición conservadora han salido a decirlo públicamente: han fracasado en la “batalla contra el delito”. Las fuerzas policiales fueron usadas por este gobierno para imponer sus objetivos cortoplacistas de obtener votos y no pensaron en el país. Es por eso que hoy buena parte de la población no denuncia los delitos.

Reproducir la lógica policial de la “guerra contra el delito” no hará que la situación mejore. Los países que desarrollaron esta política obtuvieron los resultados opuestos. Aumentaron los muertos, la corrupción y las zonas controladas por el crimen organizado.

Los impulsores de estas propuestas intentan desviar la atención de los lugares por donde realmente se mueve el dinero. Como ha quedado claro con la obra Vendedores de cuchillos los activos que se lavan son un problema que esta coalición conservadora se ha encargado de flexibilizar y que próximos gobiernos deberán trabajar para disminuir esos delitos.

La ley de financiamiento de los partidos políticos no existe. Hoy es espectacular ver cómo algunos sectores del Partido Nacional hacen propaganda por millones de dólares. Lo mismo con el candidato enigmático surgido del marketing que se posó en los colorados. ¿De dónde ha obtenido tanto dinero ese candidato?, ¿lo sabremos como ciudadanía algún día?, ¿no pone en juego la democracia una opacidad tan grande?

Grandes empresarios y prestigiosos bufete de abogados son los que disfrutan de ese dinero que hace girar la rueda del sistema. Los aviones privados, sus campos, lanchas, aparecen en un mundo de Galería. La otra cara de la moneda es la de los barrios periféricos, en donde se las luchas son más crudas y se cobra la vida de jóvenes que no tienen futuro y quedan encerrados en una realidad de hambre, frío y balas.

El empresario-narco de las Torres del Buceo o La Tahona es intocable o apenas lo acaricia la justicia y las leyes. El que vende los restos y las migajas de lo que queda es el objetivo de esta propuesta que coloca a los pobres en la mira policial.

Los activos que se lavan en millones son los que permiten construir los edificios que hoy están saturando la ciudad, los mega emprendimientos en Maldonado que no para de construir aunque no viva nadie en esos lugares de cristal.

El problema es global y es en Europa donde se vende y se amasan estas fortunas, porque allí la tonelada aumenta de valor. Es en ese continente donde disfrutan de esas fortunas más grandes. Como hace siglos las materias primas y los muertos los pone américa. La religión de mercado al decir de Franz Hinkelammert cobra en vidas su puesta en funcionamiento. Los fieles son obligados a participar de un sistema basado en la violencia estructural.

La sociedad vive cada día más cercada entre las fuerzas policiales y bandas criminales que avanzan por todo el país. La región está en la misma situación o tiene problemas mayores. Las salidas deberán ser regionales o se perderán muchas vidas por no poder elaborar políticas en una región que está sumida en una catástrofe permanente.

Esta situación implica la desconfianza en el otro, introduce en la sociedad la lógica del individualismo, la lógica del sistema que recrudece su perversión de, su lado sádico, implica la voracidad de un sistema que no se detiene ante ninguna circunstancia: decapitaciones, desplazamientos, muerte de infancias, etc. Hace unos días una madre fue asesinada junto a su bebé y la sociedad continúa su vida como si nada hubiese ocurrido. Es el la victoria de la barbarie.

La voracidad del capital no deja nada en pie, busca quebrar cualquier indicio de solidaridad. Esta propuesta de los allanamientos nocturnos es una cáscara más de banana que hará a la sociedad resbalar nuevamente, cayéndose y pegándose con más fuerza porque los allanamientos van a traer más problemas que soluciones. Las fuerzas policiales ya son vistas en algunas zonas como las responsables de muchos sufrimientos, esta propuesta elevará esa sensación y dejará en cientos de niños y jóvenes acumulando violencia contenida a toda la sociedad. Porque es ella la que los abandonó en una situación inhumana, de desprotección absoluta. Muchos sólo saben de balas, miedo y desprecio. Esto es lo que reproducirán los allanamientos nocturnos.

