Paisajes sonoros andantes llegan a Malvín

La música popular es un espacio artístico relevante de América Latina en general y de nuestro país en particular. Y lo es por la riqueza musical y poética, pero también por la reflexión que ha generado. La reflexión sobre la música popular uruguaya tiene ilustres precursores como Lauro Ayestarán, quien siguiendo al argentino Carlos Vega la estudió bajo la categoría “mesomúsica”, buscando evitar ambigüedades respecto al objeto de estudio. Mediante figuras como Graciela Paraskevaidis y Coriún Aharonián, la reflexión sobre la “mesomúsica” se volvió una práctica intrínseca a creadores y creadoras de nuestro país a partir de los años sesenta y setenta. La continuidad, mas no la copia, de esa línea de trabajo es rastreable en figuras de la música popular uruguaya actual. Y una forma particular de ese hacer también se cristaliza en el desarrollo de programas radiales como Voces Andantes, de Pablo Silveira Artagaveytia.

Como recordábamos algunas semanas atrás, Voces Andantes es la continuación, bajo otros formatos, de la Aldea Sonora, protagonista de las radios públicas durante quince años. Escuchar los programas de radio del “vasco” es una experiencia en donde se tejen sonidos (y silencios) que tanto pueden articular la historia de un creador como Carlos Molina, como la de una región fronteriza de nuestro país y sus particulares formas de decir (o de “dizer”). Porque para el “vasco”, que también es músico y cantor, la música popular esa una manifestación de la sensibilidad popular, que se cristaliza a través de una individualidad, pero que no se entiende sin el sustrato social de donde surge.

No extrañó, teniendo en cuenta los antecedentes, que la inauguración de Voces Andantes en vivo, realizada el pasado 17 de agosto en el teatro del Club Progreso, comenzara con la audición de una selección de sonidos que conformara un “paisaje sonoro”, siguiendo al canadiense Murray Schafer, que vinculaba la tradición del programa con el barrio de La Teja, en donde se realizaba esa primera edición en vivo. La voz profunda de Pablo hizo contrapunto con una bandeja por donde caminaron vinilos que nos traían músicas y poesías latinoamericanas. Pero la reflexión no solo se hizo presente en la disposición que el “vasco” le dio a los sonidos que iba compartiendo. También se hizo presente mediante tres investigadores de la música popular que compartieron su experiencia con la platea. Rodrigo Camaño contó sobre cómo su faceta de investigador surge desde su ámbito de formación como docente, y cómo fue trabajando sobre la figura de Marcos Velásquez, uno de los músicos populares más preocupados por estudiar, y conservar vitalizando, las formas musicales practicadas al oriente del río Uruguay. Hamid Nazabay compartió anécdotas que nos acercaron a su conocimiento de personalidades como Osiris Rodríguez Castillos, y descubrimos que en su caso la radio también fue protagonista de su interés por la música popular. Nazabay es uno de los investigadores más prolíficos de la actualidad, y su último trabajo está escrito junto al poeta y periodista Martín Palacio Gamboa, titulado Poemas y canciones orientales, como el homónimo disco de Osiris Rodríguez Castillos. Si es relevante la figura de Rodríguez Castillos como uno de los fundadores del cancionero popular uruguayo, Palacio Gamboa también compartió, a partir de su práctica creadora, el enfoque no museístico del rescate de algunas figuras de nuestra música popular. El carácter libertario de los versos del payador Carlos Molina naturalmente se fusionan con ritmos del nordeste brasileño y el hip hop merced a Clécio Rimas y el propio investigador uruguayo.

Tampoco faltó la música en vivo a Voces Andantes, en este caso a cargo de Rubén Olivera, uno de los músicos populares más relevantes de nuestro país. Pero claro, Olivera también transitó por las radios públicas, produciendo el excelente programa Sonidos y silencios, donde la línea de reflexión sobre la música popular con la que iniciamos esta reseña también era protagonista.

Voces andantes en vivo contó con una platea compuesta de militantes de la educación, políticos, ilustres músicos populares y vecinos y vecinas de La Teja. El éxito de la propuesta prepara un ciclo estable para el 2025, pero mientras tanto se anuncia una nueva fecha para setiembre de este año, esta vez en el Centro Cultural La Experimental, con la participación de Clara García, Mateo Magnone e Ignacio Martínez y la actuación de Washington Carrasco y Cristina Fernández. No se lo pierdan.

Voces Andantes en vivo llega a Malvín. Conduce: Pablo Silveira Artagaveytia. Actúan: Washington Carrasco y Cristina Fernández. Participan: Clara García, Mateo Magnone e Ignacio Martínez.

Sábado 14 de setiembre a las 20:30. Centro Cultural La Experimental (Dr. Decroly 4971). Entradas en Tickantel