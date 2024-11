Veinte años de música espiritual

Entrevista: Adrián de León

Montevideo Gospel se presenta en el teatro Solís. Será el miércoles 13 a las 20:30 h. Celebran 20 años de música. Adrián de León, integrante de Montevideo Gospel hace un repaso de esta experiencia.

Toda la espiritualidad, la emoción y la fuerza de esta agrupación GOSPEL única en Uruguay en un show que repasa una selección de su repertorio y nuevo material especialmente preparado para la ocasión. El año 2004 lo ve nacer con 12 vocalistas como integrantes bajo la dirección musical del Maestro Raúl *Medina , e iniciar un recorrido por varios espacios sociales y culturales del Uruguay de la mano de clásicos del género Gospel, los Negro Spirituals y temas inolvidables versionados al estilo Gospel de estos grandes artistas. Hoy en ocasión de su vigésimo aniversario, llega a esta prestigiosa sala vibrante en su arte, abordando repertorio y público con gran solvencia grupal, que excede la ya importante capacidad individual de increíbles cantantes y excelentes profesionales. Integrantes de Montevideo Góspel. Hoy son 15 los cantantes solistas profesionales que integran el coro.

¿Cómo nació este proyecto gospel?

Hubo un proceso germinal de algunos años en varios de nosotros que nos gustaba el Gospel, el Negro Spiritual, Soul, etc., proceso que nos lleva a juntarnos en el año 2004, en ese momento 12 vocalistas y la dirección musical del Maestro Raúl Medina.

¿Qué objetivos se plantearon?

Amantes del estilo, en principio poder desarrollarlo. Experimentar el agrupar y amalgamar voces de cantantes solistas también fue un desafío. Empezamos por clásicos del Gospel, y luego fuimos avanzando en repertorio, integrando temas de otros géneros con arreglos Gospel. Hay desafios y objetivos por cumplir todavía. Siempre.

¿Cómo se compone el equipo actualmente?

Hoy somos 16 cantantes mas Raul el director, a veces con banda soporte, a veces solo con piano o teclados. Sopranos: Elizabeth Rodriguez, Gabriela Rodriguez, Natalia Alfonso, Paulina Liard. Contraltos: Jimena Molina, Mariana Labrada, Natalia Anido y Anabella Viera. Tenores: Omar Estrada, Gabriel Groba, Christofer Aguirre, Juan Jose Cerviño y Alfonso Ruiz. Barítonos: Adrian de Leon, Nicolas Martinez, Alvaro de León. Dirección musical y arreglos Raul Medina

¿Cuáles son los hechos más destacados de estos 20 años?

De la primera época se destacan presentaciones en Sala Moviecenter y Showroom Copacabana del Hotel Conrad (hoy Enjoy), acciones en temporadas navideñas, una muy extensa en Punta Carretas Shopping, donde estuvimos 52 días continuos de presentaciones. A partir del 2012 empezamos a trabajar en shows mas tematicos, “How sweet It Is” fue el primero, “Celebracion Gospel” al año siguiente y lo terminamos presentando en el Teatro Metro, “Joyful 10 Años” en el 2014, “Sueña” en el 2015, un hermoso tributo a los Beatles en el 2016 que llamamos “All you Need is Love”, mas de 20 temas de los Beatles arreglados al Gospel por Raul, y luego “Concierto de Navidad”, para terminar con “Gospel&Jazz”. La Pandemia nos frenó un poco de los shows en vivo, pero volvimos a la actividad con algunas ideas nuevas para shows y para esta celebración.

¿Cómo viven celebrar 20 años de música ?

Con mucha alegría, con la vibra y la energía de siempre, porque siempre resultó gratificante juntarnos a hacer música y sigue siendo así. En estos 20 años un nucleo ha permanecido y muchos otros, que por distintas razones no han podido continuar o se vieron alejados, siguen relacionados igualmente. De hecho los convocamos a celebrar con nosotros y muchos estarán, porque podemos decir que hay una vibra interna en cada uno que se potencia cuando estamos juntos a través de la música.

¿Qué van a mostrar en esta celebración?

En cuanto al repertorio vamos a repasar una selección de lo que consideramos lo mejor de nuestra historia, mas nuevo material que preparamos especialmente. En el show de 2hs vamos a contar además con invitadas de la talla de Valeria Lima y Maria Noel Taranto. Ademas de Raul (Medina) en Dirección, Piano y Teclados, vamos a contar con el acompañamiento de Rafael Ugo en Batería, de Alfonso Santini en Bajo y de Federico Costa en Guitarra.

Y a nivel emocional vamos volcar toda la energía y la buena vibra de siempre, la del estilo y la propia de Montevideo Gospel. Los que ya nos vieron saben de que se trata y a los que no nos han visto, los invito a vengan, no se van a arrepentir.

