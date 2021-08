Dos mujeres al óleo por Cristina Morán

Mientras el senador Gerardo Núñez cuestionaba con argumentos sólidos la compra y la presidenta del senado Beatriz Argimón le respondía diciendo que el Tribunal de Cuentas, “certificó la legalidad de los cuadros comprados,” yo desde la paz de mi casa, descartando las palabras de los dos legisladores, me enteraba que Juana de Ibarbourou y la Dra. Adela Reta son las únicas dos mujeres que a partir de ahora, cuando el Palacio Legislativo se prepara para celebrar su centenario, pasarán a formar parte de la pinacoteca del Palacio de las Leyes. El mismo artista al cual en su momento le fueron encargados los retratos, de don José Batlle y Ordoñez, de Wilson Ferreira Aldunate, de Liber Seregni, de Héctor Gutiérrez Ruiz, de Gonzalo Aguirre fue quien tuvo a su cargo llevar al lienzo a dos mujeres que marcaron nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra vida adulta por sus poemas una y por su accionar político y social la otra: Osvaldo Leite el retratista de la nobleza europea, que desde su Rivera natal llegó a Montevideo para estudiar con Diego Ribeiro en el taller Torres García y más tarde, en 1977 se radicó en Europa dando inicio a su actividad como retratista. Los retratos de los presidentes Eduardo Frei (Chile), Raúl Alfonsín (Argentina) y Jacques Chirac (Francia) llevan la firma del artista compatriota y este último le valió la condecoración de la Orden Nacional del Mérito Francesa. Juana de América, así proclamada el 10 de agosto de 1929, nació en Melo (departamento de Cerro Largo) y allí vivió hasta los 18 años cuando vino a Montevideo y pasó a residir en la capital en la calle Asilo entonces número 50 y hoy 3621. Se casó muy joven con el capitán Lucas Ibarbourou de quien tomó su apellido, y fue de las tantas y tantas mujeres que sufrió y sufren violencia de género, primero por parte de su marido y luego de su propio hijo. Entre 1919 y 1922 escribió “Las lenguas de diamante”, “El cántaro Fresco” y “Raíz salvaje”. La poeta, que había nacido como Juana Fernández Morales el 8 de marzo de l892, falleció el 15 de julio de 1979 como Juana de Ibarbourou y pasó a la gloria como Juana de América. Decir Adela Reta, es referirse a una mujer que, en primer lugar, estuvo consustanciada con su condición de tal y fue ella la figura relevante que presidió aquel encuentro en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo cuando Naciones Unidas decretó el 8 de marzo de como el Día Internacional de la Mujer. El salón vio colmadas sus instalaciones y las puertas quedaron abiertas para aquellas personas que no llegaron a tiempo a ubicarse en el interior. La Dra. Adela Reta nació el 9 de julio de 1921 y murió el 3 de abril de 2001. Jurista, profesora especializada en derecho penal obtuvo en 1956 la titularidad de la cátedra, por concurso, y pasó a convertirse en la primera mujer catedrática de la Universidad de la República. Allí estuvo hasta 1978 cuando fue obligada a renunciar por la dictadura debido a su oposición al régimen y ejercer la defensa de presos políticos. El breve gobierno del General Gestido la designó presidenta del entonces Consejo del Niño, cargo que ejerció hasta su renuncia en 1974. Y una, que en esos tiempos estaba al frente de su propio programa de televisión en Canal 10, y tuvo el gustazo de trabajar muy cerca de ese Consejo, conocer la capacidad y la calidad de la gente de la cual la Dra. Reta se había rodeado, entrar en ese mundo siempre tan delicado, tan difícil de llevar adelante y permítanme decir que ese tiempo de la Dra. Adela Reta fue, es y tal vez, sea hoy, irrepetible. Esa mujer tan culta y cálida fue Ministra de Educación y Cultura y luego presidenta del SODRE que hoy su lleva su nombre. Escribió numerosos libros, en particular sobre la problemática de la minoridad infractora y otro para tener en cuenta titulado “La protección jurídica de la familia”. Para Juana de Ibarbourou y la Dra. Adela Reta vaya nuestro recuerdo y agradecimiento por haber sido lo que fueron y dejarnos tan preciado legado. Espero que con o sin polémica política de este tipo que, en general desconocemos sus resultados, a las dos homenajeadas, la sigan otras dos ilustres: Julia Arévalo y la Dra. Alba Roballo. Hasta la próxima. Que seas feliz. ¡Y no dejes entrar al viejo!

