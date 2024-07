ANA Y SHIRLEY

El domingo se definieron las fórmulas de los partidos mayoritarios.

Las candidatas a vice son mujeres como marca la nueva costumbre

El vicepresidente pesa más para la elección que para el gobierno,

donde su rol es dirigir el parlamento en su funcionamiento normal.

Salvo que muera el presidente en funciones y allí pasa a encabezar

el Poder Ejecutivo como sucedió en el año 1967 con Oscar Gestido.

Recordemos que asumió Jorge Pacheco Areco que no desafinaría

en absoluto en una banda de autoritarios integrada por personajes

como Maduro, Ortega, Fujimori y tantos otros en nuestro continente.

Hagamos votos por que Yamandú y Álvaro gocen de buena salud.

Ahora, las elegidas lejos están de ser idóneas para Vicepresidente.

Una por su perfil ejecutivo y poco amigo de las negociaciones que

conlleva a ceder posturas con los adversarios de otros partidos.

La otra por su inexistente experiencia parlamentaria y su actitud

confrontativa, que será útil a nivel sindical pero no en el legislativo.

A esto se agrega que sus nombramientos tienen impacto a nivel

interno en sus respectivos partidos políticos y su masa militante.

La primera, no podía negarse a integrar la fórmula pese a que no es

su trabajo deseado (no nació para segundona) porque generaría un

enorme desencanto en sus seguidores que trabajaron al mango.

La segunda, por el contrario, provocó bronca, desilusión y

desconcierto, entre muchos de los blancos de a pie, que no la

sienten como una de los suyos y la ven como una paracaidista.

En unos meses veremos que tan brillantes fueron ambas jugadas

partidarias y cuanto aportaron a la respectiva victoria o derrota.

La sabiduría popular cuando quiere catalogar algo de aburrido o sin

mucho gusto, usa el viejo refrán: “Pan con Pan, comida de zonzos”.

Pero a nadie se le ocurre comer, por que no pega, pan con tortafrita

En eso estamos…

Alfredo García