Aunque pequeño, un paso más hacia el Acuerdo UE-Mercosur por Ernesto Kreimerman

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sorprendido a propios y ajenos al anunciar el viernes 6 de diciembre de que concluidas las negociaciones de la 65ª. Cumbre del bloqueo del cono sur. Ahora resta que este tratado sea aprobado por los veintisiete países de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.

Ahora hay otra carrera contra el tiempo: éste acuerdo Mercosur-Unión Europea debe recorrer el proceso de ratificación en Europa, y luego en Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil.

Para la cancillería uruguaya, “en un horizonte de seis meses, sería razonable tener la firma del acuerdo”. Luego deberá iniciar el proceso de ratificación en Europa y luego en Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, o sea, Mercosur.

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/acuerdo-asociacion-mercosur-union-europea-sintesis-textos-del-acuerdo

Cuando agonizaba…

Dos décadas de negociaciones fueron necesarias para acotar este tratado que establecerá una zona de libre comercio, que incluye unos 700 millones de consumidores, que elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque sudamericano y 92% de las europeas.

Si bien es muy importante lo que significa este último avance, los pasos pendientes son también delicados. Los negociadores de cada país coinciden en advertir que las consecuencias de estos cambios serán muy profundos.

Para Ursula von der Leyen, “este esfuerzo compartido dará lugar a la mayor asociación comercial y de inversión a escala mundial, y por ello decimos que ambas regiones se beneficiarán”.

En grandes números, la Unión Europea es el principal socio comercial del Mercosur, con 45 000 millones de euros en exportaciones de bienes y 23 000 millones en servicios. El Mercosur representa un mercado de más de 260 millones de consumidores y un nicho para sectores europeos actualmente restringidos, como el automotriz, el químico y el farmacéutico. En 2019, la Unión Europea y el Mercosur llegaron a un acuerdo político; sin embargo, el documento no ha sido ratificado.

Ahora bien, ¿cuánta certeza existe de que este paso sea firme y que constituya un avance? Todo ello es incierto, pero es mejor que todas las instancias de negociación lo tengan como presente y prioridad en las agendas a que sólo sea un ítem fugaz que aparece cuando hay una reunión de primer nivel pero sin diálogo previo.

Para cerrara el año, el anuncio de retomar la discusión de un acuerdo hacia el libre comercio, es en sí mismo bueno, aunque no sea una realidad contundente. En las actuales circunstancias, las dudas acerca de cómo evolucionará una ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur es difícil de predecir. Europa enfrente situaciones complejas tanto en las derivas económicas, como sociales y políticas. Aun así, la ratificación es un tema prioritario para Alemania y también para Brasil. Estos dos países han sostenido la vocación negociadora, con decisión política y recursos para impulsar los diálogos para su finalización.

Un dato sorpresivo y depende el rumbo que mantenga en las próximas semanas, ha sido la imprevista decisión de Argentina de apoyar este paso, reanimando el tono de cierre.

No obstante, los riesgos de no ratificar el acuerdo son reales y nadie los desconoce. Recorrer ese camino significaría hipotecar una vía de colaboración, y frustrar un esfuerzo de dos décadas de diálogo. El siglo xxi enfrenta a la Unión Europea y al Mercosur a retos estructurales y políticos impostergables. La reconstitución de afinidades, ya sea por intereses económicos o geopolíticos, plantean la necesidad de ir al rescate de espacios multilaterales, seguramente reformulados, diferentes, reequilibrados, interregional en foros institucionales que favorecen el multilateralismo y la cooperación internacional.

Más allá de toda consideración, parece un avance pero le falta contundencia.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.