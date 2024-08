¿El agua nos recuerda? por Alejandra Waltes

“¿Qué agua? ¿Las aguas de mi cuerpo? ¿Los mares, ríos, lagunas, charcos, lluvias? ¿aguas al ras de la tierra? ¿aguas que caen del cielo? ¿Qué palabra arrojo al agua para aclararla? ¿Qué imagen me devuelve?” Estas eran las preguntas que realizaba Mariana Felcman para invitar a la reflexión y co-creación de un libro de artista colectivo en el 2015, preguntas a las que cada uno de nosotros se puede sentir invitado a contestar al visitar la muestra retrospectiva “El agua anónima sabe todos mis secretos” en las Salas Carlos F. Saez (I y II) del MTOP hasta el 19 septiembre.

Mariana Felcman (Argentina, 1976). Artista visual egresada de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y diseñadora gráfica por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Vivió en Madrid y Barcelona especializándose en diseño gráfico editorial, actividad a la que se dedica desde el año 2000 desarrollando proyectos académicos, educativos, comerciales, artísticos y culturales. Realizó un Posgrado en Medios y Tecnologías para la Producción Pictórica (UNA). Se ha formado además en pintura, grabado, escultura y fotografía. Su obra incluye pinturas, libros de artista, objetos, textiles, murales e instalaciones, y fue exhibida en Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Honduras, México, Bolivia, EEUU, Haití y Rumania. Brinda talleres de Libro de artista y pintura con pigmentos. Desde el 2012, su búsqueda sobre el tema del origen se profundiza y es así que comienza los trabajos sobre el agua. Ideó y desarrolla la dirección y coordinación del proyecto de investigación contemporáneo de producción artística sobre el agua “La palabra del agua” (libro de artista colectivo antes mencionado). Dentro del marco de su investigación, continua sobre estos dos diferentes caminos: la pintura con pigmentos y los libros de artista. Con una amplia experiencia como docente, profesión que ejerce desde el año 2006, coordina talleres de Libros de Artista y “Pintura con pigmentos. Alquimia y cocina de la pintura”. Ha expuesto su obra de manera individual y colectiva en su país y el exterior desde el 2007 a la fecha. En el 2006 recibió el Premio Pintura “Jidvei” “Inter-Art Foundation” Aiud, Transilvania, Rumania y en el 2015 mención honorífica en 3er Concurso LÍA de Libro de Artista en el marco de la 2da. Feria Internacional de Libro de Artista FoLÍA (Conacultura Fonca). Guadalajara, Jalisco, México por su Libro de artista “La niña que fuiste”. Ha participado en salones y bienales a ambos lados del Atlántico. En el año 1999 publica poemas en “El Laberinto, revista institucional del Centro Cultural Borges,

Buenos Aires, Argentina, en el 2006 publica poemas en la revista “Hostos Review” N°4: “El tiempo y las palabras”: Literatura y cultura judía latinoamericana contemporánea. EEUU, en el 2009 ilustra el libro “Cuentos polacos / Baśnie Polskie”. Buenos Aires, Argentina y en el 2013 publica pinturas en la revista “Dulce X Negra”. Buenos Aires, Argentina. “Voces del agua” fue una muestra de pinturas de pequeño formato realizadas por la artista con pigmentos y acrílico sobre papel en el año 2012 en Puerto Príncipe, Haití, durante una residencia de dos semanas. «Mi mesa de trabajo al aire libre, el olor del agua en el aire, los territorios húmedos, la exuberancia de la naturaleza. Así nacieron estas pinturas, de la percepción de un paisaje. Pintar, pintar, pintar… ese era mi hacer allí, en ese espacio abierto, y era lo único que quería hacer.» recuerda. Ese mismo año, tomando cómo inspiración las pinturas realizadas, coordina y dirige “La palabra del agua” (Libro de Artista colectivo), programa de artes visuales que tiene como eje temático el agua y proyecto de investigación del Departamento de Artes Visuales, UNA. En ese momento declaraba: “El agua, elemento original y único. Trabajar evocando este elemento natural; tocar, arrastrar, palpar, oler, tomar, sentir, rezar, escuchar al agua. ¿Acaso no es el agua que nos limpia?”. Dos textos de Gastón Bachelard sirvieron de marco conceptual a este trabajo: «Reconocerá en el agua, en la sustancia del agua, un tipo de intimidad, intimidad muy diferente de las sugeridas por las «profundidades» del fuego o de la piedra.

Tendrá que reconocer que la imaginación material del agua es un tipo particular de imaginación. Válido de este conocimiento de una profundidad en un elemento material, el lector comprenderá por último que el agua es también un tipo de destino, ya no solamente el vano destino de las imágenes huidizas, el vano destino de un sueño que no se consuma, sino un destino esencial que sin cesar transforma la sustancia del ser» y «Una gota de agua poderosa basta para crear un mundo y para disolver la noche. Para soñar el poder basta una gota imaginada en profundidad. El agua así dinamizada es un germen; otorga a la vida un ímpetu inagotable» (“El agua y los sueños. Ensayo sobre la imaginación de la materia.”). Lo expuesto en las salas del MTOP son trabajos pictóricos y libros de artista en diferentes técnicas, que abarcan otras investigaciones y series además de la hecha sobre el agua. En la sala chica hay varios Libros de Artista que incluyen algún poema de la propia Mariana que, personalmente me parecen búsquedas más intimistas de la propia identidad. Libros realizados sobre un mismo objeto que es la fotografía de una niña: Mariana Felcman.

“La niña que fuiste”. Libro de artista (Mariana Felcman- 2012)