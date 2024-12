El hilo como metáfora existencial por Alejandra Waltes

Hasta el 15 de enero, puede visitarse en la Sala “Dumas Oroño” del Museo Juan M. Blanes, la muestra del Artista Plástico Marcelo Mendizábal “Los Hilos de Ariadna”. Este título que hace referencia al mito griego de “Teseo y el Minotauro” se une en nuestro imaginario a otras historias de hilos (por ej. “La leyenda del hilo rojo”, “Aracne”, “Las Parcas”, “Llalliñkushe”, etc.) creando un interesante entramado. Cómo escribió Cristina Bausero en el catálogo: “Cada hilo en su trabajo tiene una historia propia, y cada nudo es una representación de las complejidades de la existencia humana.”

Marcelo Mendizábal (Montevideo, Uruguay, 1956) Entre 1983 y 1984 concurrió al la Facultad de Humanidades. En 1985 ingresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA). En 1987, en forma paralela, realizó cursos de cine en Cinemateca Uruguaya. En 1988 ingresó al taller del profesor Ernesto Aroztegui de la ENBA. (Aroztegui es considerado el pionero del tapiz en el Uruguay. Comenzó en forma autodidacta y esporádica sus primeras experiencias con tapices de técnica kelim (gobelino) y en la década del ’50 realizó una investigación de las técnicas de diversas culturas y creó una metodología de trabajo sobre la técnica antes nombrada. Fue uno de los fundadores y el director del Taller Montevideano de Tapices.) En 1990 viajó por Europa y a la Bienal de Venecia. En 1997 realizó workshops en Alemania con artistas alemanes y polacos (Funda-Ción Batuz, Sajonia). A partir de 1989 ha recibido innumerables premios y distinciones a nivel nacional e internacional. Comenzó a exponer de forma individual a partir de 1990 pero ya había comenzado a exponer de forma colectiva a partir de 1988. Ha participado en numerosos eventos internacionales en Argentina, Santiago de Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, España, Australia, Malasia y China. El tejido y la alfarería se utilizan desde lo antiguo, en diferentes culturas, cómo metáforas para explicar la existencia y el devenir. Los nombres elegidos para algunas de las muestras y para muchas de las obras son un llamador para la reflexión y la introspección cómo lo son el tejer, el bordar y la pintura según mi experiencia personal. En el resultado final de cada obra de Mendizábal no hay nada oculto, queda a la vista el proceso de trabajo, las diferentes etapas. En la “Declaración del artista” de la web artmajeur.com, Mendizábal dice: “Primero fue el cordón, el hilo, la cuerda, con el que cosía pequeños papeles con una aguja, creando así tramas que interactuaban con los signos aplicados directamente. en el soporte. Esas tramas empezaron a crecer y a ocupar más espacio, conformando una textura y una urdimbre que encontré profundamente expresivas.”, más adelante expresa: “Algunas de las obras resaltan mi persistente obsesión por los opuestos: exterior/interior, plano/volumen, frente/reverso, realidad/virtualidad. Circulan unos dentro de otros afectándose mutuamente, sintetizando así diferentes técnicas, procedimientos y tiempos. Los hilos enredados esconden las puntas que, con mucho esfuerzo, permitirán desenredar la madeja. Evoco la paciencia del niño que deshace obstinadamente el nudo apretado de la cuerda de su cometa. La memoria y el olvido, la presencia y la ausencia evocan inevitablemente otros hilos que se entrelazan y entrelazan otras ausencias, otros anhelos, otros silencios.” En el texto que escribió para el catálogo de la presente muestra vuelve a aparecer la infancia como el lugar de la génesis de su vocación: “Recuerdo cuando en mi infancia mi madre pedía mis manos y mis brazos para ovillar pacientemente las madejas de lana que compraba para luego transformarlas en abrigados buzos y bufandas para el invierno. También recuerdo los enredos de los grandes carretes de hilo de cáñamo que anudaba a un palo para facilitar la remontada de mis cometas y barriletes, mi reel de pesca cuando se embrollaba su tanza, y me obligaba a sentarme y con toda la atención y paciencia posible, ir poco a poco desovillando y deshaciendo el nudo entreverado. Siempre tuve una atracción particular e intensa por las cuerdas, los enredos y los piolines, los carretes y bobinas de hilo de coser con que mis abuelas zurcían las medias, las redes e hilos de pesca en el verano, los nudos y tensiones de las sogas de los barcos veleros.” Cristina Bausero dice sobre su obra: “Su obra, inspirada en formas laberínticas y referencias mitológicas, nos invita a seguir el hilo de la vida y de la creación artística. Mendizábal teje una narrativa que entrelaza experiencias personales y expresiones artísticas, dónde los hilos crean tramas que simbolizan la urdimbre de la existencia. Estas líneas cruzadas y entrelazadas no sólo reflejan la madurez de su obra sino también una invitación a recorrerla como si de un laberinto se tratara, o como trazas urbanas o caminos naturales, donde cada espectador encuentra su propio rumbo.” En diálogo con este texto y haciendo referencia al tema específico de esta muestra, Marcelo expresa: «A medida que exploro este mito me encuentro con interesantes paralelismos con mi proceso creativo que se asemeja a un laberinto lleno de obstáculos y dificultades que debo superar para encontrar mi voz y mi camino. Me adentro en ese laberinto interior en busca de sentido y significado». En su cosmovisión El Minotauro representa los obstáculos y dificultades internas y externas a las que debe enfrentarse. El hilo de Ariadna es la idea que guía el proceso creativo. “Y entonces, desde esos laberintos entramados surgen senderos que me llevan a las “Escaleras al cielo”, construcciones luminosas que se contraponen a los laberintos y culminan lo que sería el Camino del Héroe, …”. “El verdadero viaje heroico es una travesía interior que culmina con la transformación de alguien en la mejor versión de si mismo.” (Marcelo Mendizábal “Los Hilos de Ariadna”. 2024)

“Buscando la salida” (Marcelo Mendizábal- 2022)

